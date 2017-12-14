Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку – 2»

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9 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
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Доступ фермеров к дешевым деньгам удалось резко улучшить

Дешевые кредиты стали намного доступней российским фермерамФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Минсельхоз отчитался о взрывном всплеске числа фермеров, получивших льготные кредиты. За первые три месяца объем выданных дешевых денег приближается к годовому прошлогоднему показателю. Между тем данные кредиты – одно из важнейших условий эффективности фермерской работы. Что же удалось изменить? Подробности...
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США провели информационную подготовку к удару по Сирии

Несмотря на недостаток информации о произошедшем, винить в химатаке в Восточной Гуте следует Россию, уверены США и ВеликобританияФото: Ammar Safarjalani/Global Look Press
Запад силами своих медиа, похоже, провел уже отработанную операцию по информационному обеспечению удара по сирийским правительственным силам. В Белом доме прямо заявляют о готовности к военным действиям в ответ на «химическую атаку». На этом фоне появляются слухи о намерении России на этот раз отреагировать на ракетную атаку по союзникам. Подробности...
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У кота Скрипалей было мало шансов на выживание

Кота Сергея Скрипаля усыпили – вместо того, чтобы дать ему время на адаптациюФото: кадр из видео
«Кот был преднамеренно уничтожен. И, возможно, это потому, что кот не был отравлен, это доказывает, что в доме не было нервно-паралитического вещества». Такими комментариями простые британцы сопровождают новость о том, что британские чиновники усыпили принадлежавшего семье Скрипалей персидского кота. Действительно ли животное необходимо было убить? Подробности...
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Английское рабовладение по-прежнему процветает

«Мы, британцы, были бы рады сами получить компенсацию за нашу работорговлю»Фото: Samuel Fores
Власти Британии любят учить морали других. Но следует знать, что потомки британских рабов выплачивали компенсации потомкам рабовладельцев вплоть до 2015 года, заложив основы процветания богатейших семей королевства. Требования многих государств не заставили Лондон даже принести извинения. Но хуже всего то, что рабовладение в Англии процветает по сей день. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Такое «регулирование» может просто «убить»

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации
Грубо говоря, после принятия поправок в этом виде каждый ... (простите мой французский) сможет запросто заблокировать любой аккаунт в соцсетях до выяснения обстоятельств. И тут необходимо понимать, что последует за этим. Подробности...

События в Сирии ставят Трампа в двойственное положение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В советские годы ходил такой политический анекдот. Очередной генсек уходит в отставку. Его преемник заходит в кабинет, а на столе – три письма от предшественника. Американские советологи данный анекдот наверняка изучили. Подробности...

Русские окончательно мутировали в евреев

Антон Крылов, журналист
Всем известно, что евреи хотят захватить мир, поэтому они везде расставляют своих агентов, а еще евреи несправедливо разбогатели и регулярно совершают ритуальные убийства. То есть, извините, русские. Теперь это делают русские. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Россия отмечает Пасху

      Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа Спасителя
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        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
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        • Это влияние исчезает

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          Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку – 2»

             9 апреля 2018, 12:43
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Ольга Никитина

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          Проект газопровода «Северный поток – 2» сулит Украине «огромным ущербом», это «чисто политический проект», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt.

          Порошенко назвал газопровод «чисто политическим проектом, который финансирует Россия». «Простите за резкие слова, но «Северный поток – 2» – это политическая взятка за лояльность к России», – приводит заявление Порошенко Deutsche Welle.

          По мнению главы украинского государства, Россия является «крайне ненадежным партнером», а сам «Северный поток – 2» приведет к экономической и энергетической блокаде Украины.

          Он считает, что у «Севпотока – 2» нет «экономически оправданной основы».

          В то же время Порошенко предложил европейским партнерам альтернативу: по его словам, транзит голубого топлива через украинскую территорию обойдется куда дешевле, он «может быть легко и выгодно модернизирован». «Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать 10 млрд евро в «Северный поток – 2», – призвал президент Украины.

          На прошлой неделе спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину». В России это назвали «очередным бредом».


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