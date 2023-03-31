ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

В Будапеште вновь заговорили о возможной отправке европейских войск на Украину. На этот раз премьер Виктор Орбан допустил, что речь пойдет о некоем миротворческом контингенте военных стран ЕС. Почему руководство Венгрии третий раз за месяц предупреждает об отправке евровойск на Украину и как эти заявления связаны с анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ?

ЕС близок к обсуждению отправки войск на Украину, соответствующий вопрос уже почти стал легитимным в разговорах европейских лидеров. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что речь может идти о миротворческом контингенте.

Премьер напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. В Кремле уже отреагировали на позицию Будапешта, заявив, что «это потенциально очень опасная тема».

Примечательно, что Орбан не впервые допускает отправку европейских военных в зону конфликта. Так, Венгрия стала одной из немногих европейских стран, которая поддержала представленный Китаем мирный план по урегулированию ситуации на Украине. Тогда премьер отметил необходимость прекращения огня и начала мирных переговоров.

Позже венгерский лидер заявил, что правительство с тревогой следит за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска. Орбан призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну.

Между тем обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, ему не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.

Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном». Что касается заявлений Орбана, то его прогнозы и допущения могут стать реальностью, причем в ближайшее время, считают эксперты.

«От Евросоюза можно ожидать принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку санкцию на него должна давать ООН», – сказал газете ВЗГЛЯД Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Кроме того, европейские подразделения могут принимать непосредственное участие в боевых действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярные армии, а какие-то сводные соединения по типу французского Иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.

«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.

«Если европейские военные, как бы они не назывались, будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их.

Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.

«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину нас не сильно будет беспокоить, согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – подчеркнул Трухачев.

«Согласно международному праву, миротворцы могут быть введены на какую-либо территорию только с согласия обеих сторон конфликта. Россия не допустит присутствия исключительно европейских войск. Поэтому для прибытия военных ЕС на Украину необходима готовность, например, Китая или Индии, прислать свой контингент. Это сохранит баланс сил», – сказал германский политолог Александр Рар.

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«К тому же Евросоюз обладает армией лишь на бумаге. Есть национальные вооруженные силы, о чем, по всей видимости, и говорит Виктор Орбан, подразумевая ввод венгерского и, вероятно, польского контингента. Однако войска этих стран подчиняются НАТО, а представить альянс в качестве участника миротворческого контингента в зоне СВО достаточно сложно», – отмечает эксперт.

«В принципе, подобные предложения Орбана выглядят как желание поскорее закончить конфликт. Он хочет возвращения к дипломатии, а не бесконечных поставок оружия ВСУ. По его мнению, присутствие миротворцев может способствовать прекращению огня», – подчеркивает собеседник.

«Когда вопрос о введении миротворцев встанет ребром, я не исключаю, что появится много желающих поучаствовать в этой затее. Если к лету станет ясно, что у ВСУ нет сил вернуть себе прежние территории, тогда Запад, вероятно, начнет давить на дипломатическое урегулирование и говорить о миротворцах», – резюмирует Рар.

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