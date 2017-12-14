Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом

Канцлер Германии Ангела Меркель в первый раз обозначила роль политических факторов в реализации проекта по строительству трубопровода «Северный поток – 2».

«Я четко обозначила, что проект «Северный поток – 2» без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен. Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы», – заявила Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает ТАСС.

Вместе с тем в феврале Меркель заявила, что считает проект «Северный поток – 2» экономическим.

Украинский лидер со своей стороны заявил, что в минском процессе нет прогресса, и выразил надежду, что будет согласована миротворческая миссия ООН в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Мы не имеем пока прогресса на переговорах в минском процессе, и мы надеемся, что предложения, которые выдвигают совместно Франция, Германия и Украина, США, относительно проекта решения Совета Безопасности ООН, относительно внедрения миротворческой миссии... (будут согласованы)», – сказал Порошенко.

Днем ранее Порошенко заявил, что проект газопровода «Северный поток – 2» сулит Украине «огромный ущерб», и назвал его «чисто политическим проектом».

Также на прошлой неделе стало известно, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство газопровода «Северный поток –2», однако о санкциях речи не идет.