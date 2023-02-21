Ван И: Отношения Пекина и Москвы прочны как скала и выдержат любые испытания

Китайско-российские отношения прочны как скала и выдержат любые испытания переменчивой международной ситуацией, заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

На встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым Ван И заявил, «что сегодня у нас очень хорошие возможности для продолжения нашего плотного стратегического взаимодействия и контактов в защиту наших общих стратегических интересов», передает РИА «Новости».

Ван И подчеркнул, что полностью разделяет высокую оценку стратегического взаимодействия Китая и РФ, выраженную Патрушевым.

Ранее Патрушев заявил, что Запад развернул кампанию по сдерживанию России и Китая, а также против развивающихся государств.