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Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Африка решила поспорить с Китаем за роль миротворца на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса претендует на роль главного миротворца в украинском конфликте REUTERS
Президент ЮАР Сирил Рамафоса утверждает, что подготовил собственный план прекращения огня на Украине и что Путин с Зеленским готовы к его обсуждению. Ясно, что Африку в первую очередь волнует продление зерновой сделки. Но может ли Черный континент и впрямь сыграть роль посредника в конфликте, пользуясь своей равноудаленностью от обеих сторон? И в какой степени этому помешает бытовой расизм, распространенный на Украине? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
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НАТО меняет генсека

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    Расизм киевских политиков затруднит миссию африканских дипломатов на Украине
    Президент ЮАР Сирил Рамафоса претендует на роль главного миротворца в украинском конфликте
    		  
    17 мая 2023, 12:52
    Фото: REUTERS
    Текст: Юрий Зайнашев

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса утверждает, что подготовил собственный план прекращения огня на Украине и что Путин с Зеленским готовы к его обсуждению. Ясно, что Африку в первую очередь волнует продление зерновой сделки. Но может ли Черный континент и впрямь сыграть роль посредника в конфликте, пользуясь своей равноудаленностью от обеих сторон? И в какой степени этому помешает бытовой расизм, распространенный на Украине?

    Власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирной развязки в конфликте. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский, с которыми я поддерживаю контакт, согласились принять миссию ряда глав африканских государств в Москве и Киеве», – сказал Рамафоса. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш и руководство Африканского союза в курсе данной инициативы.

    «Африка обеспокоена кризисом на Украине, который напрямую отрицательно влияет на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и топливо», – посетовал Рамафоса. Он уточнил, что вместе с ЮАР в группу, которая вместе вышла с инициативой, входят другие страны Африканского союза (АС).  О том, что в пятницу состоялся телефонный разговор президента России с коллегой из ЮАР, сообщала пресс-служба Кремля. По ее данным, Путин поддержал идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования.

    Рамафоса в последние дни ежедневно высказывается по поводу далекой Украины. Так, в воскресенье, в ходе поездки в одну из провинций ЮАР, он признался: «Сейчас группа африканских стран без лишнего шума работает над тем, чтобы выяснить, каким наилучшим образом Африка может выступить с инициативой в целях попытаться убедить РФ и Украину начать переговоры о завершении кризиса», – цитировала главу государства радиостанция Эс-эй-би-си.

    В понедельник Рамафоса признался, что испытывает сильный нажим. «С началом кризиса на Украине на Южно-Африканскую Республику оказывается сильное давление, чтобы заставить нас отказаться от позиции неприсоединения и принять одну из сторон в ситуации, которая представляет собой соперничество между Западом и Россией», – признался он в еженедельном послании к гражданам.

    «Мы не согласны с утверждениями, что наша внеблоковая позиция благоприятствует России, – подчеркнул Рамафоса. – Мы также не согласны с тем, что это должно поставить под угрозу наши отношения с другими странами». «Реальность такова, что конфликт между РФ и Украиной и лежащие в его основе трения не будут разрешены военными средствами. Их нужно решать политически».

    «Когда в 2019 года состоялся первый саммит Россия – Африка, там уже звучала идея многополярного мира. Нашим африканским партнерам тогда это казалось чем-то необычным, – вспоминает эксперт-африканист Александр Зданевич. – Теперь они видят, что мир меняется, причем стремительно. И им хочется воспользоваться моментом».

    По его мнению, сейчас всё совпало: «Во-первых, для стран Черного континента важно продление зерновой сделки. Накопленные ранее запасы продовольствия, видимо, подходят к концу, – предположил Зданевич. – Также им нужны наши удобрения, сельхозтехника и так далее». Во-вторых, лидеры Черного континента поняли, добавил эксперт, от того, как они сейчас будут действовать, как будут позиционировать себя в многополярном мире, зависит будущий расклад сил, зависит то, какое место в нем займет Африка. «Вот почему они решили действовать, в частности, предложить свою версию развития событий для вооруженного конфликта в далекой Европе», – пояснил Зданевич.

    «Они заметили, что китайский мирный план пока не встретил особого одобрения, видимо, ввиду особой интенсивности нынешних боевых действий. Да и коллективный Запад инициативу Пекина не поддержал совсем», – напомнил эксперт.

    «Одновременно на саму ЮАР уже много месяцев оказывается давление. Одним из примеров стал недавний скандал, который устроил здешний посол США, обвинив Преторию в тайных поставках оружия России. Позднее, правда, американцы сказали, что посла «не так поняли», однако напряжение сохранилось. Если Рамафосе удастся свою украинскую инициативу продвинуть, это сразу повысит ставки для него лично и для ЮАР в целом – как игрока континентального и даже мирового», – предположил африканист, добавив, что в таком случае нажим на Преторию со стороны Запада ослабнет.

    «При этом Китай нельзя исключать из мирного процесса, возможно, он и останется еще одним медиатором. Будет тонкая игра.

    Мирный процесс с китайцами и с африканцами может идти параллельно, при этом им придется взаимодействовать друг с другом», – допустил эксперт.

    Тем временем в Претории заявили, что подготовка к миссии началась. «В поездку готовится группа глав африканских государств. Дальнейшие встречи состоятся на полях саммита Россия – Африка», – отметил Винсент Магвенья, представитель Рамафосы.

    Согласно полученной ТАСС в Претории информации, делегация, состоящая из глав нескольких стран, может посетить Россию и Украину еще до начала июля, то есть до открытия в Петербурге второго саммита РФ – Африка. «Ведется конкретная подготовка графика поездок, идет соответствующее согласование с Москвой и Киевом», – отметил собеседник агентства.

    Инициатива разрабатывается лидерами Египта, Замбии, Коморских Островов, которые председательствуют в АС, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Указанные страны сейчас убеждают Гутерриша, другие государства, включая США и Великобританию, поддержать инициативу. Рамафоса уже проинформировал о ней президента США Джо Байдена. В Претории отмечают, что от Вашингтона и Лондона получена «осторожная поддержка». Делегацию, которая направится в Москву и Киев, возглавит, видимо, президент Коморских Островов Азали Ассумани – действующий председатель АС. При этом ключевую роль в мирном процессе все равно играет Рамафоса, инициатор миссии, а также президент Сенегала Маки Саль.

    Пока положения плана официально не разглашались. Однако, согласно имеющейся информации, он подразумевает немедленное прекращение огня, а главной площадкой по урегулированию предлагает сделать ООН. «Генеральный секретарь провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по инициативе южноафриканской стороны вчера вечером, во время визита на Ямайку. Как мы заявляли ранее, мы поддерживаем любую инициативу, которая ведет к миру на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи», – сообщил в этой связи представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

    Бывший сенатор РФ, ныне председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов так прокомментировал инициативу Рамафосы: «ЮАР – это крупная экономика, член БРИКС. Именно в этой стране в августе намечено заседание БРИКС на высшем уровне. Для президента Рамафосы важно повысить значимость страны». Однако украинский конфликт организовали англосаксы, говорит Морозов газете ВЗГЛЯД, «именно они сегодня диктуют Зеленскому сценарий конфликта, поэтому все усилия Рамафосы стать посредником ничтожны. Президент ЮАР не сможет сделать ничего, что могло бы остановить агрессивную политику Зеленского и его команды».  

    Многие рядовые украинцы страдают манией величия, напоминает в свою очередь киевский историк Владимир Скачко.

    «Такой тип людей с пренебрежением относится ко всем, кто не украинец – к русским, евреям, арабам или выходцам из Африки или с Кавказа.

    Бытовое высокомерие, которое граничит с расизмом, часто прививается с детства, такая семейная черта. Я тоже это по себе чувствовал», – вспоминает собеседник.

    «Впрочем, от политиков из киевских коридоров власти Запад требует политкорректности. Даже если втайне кто-то из них – бытовой расист, внешне, на переговорах с чернокожими дипломатами, это никак не скажется», – считает Скачко. И добавляет: вообще на самостоятельные действия у киевских политиков права нет, за них все решат в Вашингтоне и Брюсселе.

    Эксперт-африканист, пожелавший остаться неизвестным, не исключил, что Рамафоса вообще «немного забегает вперед». «Скорее всего, никакой конкретной пошаговой «дорожной карты» у него еще нет. Просто захотелось сделать громкое заявление. Среди политиков на Черном континенте такое случается сплошь и рядом. Из слов Рамафосы следует, что план еще должен быть согласован с лидерами десятка других стран, а такое согласование может сильно затянуться. Однако можно предположить, что там будут пункты о немедленном восстановлении экономического сотрудничества Москвы и Киева, запуске транзита товаров через территорию друг друга, чтобы начать восстанавливать взаимное доверие. Заодно это поможет расширить поставки необходимых товаров в Африку», – предположил собеседник.

    В Москве во вторник сообщили о том, что ожидают продолжения китайской мирной инициативы. Как объявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель Китая Ли Хуэй приедет в Москву к концу месяца – после посещения стран Европы и Киева, где он представит идеи Пекина по урегулированию. «Мы ждем его с нетерпением, хотим узнать, какие впечатления он привезет из своей поездки», – подчеркнул замглавы МИД.

    В понедельник агентство Франс Пресс сообщило, что Ли Хуэй во вторник-среду должен будет посещать Киев. Но официальных подтверждений этого во вторник не последовало.

     
     
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