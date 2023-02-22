Эксперт: Москва и Пекин сближаются в противостоянии США

Китаист Маслов: Россия и Китай объединяют усилия против гегемонии США

Россия и Китай видят будущее мира в многополярности. Кроме того, у стран огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее член политбюро ЦК КПК Ван И встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ближайшее время также начнутся переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым.

«Пекин и Москва за последние годы ни разу не изменяли тезису о многополярном мире. Несмотря на то, что государства мыслят его по-разному, оба выступают против гегемонизма в мировой политике. Причина такого единения в том, что китайская экономика также пострадала от ограничений западных стран», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«И нет никаких сомнений, что государства будут лишь углублять партнерство. В частности, внимание будут уделять экономическому развитию и увеличению темпов двусторонней торговли. Уже в этом году, судя по всему, мы можем выйти на новый рекорд товарооборота», – полагает собеседник

«По итогам встречи Ван И с Николаем Патрушевым также можно с уверенностью сказать, что страны объединят усилия по вопросам безопасности. Тема военного союза с Пекином – вопрос дискуссионный. Но по риторике китайского МИД видно, что государства готовятся к более конкретизированному противостоянию с Вашингтоном», – продолжил китаист.

«Раньше мы вырабатывали совместную базу и преодолевали некое недоверие, которое было между Россией и Китаем. Но сейчас есть конкретные точки соприкосновения – «Северные потоки» одна из них. Примечательно, что у Китая не так много союзников, которые полностью разделяли бы все опасения государства в вопросах безопасности. И Россия – это один из таких партнеров, если не единственный в числе крупных», – подчеркнул эксперт.

«Особое значение будет иметь встреча Ван И с Сергеем Лавровым. Если с Патрушевым в приоритете стояли вопросы безопасности, то тут речь пойдет о внешнеполитическом сотрудничестве. Не исключаю, что будет обсуждаться вопрос Тайваня, видение многополярного мира и ситуация в Азии и Европе. Стороны могут прийти к конкретным договоренностям», – заключил Маслов.

Во вторник в Москве состоялась встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и главы комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И. По словам Патрушева, Запад развязал кампанию по сдерживанию России и Китая. В текущей ситуации особую значимость приобретает дальнейшее углубление двусторонней координации действий Пекина и Москвы на международной арене. Он также подчеркнул, что РФ поддерживает КНР по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

Стратегическое взаимодействие России и Китая стремительно развивается, отметил в свою очередь Ван И. Он подчеркнул, что отношения двух стран «прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуации». При этом обе стороны назвали действующее стратегическое партнерство «безусловным приоритетом внешней политики».

Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин заявил, что США наживаются на войне на Украине. По его словам, Вашингтон слишком часто говорит о мире, в то время как американские предприятия ВПК заработали на текущем конфликте колоссальные суммы. Дипломат подчеркнул, что КНР никогда не воспримет угроз со стороны Штатов в вопросе российско-китайских отношений.

В среду Ван И встречается с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подтвердили готовность защищать интересы друг друга, сообщает агентство ТАСС. При этом представитель Китая подчеркнул, что Пекин остается приверженным развитию отношений с Россией. Он также отметил, что КНР надеется на «выход на новые договоренности» в диалоге с Москвой.

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