Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...

Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    Тимофей Бордачёв

    Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    28 марта 2023, 14:30

    В вопросе размещения российского ядерного оружия на территории суверенной Белоруссии нас меньше всего должна интересовать реакция Вашингтона и его европейских сателлитов.

    Во-первых, потому что она не имеет под собой никаких формальных оснований: аналогичные арсеналы США постоянно находятся в нескольких странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии и Турции. Так что все разговоры о том, что сделан шаг в сторону эскалации, могут произвести впечатление только на особо впечатлительных наблюдателей. Во-вторых, сами американцы наверняка уже скоро передвинут такие боеприпасы на территорию Польши, и это произошло бы в любом случае. Просто сейчас Россия действует на опережение, что воспринимается в Вашингтоне как дело непривычное и поэтому раздражающее. «Товарищ волк», как определил США в своей Мюнхенской речи 2007 года президент Путин, всегда делает только то, что считает нужным, и никогда не ограничивает себя формальными и неформальными правилами игры. И, наконец, появление на территории главного военного союзника России ядерных сил представляет собой дело исключительно внутреннее для нашего Союзного государства. 

    Текущий военно-политический конфликт между Россией и Западом имеет исключительно многоплановый характер. И каждое враждебное движение наших противников в США и Западной Европе вызывает встречное решение со стороны России. Но еще более важно осознать и принять природу изменений в военно-политической сфере. А она состоит в том, что вся эта область отношений между ведущими государствами подвергается сейчас коренному пересмотру. И нам, простым обывателям, остается только надеяться, что по итогам всей этой истории мир получит сравнительно устойчивый порядок, в котором каждое значительное государство сможет чувствовать себя сравнительно защищенным.

    Этот процесс был запущен вопреки воле России, которая до последнего держится за правила и нормы. Он противоречит желаниям Китая, стремящегося сохранить все хорошее, что было в прежние времена. Но перестройка уже идет, ее авторами стали страны Запада – державы, ощутившие приближение конца своей силовой гегемонии в мировых делах.

    Никто не спорит с тем, что предстоящие несколько лет или даже десятилетий будут весьма рискованными. Об этом честно говорит российская дипломатия, предупреждающая, что мир стоит очень близко к порогу всеобщей ядерной войны. Но мы не можем повернуть историю вспять и «отыграть» ошибки, совершенные Западом после завершения холодной войны. В первую очередь – расширение НАТО на Восток в стремлении лучше подготовиться к войнам будущего. Именно так, потому что включение в альянс бывших союзников СССР по Варшавскому блоку и Прибалтийских республик не было следствием недомыслия. Американские мыслители потому и назвали свое полное торжество в середине 1990-х годов «моментом однополярности», что прекрасно понимали скоротечность полученного всевластия. А это значит, что НАТО всегда была нацеленным на войну блоком, который только в ожидании решающего часа «разминался» интервенциями в Афганистане или Ливии.

    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

    Поэтому США и не сворачивали свое ядерное присутствие в Западной Европе даже после того, как для них исчезли основания в виде холодной войны против СССР. В своем заявлении по поводу Белоруссии президент России совершенно точно указал, что принимаемая сейчас мера является зеркальной по отношению к тому, что США делали всегда. Американские военные постоянно держат в Европе и Турции свое ядерное оружие и обучают местных военных им пользоваться. Выдвигать сейчас к России какие-либо претензии можно только находясь в мире собственных представлений о реальности либо из колоссального лицемерия. В случае с Европой действуют оба фактора, для США более релевантным является второй. Поэтому, кстати, реакция самого Вашингтона оказалась в последние дни более сдержанной, чем эмоциональные заявления ведущих европейских столиц.

    Тем более что в США понимают, что с высокой степенью вероятности сами могут в ближайшем будущем «утыкать» западный периметр российских границ тактическим ядерным оружием. Опыт дипломатического взаимодействия с Вашингтоном за последние пару десятилетий говорит, что наращивание военного присутствия за границей является стержнем его политики. Повод всегда найдется. Тем более что в мире становится все больше стран, которые не испытывают восторга в отношении США и хотят освободиться от их влияния. Но мы прекрасно знаем, что можно разрушать международные соглашения и без повода, как американцы это сделали с договором о Противоракетной обороне. Или, например, сейчас собираются разместить несколько сотен крылатых ракет в Японии – также без каких-либо провоцирующих к таким решениям действий совершенно мирного Китая.

    Поэтому печалиться о том, что решение России о размещении в Белоруссии боезарядов для тактического ядерного оружия может подорвать существующие режимы в этой области, достаточно наивно. Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Это как со специальной военной операцией на Украине – вооруженный конфликт на этой территории в любом случае был неизбежен, а желание отодвинуть его на будущее означало прятать голову в песок перед приближающимся экскаватором или танком. Хотя и здесь Россия, как и в случае с ядерным оружием в Белоруссии, «до последнего» искала пути дипломатического решения. Но такова природа нашей внешней политики, и не нам ее судить – она создана веками истории русского народа и заслуживает уважения.

    Другое дело, что появление в союзной Белоруссии ядерных боезарядов и носителей означает и маленький шаг к будущей конфигурации европейской и глобальной безопасности. России, США и Китаю предстоит в ближайшие годы передвинуть еще множество фигур на глобальном поле силовых отношений между великими державами. Тот порядок, который был создан в момент завершения холодной войны, ушел в прошлое. Сейчас создается новый, и в его основе может быть только взаимное силовое сдерживание, а это всегда результат опасных и продолжительных практических опытов. Державы не могут понять пределы возможного для обеспечения своей безопасности до тех пор, пока не упрутся в сравнимую по силе волю другого государства. В эти дни мы просто наблюдаем очередное движение силовых возможностей. Хотя присутствие в процессе ядерного фактора делает отношение к событию более эмоциональным, чем, например, к отказу России и Китая от использования доллара во взаимной торговле.

    Ну и нельзя забывать, при всей стратегической важности обсуждаемого вопроса, о его месте в белорусско-российских отношениях. За прошедшие десятилетия наши государства знали периоды очень хорошего развития сотрудничества, но были и сложные эпизоды. Перелом наступил летом 2020 года, когда страны Запада зашли настолько далеко, что сделали ставку на уничтожение белорусской государственности. Сейчас Москва и Минск чувствуют столько уверенности в прочности своих связей, что Россия может проявить к своему союзнику наивысшую степень доверия – опосредованный доступ к ядерному оружию, обладание которым означает принадлежность к числу непобедимых государств. Даже с учетом того, что непосредственный контроль над боезарядами будет осуществлять российская сторона, сам факт их присутствия представляет собой крупнейшее достижение Союзного государства. 

     

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