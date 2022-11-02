|
|
В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией
Востоковед Вавилов: США заинтересованы в конфронтации между Ираном и Саудовской Аравией
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Тегеран и Эр-Рияд хотя и являются антагонистами, но они не настроены на прямой военный конфликт. При этом в мире есть те, кто заинтересован в разжигании войны между этими странами. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли востоковеды Алексей Малашенко и Александр Вавилов. Ранее The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран в ближайшие часы может атаковать Саудовскую Аравию.
«Да, в Иране подняли так называемое «Красное знамя возмездия» над куполом мечети Джамкаран близ города Кум. Некоторые трактуют такой шаг как подготовку к войне. Но одно дело – поднять флаг, другое дело – воевать. Оснований для того, чтобы рисковать и вступать в полномасштабную войну с Саудовской Аравией, у Ирана сегодня нет. Единственное, что возможно – это обострение ситуации в районе Йемена. Большой саудовско-иранской войны я не представляю», – сказал руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Для России любой конфликт в регионе будет крайне неприятен и невыгоден, уверен Малашенко. «У Москвы прекрасные отношения с Ираном и очень неплохие с Саудовской Аравией. Естественно, в случае обострения будут разговоры про миротворчество и посредничество, но так или иначе, России придется занять чью-то позицию. А нам сейчас это совершенно ни к чему, это создает дополнительные проблемы», – пояснил он.
Что касается ситуации вокруг Йемена, то Россия постоянно призывает стороны закончить войну и перестать искать виновных в ней, добавил востоковед. «При этом в обострении в Йемене заинтересован Иран, продвигая интересы шиизма в регионе», – указал собеседник.
Малашенко допускает, что поднятое над куполом мечети Джамкаран «Красное знамя возмездия» может быть провокацией. «Кум – это радикальный шиитский город, там всегда были радикально настроенные аятоллы», – пояснил эксперт.
Востоковед также исключает причастность США к возможному обострению ситуации. «Конечно, американцы заинтересованы в ослаблении Ирана. В Тегеране это прекрасно понимают, поэтому, думаю, они бы не поддались манипуляциям Вашингтона, который подталкивает Иран к конфронтации с Эр-Риядом», – считает Малашенко.
Кроме того, в случае обострения стоит ожидать сближения Саудовской Аравии с США. «В сообщениях западной прессы есть недостаток информации. Поэтому у меня есть три версии: либо это вранье, либо это провокация, либо это выход на ситуацию в Йемене», – подчеркнул востоковед.
В свою очередь профессор МГУ, востоковед Александр Вавилов отмечает, что США наоборот заинтересованы в таком конфликте. «Мы видим, судя по всему, информационную провокацию Вашингтона.
Белый дом пытается давить сразу на оба государства, потому что сейчас и с теми, и с другими у США плохие отношения.
Байден летом ездил на Ближний Восток, но он не смог о чем-либо говориться с арабами. Это видно по недавним договоренностям между Эр-Риядом и Москвой в рамках ОПЕК+», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, когда я работал в Эр-Рияде, меня направили в МИД страны, чтобы узнать о состоянии дел между Аравией и Ираном. И тогда саудовский дипломат сказал мне следующее: «Американцы сегодня здесь, но завтра они могут оказаться за десять тыс. миль. А с Ираном Аллах повелел жить в дружбе». Антагонизм, конечно, между ними есть, но уже сейчас при посредничестве Ирака между двумя странами идут обсуждения вопроса о восстановлении отношений, разорванных еще в 2016 году», – заключил собеседник.
Ранее Саудовская Аравия поделилась с США разведданными, согласно которым Иран может готовиться к неминуемой атаке на королевство. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Источники газеты считают, что таким образом Иран хочет отвлечь внимание от протестов в их стране.
Один из чиновников, подтвердивших обмен разведданными, назвал произошедшее реальной угрозой нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов», указывает U.S.News. При этом США не стали повышать уровень боеготовности своих войск в регионе, поскольку американские военные не будут считаться целью в конфликте, информирует CNN.
Между тем, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что военные чиновники США «обеспокоены опасной ситуацией в регионе». Он подчеркнул, что США находятся в постоянном контакте с саудовскими партнерами. Штаты также оставляют за собой право защищать свои войска вне зависимости от того, где они располагаются.
Примечательно, что подобная ситуация приходятся на время беспрецедентной напряженности в отношениях между США и Саудовской Аравией. Ранее королевство было самым важным союзником Штатов в регионе. Напряжение в отношениях возросло после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти, что способствовало росту цен на топливо в США.
Как считает американская пресса, Иран является главным региональным соперником Саудовской Аравии. Эр-Рияд разорвал дипотношения с Тегераном в 2016 году после того, как иранские протестующие начали штурм посольства Саудовской Аравии в Иране в ответ на казнь Эр-Риядом шиитского священнослужителя. Россия тогда выступила с поддержкой Тегерана, назвав неприемлемым бездоказательное предъявление обвинений.
При этом представители Тегерана и Эр-Рияда в последние месяцы участвовали в тайных встречах, где обсуждали вопросы региональной безопасности. В частности, переговоры затрагивали войну в Йемене между хуситами и поддерживаемой Саудовской Аравией военной коалицией. Оба государства имеют собственные интересы в данном конфликте, однако после того, как перемирие обернулось очередной неудачей, напряжение в отношениях Ирана и Саудовской Аравии снова возросло.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Эксперт Юшков: Запад скрыл от России улики на месте взрыва «Северных потоков»
|
|
Газпром наконец смог оценить масштабы и характер повреждений «Северных потоков». Однако затяжка с допуском наших специалистов на место событий указывает на попытку западных спецслужб скрыть улики, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения президента Владимира Путина о степени повреждения «Северных потоков».
«По прошествии большого количества времени Газпром, наконец, допустили к месту взрывов газопроводов. По всей видимости, речь идет о шведской акватории, где произошел подрыв «Северного потока – 1». Именно на него, скорее всего, и был нацелен теракт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Нам также стало известно, что «Северный поток –2» поврежден в двух местах, но не критично, поскольку мы не видели разгерметизации труб. Причем повредился он осколками «Северного потока – 1». Возможно, повреждена бетонная обшивка, но не сам металл», – рассуждает собеседник.
«Становится ясно, что ремонтные работы будут очень долгими и дорогостоящими. И если решение о восстановлении будет принято, нам придется обследовать газопровод в шведской, датской и немецкой акваториях», – продолжил Юшков.
«Кроме того, очевидно, что европейцы совершенно не настроены на сотрудничество. Да, они допустили Газпром к обследованию, но сделано это спустя долгое время. Видимо, никаких улик мы там уже не найдем. Все придется оценивать по косвенным признакам. Нельзя исключать, что западные спецслужбы все доказательства уже собрали и скрыли. Ведь если бы им нечего было опасаться, то России бы разрешили сразу приступить к осмотру», – предполагает собеседник.
«При этом европейцы просто ничего не говорят об инциденте, заняли позицию страуса, «спрятав голову в песок». Так что рассчитывать на объективное расследование или на то, что страны захотят принять участие в восстановлении труб, пока не стоит», – заключил Юшков.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Газпром допустили к обследованию места подрыва «Северных потоков». По словам главы государства, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров».
«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».
26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто мог стоять за взрывами на «Северных потоках». Позднее, когда появились фото и видео разрушенных участков, газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия заявляет, что проще построить новый газопровод в Черном море, чем ремонтировать подорванные трубы «Северных потоков» в Балтийском море.
Позже в западных интернет-СМИ появилась информация от основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках» с текстом: «Все сделано».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Иран начали своповые поставки нефтепродуктов
|
|
Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов, перечень товаров будет расширен, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Договорились о расширении номенклатуры соответствующих продуктов, это тоже перспективное направление», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Россия и Иран намерены сотрудничать в области создания необходимой логистической инфраструктуры, в частности, транспортного коридора Север – Юг. Также планируется развитие портовой инфраструктуры Каспийского и Средиземного морей.
Своповые (замещающие) поставки заключаются в обмене рынков сбыта. Если одна из стран не сможет поставлять нефть напрямую, то топливо будет передаваться в собственность другому государству, откуда будет идти на те рынки, куда продажи невозможны.
Такой механизм призван сократить логистические расходы, а также сэкономить время и средства клиентов.
Ранее сообщалось, что Иран в рамках соглашения с Газпромом намерен закупать у России газ для собственных нужд и поставок в другие страны.
Газпром и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству на 40 млрд долларов.
Компании собирались изучить возможность сотрудничества по разработке месторождений в Исламской республике, реализации СПГ-проектов и строительству магистральных газопроводов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
New York Times указала на провал экономической блокады России
|
|
Объемы международной торговли с участием России, несмотря на весь массив санкций, введенных Западом после 24 февраля, за этот период лишь выросли. На срыв экономической блокады Москвы обратила внимание The New York Times.
Американская газета New York Times приводит статистику, согласно которой ежемесячный объем торговли с Россией увеличился с такими странами, как Турция (+198%), Индия (+310%), Китай (+64%), Бразилия (+106%) и Япония (+13%). Интересно, что в списке также фигурируют страны ЕС. Так, с Испанией объем ежемесячной торговли вырос на 57%, с Нидерландами – на 32%, а с Бельгией – на 81%.
Наибольшее снижение фиксируется в торговых отношениях России с Великобританией (-79%) и Швецией (-76%). Между тем связи с США сократились не столь драматично – объем ежемесячной торговли снизился лишь на 35%.
Издание пишет, что в 2020 году Россия импортировала из остального мира товаров на сумму 220 млрд долларов. Важными позициями импорта являлись автомобили и автозапчасти, компьютерная техника и лекарства.
После введения санкций объем импорта в Россию резко упал, однако некоторые страны сумели нарастить данный показатель. Так, например, объем импорта Китая в нашу страну с начала СВО увеличился на 24%. Серьезные изменения произошли в торговых отношениях с Турцией: Анкара увеличила поставки в Россию на рекордные 113%.
Кроме того, Россия до 24 февраля была одним из основных поставщиков нефти, газа и полезных ископаемых в Европу. При этом санкции, введенные в отношении Москвы в сфере энергетики, привели к обратному эффекту: Россия нарастила нефтегазовый экспорт в другие регионы мира.
Также после начала СВО рекордный рост российского экспорта произошел в торговых отношениях с Индией: показатель объема ежемесячной торговли вырос на 430%. Следующим «перспективным» направлением стала Турция, объем экспорта с которой увеличился на 112%. Замыкает тройку лидеров Бразилия, с которой данный показатель удалось повысить на 166%.
Напомним, Международное экономическое агентство (МЭА), отражающее точку зрения коллективного Запада, пророчит России колоссальные убытки от разрыва энергетических связей с Европой. По мнению главы МЭА, от этих убытков нашу страну не спасет даже Китай. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, Запад рано хоронит энергетическую мощь России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили угрозы Байдена нефтяным компаниям США
Американисты: Угрозы Байдена в адрес нефтяников не помогут ему на выборах
|
|
Американские нефтяники на выборах традиционно «болеют» за республиканцев, однако попытка Джо Байдена мобилизовать свой электорат с помощью угроз в адрес нефтяных компаний выглядит сомнительной. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли политологи-американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков.
«Байден и так собирался ввести высокие налоги для нефтяных компаний. Это один из его давнейших планов, который укладывается в общую риторику демократов: они в очередной раз начинают разгонять тему сверхприбыли нефтяников. Тема не нова – все начиналось с Берни Сандерса, который еще весной говорил об алчности нефтяных компаний, ведущей к росту цен на бензин», – считает политолог Дмитрий Дробницкий.
«Рассматривались даже заморозки акцизов. В частности, заметно снизился федеральный акциз на бензин. Другое дело, что американские акцизы с российскими или европейскими не сравнятся. У нас, например, налоги около 80%, а у них – значительно меньше. Сейчас же среди демократов возобладала точка зрения о том, что в сложившейся ситуации виноваты не только Россия, но и нефтяники», – акцентирует эксперт.
«Американские нефтяники традиционно «болеют» за республиканцев. Конечно, никто не отменял систему «крупный бизнес дает деньги всем на всякий пожарный», но энергетические компании в большей степени симпатизируют именно республиканцам. Исключение, пожалуй, могут составить только те, кто занимаются ветрякам и солнечной энергетикой», – подчеркивает собеседник.
«Если говорить о выборах, то здесь у большинства избирателей мнение достаточно «закалено»: собирающиеся голосовать за республиканцев прекрасно понимают, в чем различие позиций по экономике между двумя партиями. Они, между прочим, текущую инфляцию с Россией уже не увязывают. Все сбрасывают на плохую политику Байдена», – считает Дмитрий.
«Ключевой вопрос состоит в неприсоединившихся избирателях. Однако для них политические тонкости не очень важны. На первом месте стоят общие психологические ощущения. И здесь, конечно, Демократическая партия достаточно сильно проигрывает республиканцам», – делится эксперт.
«Сегодня Демпартия – это организация, которая находилась у власти два года. На ее долю пришлись крупнейшие провалы в экономике. Причем для обывателя нет разницы в том, кто виноват: Россия или кто-то другой. Ключевой момент в том, что именно демократы позволили ситуации дойти до сегодняшнего состояния. С точки зрения простых эмоций, присоединиться к демократам неопределившемуся человеку сегодня крайне трудно», – подчеркивает политолог.
В свою очередь политолог Малек Дудаков считает, что желание Байдена повысить налоги для нефтяных компаний – это попытка мобилизовать электорат перед выборами в Конгресс.
«Эта новость больших проблем демократам не принесет. Байден пытается лишний раз мобилизовать свой электорат, который и так негативно относится к традиционной энергетике. В целом сторонники демократов привыкли думать, что нефтяные компании наживаются на проблемах простого народа», – считает эксперт.
«Однако не совсем понятно, насколько тема налогов для нефтяников подходит для мобилизации электората. Все-таки до выборов в Конгресс осталось не так много времени, а демократам грозит поражение. Вероятна победа республиканцев, которые никаких налогов, конечно же, вводить не собираются. Именно поэтому энергетические компании традиционно симпатизируют им», – акцентирует собеседник.
«Нефтяникам с республиканцами будет проще договориться. Возможно, что компаниям удастся добиться увеличения числа лицензий, выдаваемых на добычу нефти в пределах федеральных земель. Вероятна и разморозка некоторых проектов, которые были приостановлены администрацией Байдена», – подчеркивает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Байден «пригрозил» нефтяным компаниям США высокими налогами на сверхприбыль за отказ снижать цены на топливо. Президент заявил, что компании должны действовать в интересах своей страны и потребителей, а не тратить сверхдоходы на обратный выкуп акций.
«Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями», – заявил Байден, добавив, что его администрация намерена начать проводить консультации с Конгрессом США по сложившейся ситуации. Байден призывает нефтяные компании «выполнять свои обязанности», передает ТАСС.
Байден заявил о своем недовольстве тем фактом, что сверхприбыль нефтяных компаний тратится на выплаты акционерам, а не на инвестиции в США или на улучшение ситуации для потребителей. Президент также назвал «возмутительным» размер прибыли шести крупнейших нефтяных компаний, который оценивается в 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что «справедливая прибыль» – это нормальная ситуация для любого крупного бизнеса, однако в текущих реалиях нефтяники зарабатывают «на войне». «Их прибыль – это прибыль не от того, что они сделали что-то инновационное. Их прибыль – это прибыль от войны», – считает президент.
Напомним, что еще при прошлой администрации Дональда Трампа бензин стоил 2,38 доллара за галлон (около 3,8 литра). Однако уже при Байдене цена достигла рекордных 5 долларов, однако снизилась до 3,78. Для снижения стоимости администрации Байдена понадобилось потратить половину стратегического резерва нефти США. Тем не менее цены на бензин падают с достаточно низкой скоростью.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США сообщили о переговорах с Россией по поводу работы посольств
Пресс-секретарь Госдепа Прайс сообщил о контактах США и России по поводу снятия части ограничений с посольств
США и Россия поддерживают контакты по поводу снятия части ограничений, затрудняющих работу их посольств, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил первостепенное значение «дееспособности» американского посольства в Москве. По его словам, в период конфликта необходимо иметь возможности для переговоров. Однако Прайс подчеркнул, что посольство в Москве не обсуждает ситуацию на Украине. «Мы ясно дали понять, что ничто об Украине без Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о том, будут ли обсуждать на полях саммита G20 проблему работы посольства, Прайс ответил, что не ждет подобных переговоров. Он заявил: «Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20».
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что американские дипломаты в Москве занимаются «медиа-безумием» вместо своих прямых обязанностей. Как заявила Захарова, сотрудники посольства США «в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «веселые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха».
В СБ ООН запланировано голосование по резолюции о биолабораториях на Украине
Голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции о биолабораториях на Украине запланировано на среду
В среду в СБ ООН состоится голосование по проекту российской резолюции, касающейся военно-биологической деятельности на территории Украины, сообщили источники в Совбезе.
Источники РИА «Новости» сообщили, что голосование планируется провести «во второй половине дня». В проекте резолюции Совбезу предлагается создать комиссию в составе всех членов СБ для расследования претензий к США и Украине по обязательствам в рамках Конвенции о биологическом оружии «в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».
Напомним, в конце октября российская сторона направила жалобу председателю Совбеза ООН для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект российской резолюции включает выезд экспертов на место для расследования.
В США назвали условия для переговоров с Россией
Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия, пишет обозреватель The National Interest Мэтью Мэй.
Автор напомнил, что лидер республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти дал понять, что его партия в случае получения большинства пересмотрит поток помощи Украине или даже остановит его, сообщает РИА «Новости».
Маккарти считает, что вопрос Украины занимает важное место в американской повестке, но Белый дом не может заниматься только этой проблемой.
Мэй назвал заявление конгрессмена намеком на то, что главная обязанность американских властей – защищать интересы избирателей, и заявил, что пока в украинском кризисе поведение США не соответствует этой задаче.
Автор заявил, что у Америки есть три цели: не допустить прямого столкновения с Россией, окончательного ухудшения отношений с ней и ограничить экономические последствия украинского кризиса. Он указал, что администрация Байдена не выполнила две из них.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
В США поставили украинский флаг в один ряд с ЛГБТ-символикой
Federalist: Украина и ЛГБТ стали символами превосходства для элит США
|
|
Социальные элиты в США, а также поддерживающие их интернет-пользователи все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши.
В статье для издания The Federalist автор задается вопросом, отчего так происходит. Все дело в том, уверен он, что американские социальные элиты уверены в собственной правоте.
Он отметил, что при беглом взгляде на соцсети можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. Выставление на своей странице украинского флага стало для некоторых способом показать свое «моральное превосходство», причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране, передает РИА «Новости» текст статьи.
Однако, предупреждает автор, общество должно перестать размахивать флагами самомнения: это ведет к затягиванию украинского конфликта.
Между тем, как ранее отмечал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, Украина нужна американским демократам только для одной цели – удовлетворения внутриполитических амбиций.
В Белом доме заявили о желании решить конфликт на Украине переговорами с позиции силы
Белый Дом: США хотят переговорного решения конфликта на Украине после успеха на поле боя
Вашингтон не ищет конфликта с Россией и хочет переговорного решения конфликта на Украине, но после успеха на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Цели президента были ясны с самого начала... Мы не хотим конфликта с Россией. Это номер один», – передает его слова РИА «Новости».
В числе других задач он назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы Киев пришел к переговорному процессу в наиболее выгодном положении. «Чтобы они были успешными на поле боя, когда эта война придет к переговорному разрешению. Президент очень хочет видеть, чтобы дело к этому пришло», - сказал Кирби.
Кирби добавил, что США не стремятся к смене власти в России. «Право российского народа определять, кто ими руководит», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры.
США разъяснили временные рамки потолка цен на российскую нефть
Минфин США решил не распространять рамки потолка цен на нефть, которую погрузили на суда до 5 декабря
Если российскую нефть погрузили на суда до 5 декабря и выгрузят до 19 января, то на нее не будет распространяться механизм потолка цен, сообщил минфин США.
Минфин объяснил, что «ценовой предел» не распространяется на сырую нефть из России, которую «погрузили на суда до 12.01 утра 5 декабря» и выгрузят «до 00.01 19 января», передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что Вашингтон намерен изменить условия по введению потолка цен на нефть из России в сторону смягчения. По данным СМИ, американские власти не хотят запускать механизм лимита цен до промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября.
Россия и Иран договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС
|
|
Россия и Иран договорились подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, компании из России и Ирана уже сотрудничают в совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения и авиастроения.
Новак также заявил, что Москва и Тегеран также договорились развивать логистику, вместе строить солнечные и ветряные электростанции, сотрудничать в сфере атомной промышленности, передает Sputnik.
«Мы договорились также снимать все барьеры, существующие сегодня на пути развития торговли между нашими странами. И речь идет о снижении барьеров на границах третьих стран. Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», – цитирует РИА «Новости» Новака.
Ранее Новак рассказал о работе по подключению иранских банков к российскому аналогу SWIFT.
Напомним, в мае Новак заявил, что российская и иранская стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, сообщил сопредседатель межправкомиссии России и Ирана.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп не увидел оснований для приостановки «зерновой сделки» Россией
Представитель Госдепа Прайс отказался считать атаку на российские корабли основанием для приостановки «зерновой сделки»
По мнению США, украинская атака на корабли Черноморского флота не является «оправданием» для решения России приостановить «зерновую сделку», следует из заявления официального представителя Госдепа Неда Прайса.
Как заявил Прайс, США и «другие страны» полагают, что российскому решению «не может быть оправдания». По версии Вашингтона, «любые» российские аргументы якобы игнорируют «затруднение и блокировку доступа зерна» в государства, которым оно необходимо, передает РИА «Новости».
Прайс заявил, что российское решение вызывает сожаление и влияет на продовольственную безопасность в мире. Он призвал Россию вернуться к полноценному участию в сделке, а остальных участников соглашения – продлить действие инициативы, передает ТАСС.
По словам Прайса, помехи в реализации сделки ведут к скачкам цен на продукты, снижают доверие страховщиков и перевозчиков, приводят к новым трудностям для государств с низким уровнем доходов, которые уже страдают от тяжелого гуманитарного кризиса и продовольственной нестабильности. Прайс сказал, что уже можно видеть повышение стоимости продовольствия. «Нам нужно, чтобы цены продолжили снижаться», – сказал он.
«Все мы помним, в каком тяжелом положении находился мир до начала реализации зерновой сделки, как резко выросли цены на продовольствие и сырьевые товары. С началом реализации этой инициативы цены упали. Но весь этот прогресс висит на волоске, если Россия не возобновит свое участие в данной инициативе. Это не просто ударит по Украине, это станет болезненным ударом для всего остального мира», – заявил представитель Госдепа.
США утверждают, что 66% зерна якобы направляется в развивающиеся страны, 19% общего объема зерна – в наименее развитые страны мира. При этом Прайс бездоказательно обвинил Россию в том, что Москва «может исказить данные». Объясняя перевозку зерна в Европу, Прайс заверил, что там зерно «перерабатывают, а затем отправляют в развивающиеся страны со средним и низким уровнем дохода».
Напомним, Украина предприняла атаку на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. После этого Россия объявила о решении приостановить участие в «зерновой сделке». Следует отметить, что главными бенефициарами сделки оказались не неиболее нуждающиеся страны, а страны Запада.
Президент России Владимир Путин расценил ситуацию с вывозом зерна с Украины как «сплошное надувательство». Он указал, что «зерно с Украины продолжает уходить мимо беднейших стран».
В США предупредили о последствиях новых санкций против России
Американский политолог Буш заявил, что новые антироссийские санкции приведут США к еще большим трудностям
В случае введения со стороны США новых санкций в отношении России, страна столкнется с еще большими трудностями, чем сейчас, выразил уверенность профессор-международник Марк Л. Буш.
По его словам, новые ограничения больше навредят Вашингтону, чем Москве, и ничем не помогут Киеву. Так, запрет продукции «Русала» может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы, передает радио Sputnik со ссылкой на издание The Hill.
Также профессор напомнил, что американская промышленность потребляет около 15% российского алюминия, поэтому спрос с годами будет расти, то есть санкции окажутся против самого Вашингтона.
В понедельник новые санкции против России уже ввела Новая Зеландия, а именно в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и СМИ.
В США усомнились в способности антироссийских санкций остановить украинский кризис
New Yorker: Антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
Санкции против России, которые были введены США и союзниками, не способны остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.
Колхеткар в статье для The New Yorker напомнила с исторической точки зрения, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, при этом эффективность этой меры была спорной. В XX веке санкции также применялись, тогда США вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака, передает РИА «Новости».
Иногда санкции были частично эффективны, но бывали случаи, когда они укрепили действующие правительства, например, на Кубе.
В случае с Россией санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политики, написала автор.
Чиновники, с которыми общалась автор, считают, что больше санкций не значит лучше, поскольку они могут ударить уже по мировому рынку. Так случилось в 2018 году с Олегом Дерипаской. Тогда санкции привели к скачку цен на алюминий.
При этом отмечается, что Россия смогла ответить на санкции. Например, переход на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.
Напомним, Россия не была «полуколонией» Запада, поэтому в условиях санкций оказалась сильнее, чем сама ожидала, заявил президент России Владимир Путин в четверг, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».