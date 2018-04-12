Премьер Дании заявил о политическом измерении «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» имеет как экономическое, так и политическое измерение, заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Здесь идет речь и о политике, не только о чисто экономическом проекте», – сказал Расмуссен, добавив, что «еще слишком рано делать какие-либо оценки» относительно проекта, но страны ЕС обсудят его дальнейшее значение.

Со своей стороны Меркель заявила, что Украина должна сохранить значение страны-транзитера газа, передает ТАСС.

«С одной стороны речь идет об экономическом проекте», – сказала она. С другой стороны, добавила Меркель, «существует единство во мнении, что Украина и впредь должна продолжать играть свою роль как страна-транзитер». «В этом направлении мы и будем продолжать работу», – подчеркнула канцлер.

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Об этом она заявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Вместе с тем в феврале Меркель заявила, что считает проект «Северный поток – 2» экономическим, с этой же позиции вопрос обсуждался канцлером Германии накануне с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток – 2» как коммерческий.

Кроме того, компания Nord Stream 2 получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

В четверг Хельсинки также выдали второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2»..