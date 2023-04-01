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1 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:54  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Россия переосмыслила свою роль в мире

Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей Максим Блинов/РИА Новости
Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...

Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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21:02
собственная новость

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    Россия переосмыслила свою роль в мире

    Защита Русского мира стала концептуальной обязанностью России
    Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей
    		  
    1 апреля 2023, 13:30
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами?

    В пятницу президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Об этом президент сообщил во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

    Документ состоит из шести разделов и 76 пунктов. Согласно тексту самой Концепции, она является документом стратегического планирования и представляет собой систему взглядов на национальные интересы России во внешнеполитической сфере, базовые принципы, стратегические цели, основные задачи и приоритетные направления внешней политики.

    «Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции», – отметил глава МИД Сергей Лавров, выступая с докладом на заседании СБ России.

    Из текста Концепции следует, что Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества.

    При этом Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий. Кроме того,

    Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах.

    Также Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка и Русского мира, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации.

    Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией. Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

    Помимо этого, Россия считает исламскую цивилизацию дружественной и планирует укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней. Также Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития. Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе.

    «В подписанной президентом Концепции появились новые понятия, например, такие как «евро-тихоокеанская держава». Полагаю, вскоре мы увидим пояснение этих терминов от профильных ведомств», – сказал Иван Тимофеев, гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Разумеется, в рамках концепции трудно ожидать подробного разъяснения каждого тезиса. Но появление таких понятий в столь важном документе говорит о том, что концептуальная работа не стоит на месте. Идет непрерывный процесс переосмысления и самой России, и ее места в мире, и нашей внешнеполитической идентичности», – заметил собеседник.

    «Также в Концепции стоит обратить внимание на деление мира на макрорегионы и структурирование представления о нашем окружении. Это новая, более широкая рамка, которая учитывает всякого рода цивилизационные, экономические и прочие аспекты. По-моему, мы видим комплексный и многомерный подход к пониманию современного мира», – полагает политолог.

    «Важен и тезис о том, что Россия не является врагом Запада. Президент Владимир Путин ранее говорил, что сдерживание западных стран не является для нашего государства самоцелью, – продолжил политолог. – Мы реагируем на угрозы, которые возникают. Да, Россия может идти на достаточно жесткие меры. Но, опять же,

    глава государства акцентировал: не надо путать западное общество и западные элиты. И эта позиция нашла отражение в опубликованном документе».

    «Также стоит обратить внимание на пункт о том, что в случае опасности для страны или ее союзников Россия готова применить силу. Использование силы – один из инструментов внешней политики. Наши конкуренты применяют ее тогда, когда считают нужным. Мы же долгие годы выступаем за использование подобных механизмов в рамках международного права, в соответствии с 51-й статьей Устава ООН. Вместе с тем мы четко посылаем сигнал о намерении в полной мере защищать национальные интересы», – объяснил он.

    «Новая Концепция, на мой взгляд, не потребует экстренного изменения принципов работы профильных ведомств или диппредставительств. Ведь подобная работа уже идет, концептуально документ зафиксировал изменения международной среды, которые начались задолго до написания текста. Концепция внешней политики – своего рода резюме уже произошедших событий и взгляд в будущее», – заключил Тимофеев.

    Несколько иной точки зрения придерживается политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов. По его словам, благодаря новой Концепции будут пересмотрены инструментарии реализации внешней политики: «Если раньше за это направление в основном отвечали МИД и администрация президента, теперь к ним присоединятся другие министерства и ведомства, включая силовиков и экономический блок правительства».

    «Принятая Концепция – это только первая часть большой работы по формированию той организационной структуры, которая продолжит развитие отношений с нашими союзниками и стратегическими партерами, а также найдет новые способы противодействия политике недружественных стран. Ожидаю, что вскоре появятся дополнительные документы и разъяснения в части реализации Концепции», – добавил Баширов.

    «Если посмотреть на наши Концепции внешней политики начиная с 1993 года, то видно, что большой динамики в них не было. Однако нынешняя Концепция существенным образом отличается от предшествующих. Это связано с осознанием геополитической ситуации, в которой находится Россия. Мы декларируем отказ от слишком благодушного взгляда на внешнюю политику ельцинского периода», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    «Россия подчеркивает понимание значимости силы и военного фактора в мировой политике. Мы понимаем, что мир вокруг нас, к сожалению, не построен на стремлении большинства стран к стабильности. Скорее, наоборот, разные игроки специально дестабилизируют мир, чтобы сохранить свои преимущества», – отметил он.

    «В Концепции появляется новый, евразийский взгляд на место России в мире и подчеркиваются наши антиколониальные устремления. Мы поддерживаем тех, кто противостоит неоколониальной политике Запада. Интересно, что англосаксы в этом документе отделены от других стран, включая европейские. Наше политическое руководство считает, что как только с Европы спадет морок и давление, она пересмотрит свое отношение к России», – рассуждает политолог.   

    «Кроме того, в макрозонах отдельно выделяются Индия и Китай – два мастодонта, которые в силу своей значимости и потенциала играют важнейшую роль в становлении многополярного мира, – добавил Данилин.  – Исламский мир выделен отдельно – потому что Россия тоже является его частью. Да и

    само по себе понятие «Исламский мир» гораздо шире, чем просто «Ближний Восток и Северная Африка». Россия смотрит на исламскую макрозону крайне позитивно, как на своего потенциального союзника».

    «Что касается введения тезиса об использовании Вооруженных сил России для отражения или предотвращения вооруженного нападения на нас и наших союзников – это вполне логично укладывается в контекст 51-й статьи Устава ООН. Мы прямо говорим о том, что наши действия на Украине абсолютно легитимны, соотносятся с Уставом ООН и касаются жизней миллионов наших граждан, проживающих на Украине и в Донбассе», – отметил собеседник.

    Рассуждая об изменениях, которые стоит ожидать в работе МИД, эксперт отметил, что «российскому внешнеполитическому ведомству нужна глобальная перезагрузка». «Об этом сегодня говорят сами дипломаты. Я считаю, что необходимо усиление консульской работы и работы Россотрудничества. Кроме того, работа МИД должна стать более агрессивной, атакующей и одновременно с этим – максимально правозащитной», – заключил Данилин.

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