Эксперт: в Пекине хотели склонить Киев в пользу своего плана с помощью финансового аргумента

«Наверняка Ли Хуэй говорил Зеленскому, что Китай готов приложить к своему мирному плану еще и серьезные инвестиции. Вряд ли он называл конкретные суммы, но вполне мог обещать помощь в мирном развитии экономики Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин, комментируя итоги встречи китайского эмиссара Ли Хуэя и украинского президента.

Тот факт, что в Киеве даже скрыли сам факт встречи китайского эмиссара и украинского президента, указывают на то, что разговор не получился, предполагает научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин.

«Видимо, Ли Хуэй не смог найти в Киеве никакого пути продвижения к конкретному соглашению. Его предложения отклонили. Собственно, их и должны были отклонить, потому что все его «четыре принципа» и «три точки зрения» опирались на известные 12 пунктов мирного плана Си Цзиньпина, обнародованного еще в феврале. В частности, там содержался призыв к немедленному соглашению о прекращении огня, что для Киева недопустимо», – поясняет Лукин.

«Тем не менее, украинское руководство сочло нужным встретиться с посланником, потому что ссориться с такой крупной страной тоже не хочется. К тому же Китай в своих 12-ти пунктах мирного плана, который был опубликован еще в феврале, щедро пообещал содействовать будущему восстановлению Украины – после подписания соглашения», – напомнил эксперт.

Видимо, в Пекине хотели именно с помощью этого финансового аргумента привлечь Киев, но это пока невозможно, полагает собеседник. «Зеленский все еще придерживается принципа сперва «восстановить границу начала 90-х годов» и только тогда начинать переговоры», – сказал Лукин.

Напомним, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил во вторник о прошедшей встрече Ли Хуэя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также представитель Китая провел встречи с другими украинскими официальными лицами.

