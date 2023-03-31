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В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт
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Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.
По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
«В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.
Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.
«Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.
Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Названы интересовавшие арестованного за шпионаж журналиста WSJ производства Екатеринбурга
Депутат заксобрания Вегнер: Корреспондент The Wall Street Journal Гершкович интересовался ОПК в Екатеринбурге
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Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Екатеринбурге, заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер
Депутат рассказал, что во время интервью американский журналист задавал вопросы, которые связаны с ОПК Екатеринбурга, упоминал предприятие «Новатор» и другие, передает ТАСС.
Также журналиста интересовало переориентирование производств в Свердловской области: смена профиля предприятия и кадры. Вегнер заявил, что отказался отвечать на такие вопросы, сославшись на то, что у него нет полномочий.
Кроме того, Гершкович интересовался основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На что Вегнер ответил, что он знаком с этой темой, поскольку к нему поступают обращения от заключенных, которые хотят стать добровольцами.
После интервью с Вегнером, по некоторым данным, Гершкович встретился с главредом одного из оппозиционных СМИ и отправился на оборонное предприятие в Нижний Тагил, после этой поездки его задержали в Екатеринбурге, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в Екатеринбурге за шпионаж.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аккредитация Гершковича использовалась для прикрытия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что журналиста поймали с поличным.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США вновь, как и в годы холодной войны, начали использовать журналистов для разведки, и возможен ли в будущем обмен Гершковича на россиян, незаконно удерживаемых в американских тюрьмах.
Рогов: Украина стягивает западную бронетехнику на Запорожское направление
Рогов заявил о стягивании Киевом западной бронетехники и артиллерии на запорожский фронт
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать бронетехнику и вооружение на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска активно стягивают технику, в том числе гаубицы M777, РСЗО HIMARS, танки, включая французские AMX-10RC, передает РИА «Новости».
Он отметил, что с таким количеством вооружения Киев может попытаться организовать наступление.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам на запорожском участке фронта.
В Чехии рассказали об уничтожении танков Leopard
Чешский генерал Шедивы назвал полученные Киевом немецкие танки Leopard переоцененными
Поставленные Киеву немецкие танки Leopard сильно переоценены и не являются «чудо-оружием», заявил журналу Czdefence экс-начальник генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы.
По его словам, турки использовали эти танки в операции в Сирии против «Исламского государства*»* и потеряли не менее десяти единиц за несколько операций, передает РИА «Новости».
Кроме того, Шедивы раскритиковал политиков коллективного Запада за фактическое незнание настоящего положения дел на Украине.
Более того, экс-начальник генштаба подчеркнул, что и политическое руководство Киева делает расходящиеся с реальностью заявления об отсутствии потерь и победах на фронте.
Напомним, в Германии назвали срок начала эксплуатации на Украине немецких танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
В Румынии рассказали о способе объединения с Молдавией
МИД Румынии: Бухарест хочет объединения с Молдавией внутри ЕС
Бухарест хочет, чтобы Молдавия получила статус члена Евросоюза как независимое государство, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.
По словам министра, Румыния поддерживает объединение с Молдавией в составе Евросоюза, когда она станет членом ЕС как независимое государство, передает РИА «Новости».
Он отметил важность оказания поддержки Молдавии со стороны европейских государств в укреплении ее обороноспособности, несмотря на то, что страна является нейтральным государством.
Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО усилит военную поддержку Молдавии, продолжая соблюдать ее нейтралитет.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, к каким последствиям приведет переход в Молдавии на румынский язык и почему внутри республики все чаще говорят об объединении с Румынией.
Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
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Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.
Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.
Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.
Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.
Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».
Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
В ВСУ пожаловались на снижение мотивации у военнообязанных
Мотивация у военнообязанных граждан служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ) снизилась, люди выбирают жизнь в безопасных регионах, заявила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По словам Гуменюк, многие эвакуированные в безопасные регионы Украины поняли, что жизнь продолжается без боевых действий, мотивация воевать у людей снизилась, передает ТАСС.
Она назвала вынужденной мерой раздачу повесток на улицах и в транспорте, а также применение силы при задержании военнообязанных в разных регионах Украины.
Ранее украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС и через мессенджеры.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены живая сила и техника противника возле пунктов Синьковка, Гряниковка, Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы около 50 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки уничтожены до 130 военнослужащих, две бронемашины, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, установка РСЗО «Ураган», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром и Владимировкой ДНР, Малиновкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях ликвидированы более 25 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сообщил Конашенков.
Возле Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Поблизости от Ольговки Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. В районе Зализничного Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота
Грузовой поезд, перевозивший этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота, сообщает телеканал CNN.
В местной пожарной охране рассказали, что инцидент произошел в городе Реймонде в 01.00 30 марта 2023 года. Сейчас эвакуируют население в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост спасателей в соцсетях.
Телеканал CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF сообщил, что поезд, помимо этанола, перевозил другие грузы. Специалист уточнил, что пострадавших в результате аварии нет. Также отмечается, что после крушения загорелись несколько вагонов.
Департамент транспорта Миннесоты сообщил о перекрытии ближайшего к городу шоссе.
Напомним, ранее грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. В начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами. А в начале марта во Флориде с путей сошел поезд с пропаном.
Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».
Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.
США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
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Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.
Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».
Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.
Генштаб сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
Представитель Генштаба Цимлянский сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
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В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет новой мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, добавив, что количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось.
Цимлянский заверил, что военных, уже призванных на службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения задач» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
При этом Цимлянский сообщил, что учтен «положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации», когда россияне сами изъявляли желание принять участие в СВО, используя для этого портал госуслуг. «Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – сказал Цимлянский. Он сообщил, что для оформления желающих поступить на военную службу по контракту «расширена сеть пунктов отбора» и увеличено число инструкторов.
В марте Минобороны опровергло слухи о дополнительном призыве в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, Цимлянский сообщил, что проводившиеся с 1 января мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет подходят к концу. В военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения. При этом постановка на воинский учет велась в новом формате – Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Создана единая электронная база данных, которая в том числе поможет избежать необоснованного призыва. В 2023 году в России на воинский учет встали более 700 тыс. юношей.
С 1 апреля начнется весенний призыв. Оповещение будут осуществлять в электронном виде, а если такой возможности не будет – вручением повесток.
Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Призванные в армию в ходе весеннего призыва не будут направляться на службу в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Сенатор Джабаров: США превратили журналистику в шпионскую профессию
В Совфеде указали на дефицит квалифицированных шпионов в США
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Журналисту WSJ Эвану Гершковичу грозит до 20 лет заключения, у него нет иммунитета. Более того, ситуация вокруг Гершковича показывает цинизм США в отношении понятия «свобода слова», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала за шпионаж американского журналиста.
«Гершкович был задержан с поличным, теперь его ждет расследование и суд. И только потом можно будет говорить об уместности или неуместности обмена. Но это решение будет принимать высшее политическое руководство страны, если сочтет нужным», – пояснил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«У журналистов, в отличие от дипломатов, нет иммунитета, их не депортируют. Поэтому Гершкович будет нести ответственность на общих основаниях. Ему грозит до 20 лет заключения», – напомнил сенатор.
«До конца 70-х годов западные разведчики очень часто пользовались журналистским прикрытием. Затем эта практика сошла на нет – с тех пор шпионажем занимаются либо нелегалы, либо сотрудники посольств. А США снова превратили журналистику в шпионскую профессию», – подчеркнул парламентарий.
«Это довольно цинично, учитывая клятвы США в приверженности «свободе слова», «свободе журналистской деятельности» и так далее. Теряюсь в догадках, почему Штаты снова это сделали. Возможно, у США не хватает квалифицированных шпионов?», – риторически добавил собеседник.
«Обвинение в шпионаже – крайне серьезная вещь. Как я понимаю, у нас есть железная доказательная база по Гершкович. Особенно на фоне дел тех россиян, которых Штаты держат в своих тюрьмах. Но о потенциальном обмене можно будет говорить лишь после решения суда», – добавил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Ранее стало известно, что аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге. Корреспонденту московского бюро WSJ вменяется шпионаж в интересах правительства США. Издание выразило беспокойство по поводу судьбы журналиста.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну. Он делал это по заданию США. Американца задержали при попытке получения секретных сведений. Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Как пишет Telegram-канал «УРАЛLIVE», Гершкович до задержания расспросил депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Вегнера о работе ЧВК «Вагнер», промышленных предприятий, а также о гуманитарной поддержке Донбасса и об СВО. Кроме того, американец взял интервью у местного «активиста» Ярослава Ширшикова, известного поддержкой убийства Дарьи Дугиной.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила: «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике».
«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника «хватают за руку», – пишет она.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержании корреспондента Гершковича, заявил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным. Он добавил, что сотрудники московского бюро Wall Street Journal будут продолжать работать, если у них есть действующая аккредитация и они осуществляют нормальную журналистскую деятельность.
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
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Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За последние сутки перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены два украинских беспилотника в районах Новоандреевки и Зеленого Гая ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены: 404 самолета, 227 вертолетов, 3622 беспилотника, 415 ЗРК, 8472 танка и других бронемашин, 1076 машин РСЗО, 4462 орудия полевой артиллерии, а также почти 9200 единиц спецтехники.