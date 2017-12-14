В России отреагировали на заявление о военной угрозе «Северного потока – 2»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал «очередным бредом» заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может представлять военную угрозу для Украины и других стран Европы.

«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства. Украинский народ мы всегда считали и считаем братским. Но власти Украины пытаются сделать из России страшилку, внешнего врага, переложив на неё все внутренние проблемы», – цитирует Швыткина RT.

Парламентарий также отметил, что Киев преследует свои собственные корыстные цели, призывая бойкотировать строительство российского газопровода. ЕС, по его словам, должен обратить внимание на двойные стандарты властей Украины.

Швыдкин отметил, что «Северный поток – 2» «направлен на обеспечение бесперебойной подачи газа в страны Европы».

«К великому сожалению, Украина делает все возможное для саботажа этого вопроса. Но её усилия обречены на провал», – подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал абсурдными слова Андрея Парубия.

«Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере. Безусловно, абсурдом является его утверждение о том, что строительство «Северного потока – 2» может спровоцировать полномасштабное наступление России. Думаю, они больше должны концентрироваться на внутренних проблемах, потому что их страна фактически разрывается изнутри», – заявил Цеков.

Также сенатор раскритиковал попытки украинских властей давить на Европу, заявляя о неких агрессивных планах Москвы, связанных со строительством российского газопровода.

«Что касается каких-то угроз для ЕС, то это полная чушь. Евросоюз заинтересован в строительстве «Северного потока – 2». Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надёжные поставки. Так мы расцениваем «Северный поток – 2», так его воспринимают в ЕС страны типа Германии. А у украинцев и американцев – политика, у тех, кто страдает русофобией, – Прибалтийские страны и Польша - тоже политика», – добавил сенатор.

Накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» может нести «прямые милитаристские угрозы» и спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину».