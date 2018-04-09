Путин обсудил с Меркель ключевые вопросы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором обсудил ситуацию в Донбассе, в Сирии, а также проект строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает Кремль.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Владимир Путин еще раз выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в Мюнстере 7 апреля», – сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе и подчеркнули безальтернативность Минских соглашений в качестве основы мирного урегулирования кризиса.

«Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможность учреждения миссии ООН в Донбассе по охране наблюдателей ОБСЕ. Подчеркнута и целесообразность усилий по обмену заложников на основе принципа «всех на всех».

«Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в «нормандском формате», – говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии с учетом обвинений в адрес Дамаска со стороны Запада в использовании химического оружия.

«С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет», – сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал на важность оказания гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН.

«Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – «Северного потока – 2», – подытожили в Кремле.

2 апреля сообщалось, что в мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе. Путин на саммит не был приглашен.