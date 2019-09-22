Саудовская Аравия собралась обвинить Иран в акте войны

Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что если участие Тегерана в атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco будет доказано, Эр-Рияд расценит это как военное действие.

Он напомнил, что беспилотники и ракеты были иранского производства, передает «Интерфакс».

«Но совершение атаки с вашей (Ирана) территории, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это будет расценено как акт войны», – сказал он.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» якобы предупредили американских дипломатов, что Иран ведет подготовку к нанесению новых ударов по объектам королевства.

Напомним, в середине сентября саудовские нефтяные предприятия подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, но в США обвинили в причастности к атакам Иран.

В Тегеране назвали ложью обвинения со стороны США, однако в Белом доме заявили об «указывающих на Иран фактах».

Иран уже предупредил о риске начала полномасштабной войны.