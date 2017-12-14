Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» сулит Украине «огромным ущербом», это «чисто политический проект», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Порошенко назвал газопровод «чисто политическим проектом, который финансирует Россия». «Простите за резкие слова, но «Северный поток – 2» – это политическая взятка за лояльность к России», – приводит заявление Порошенко Deutsche Welle.

По мнению главы украинского государства, Россия является «крайне ненадежным партнером», а сам «Северный поток – 2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины.

Он считает, что у «Севпотока – 2» нет «экономически оправданной основы».

В то же время Порошенко предложил европейским партнерам альтернативу: по его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию обойдется куда дешевле, он «может быть легко и выгодно модернизирован». «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать 10 млрд евро в «Северный поток – 2», – призвал президент Украины.

На прошлой неделе спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину». В России это назвали «очередным бредом».