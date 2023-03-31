Кремль назвал потенциально опасной тему размещения миротворцев на Украине

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31 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

Венгрия вновь заговорила об отправке европейских военных на Украину EyePress News/Reuters
В Будапеште вновь заговорили о возможной отправке европейских войск на Украину. На этот раз премьер Виктор Орбан допустил, что речь пойдет о некоем миротворческом контингенте военных стран ЕС. Почему руководство Венгрии третий раз за месяц предупреждает об отправке евровойск на Украину и как эти заявления связаны с анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ? Подробности...
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Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители? Подробности...
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«Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

Украинское зерно больше не нравится Европе REUTERS
Евросоюз внезапно начал вести себя по отношению к Украине крайне двусмысленно, если не сказать предательски. Иначе сложно назвать те требования к Киеву, которые прямо сейчас обсуждают некоторые европейские лидеры. Речь идет о поставках украинского зерна, в том числе в рамках так называемой зерновой сделки. В Европе начинают понимать, что Украина обходится слишком дорого. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...

Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...
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МИД Украины меняет тактику

Зеленский проговорился насчет Артемовска

С чего начать развал НАТО

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

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    Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину

    Североатлантический альянс


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    Кремль назвал потенциально опасной тему размещения миротворцев на Украине

    Песков: Кремль считает потенциально опасным обсуждение размещения миротворцев на Украине

    31 марта 2023, 13:47

    Текст: Антон Никитин

    Обсуждение возможности размещения на Украине войск, как выразился премьер Венгрии Виктор Орбан, «некого миротворческого типа» является потенциально очень опасной темой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля назвал заявление Орбана о возможном обсуждении в ЕС отправки войск на Украину очень важным. «Если речь идет уже о серьезных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Песков отметил, что подобные силы в мировой практике обычно применяются с согласия обеих сторон. В данном случае, по его словам, это очень опасная тема.

    Ранее политолог Вадим Трухачев заявил газете ВЗГЛЯД, что Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС. Для этого, по словам эксперта, Европа ищет хитрые решения.

    СМИ: Удар «Кинжалов» уничтожил центр планирования НАТО на Украине
    Греческая Pronews сообщила об уничтожении центра планирования НАТО на Украине ударом «Кинжала»
    		  
    30 марта 2023, 17:46
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Удар российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» ликвидировал центр связи украинских военных, при этом там погибли десятки офицеров Североатлантического альянса, сообщает греческий портал Pronews.

    Удар нанесли еще в начале марта, цель располагалась на глубине 120 метров под землей, утверждает Pronews, передает «Российская газета».

    Всего в момент удара в центре связи было порядка 300 человек, включая военных советников и офицеров НАТО.

    Большая часть офицеров – это граждане Британии и Польши, отмечает портал. В бункере якобы располагался центр управления и планирования операциями НАТО на украинской территории.

    Его прикрывали ПВО Iris-R и NASAMS, они также были уничтожены этим ударом.

    В начале марта американские СМИ сообщали, что российские военные изменили тактику в ходе СВО, и начали применять «Кинжалы» в сочетании с другими средствами.

    Коментарии (70)
    Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
    Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
    		   
    31 марта 2023, 09:35
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

    Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

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    Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
    Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
    		   
    30 марта 2023, 18:12
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.

    Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта. 

    Коментарии (7)
    Россия назвала нарушением обязательств передачу Болгарией и Чехией Киеву вертолетов
    		   
    30 марта 2023, 18:03
    Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Передача Болгарией и Чехией вертолетов российского производства киевскому режиму является грубым нарушением международных обязательств, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

    Госкомпании Болгарии «Авионамс» и «Терем – Летец», чешская «Лом Прага», согласно данным прессы, проводят нелегитимный ремонт и модернизацию боевой вертолетной техники советского и российского производства, а затем отправляют ее на Украину, заявили в ФСВТС ТАСС.

    Такая деятельность грубо нарушает международные обязательства стран и наносит ущерб мировой системе экспортного контроля, уверены в службе. Российская сторона не несет ответственности за безопасную эксплуатацию этих вертолетов.

    Ранее ФСВТС заявляла, что передача Словакией самолетов МиГ-29 киевскому режиму нарушает соглашение о реэкспорте.

    Коментарии (14)
    Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
    Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии

    31 марта 2023, 08:36

    Текст: Антон Никитин

    Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.

    Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.

    Коментарии (7)
    В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
    МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
    		   
    30 марта 2023, 21:12
    Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

    По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».

    Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.

    Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.

    Коментарии (0)
    ВСУ в ролике на английском пообещали оккупировать украинские земли
    		   
    30 марта 2023, 21:59
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ольга Иванова

    Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет украинским войскам оккупировать Украину, ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства и на странице министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

    В ролике Резников катается на западных бронемашинах. Как сообщает РИА «Новости», текст в видео гласит: «Это оружие помогает нам оккупировать украинские территории» (англ. This weapon help us to occupy Ukranian territories).

    Кроме того, автор ролика попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Штатами помощи несуществующее слово «unswalking», сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.

    Позднее ролик был удален и заменен новым с более связным текстом. Согласно ему, западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность Штатам высказывается за «непоколебимую» (англ. unwavering) поддержку.

    Коментарии (5)
    Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
    Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
    		   
    30 марта 2023, 19:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.

    Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.

    Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

    Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.

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    Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
    Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
    		   
    31 марта 2023, 12:30
    Фото: europa.eu
    Текст: Дарья Волкова

    Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.

    «С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.

    «Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.

    «Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.

    «Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.

    Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».

    Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.

    Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».

    Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

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    Коментарии (8)
    СМИ: События на Украине мешают Грузии ремонтировать советскую военную технику
    		   
    30 марта 2023, 16:37
    Фото: Давид Хизанишвили/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия в связи с событиями на Украине не имеет возможности ремонтировать в этой стране остающуюся на вооружении местной армии советскую военную технику, сообщает грузинское издание «Квирис палитра» («Палитра недели»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным издания, значительную часть вооружения армии Грузии составляют выпущенные еще в СССР бронетехника, артиллерия, средства ПВО и авиация.

    Сообщается, что эту технику в течение десятилетий Грузия именно с помощью Украины там ремонтировала, получала в этой стране запчасти или помощь специалистов. Газета пишет, что сегодня ремонтировать эту технику нереально.

    «Палитра недели» отмечает, что остающаяся на вооружении в Грузии советская военная техника нуждается в серьезной модернизации.

    «Лучшим выходом было бы от нее избавиться, а в качестве компенсации получить западную военную технику, даже состарившуюся, но с гарантиями ее ремонта в будущем в странах НАТО и получения там запчастей», – пишет грузинское СМИ.

    Ранее экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили допустил, что нынешние власти страны предложат военным принять участие в вооруженном противостоянии с Украиной на стороне России. 

    Коментарии (0)
    Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
    Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
    		   
    31 марта 2023, 10:37
    Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.

    «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.

    Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».

    Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

    Коментарии (27)
    В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
    В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
    		  
    30 марта 2023, 21:38
    Фото: EYEPRESS/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

    По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.

    Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.

    Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.

    Коментарии (12)
    В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
    NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт

    31 марта 2023, 11:30

    Текст: Александра Юдина

    Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.

    По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».

    Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».

    «В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.

    Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.

    «Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

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    Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры
    		   
    30 марта 2023, 19:22
    Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей разорвать договор об аренде объектов обители, говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

    Решение вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано, отмечается в решении судебной инстанции, передает ТАСС.

    Напомним, к стенам лавры и на ее территорию подогнали автозаки. На территории храма заметили людей с автоматами.

    В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры.

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    Под Авдеевкой и Марьинкой уничтожены четыре опорных пункта ВСУ
    Российские военные сообщили об уничтожении четырех опорных пунктов ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой
    		   
    31 марта 2023, 11:45
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
    Текст: Антон Никитин

    Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и опорный пункт вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма.

    Бигма отметил, что еще три опорных пункта ВСУ разбиты в Марьинке подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. ВСУ здесь потеряли до десяти человек убитыми, пишет «Донецкое агентство новостей».

    Ранее на этой неделе сообщалось, что украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе.

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