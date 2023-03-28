Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

В вопросе размещения российского ядерного оружия на территории суверенной Белоруссии нас меньше всего должна интересовать реакция Вашингтона и его европейских сателлитов.

Во-первых, потому что она не имеет под собой никаких формальных оснований: аналогичные арсеналы США постоянно находятся в нескольких странах НАТО – Бельгии, Германии, Италии и Турции. Так что все разговоры о том, что сделан шаг в сторону эскалации, могут произвести впечатление только на особо впечатлительных наблюдателей. Во-вторых, сами американцы наверняка уже скоро передвинут такие боеприпасы на территорию Польши, и это произошло бы в любом случае. Просто сейчас Россия действует на опережение, что воспринимается в Вашингтоне как дело непривычное и поэтому раздражающее. «Товарищ волк», как определил США в своей Мюнхенской речи 2007 года президент Путин, всегда делает только то, что считает нужным, и никогда не ограничивает себя формальными и неформальными правилами игры. И, наконец, появление на территории главного военного союзника России ядерных сил представляет собой дело исключительно внутреннее для нашего Союзного государства.

Текущий военно-политический конфликт между Россией и Западом имеет исключительно многоплановый характер. И каждое враждебное движение наших противников в США и Западной Европе вызывает встречное решение со стороны России. Но еще более важно осознать и принять природу изменений в военно-политической сфере. А она состоит в том, что вся эта область отношений между ведущими государствами подвергается сейчас коренному пересмотру. И нам, простым обывателям, остается только надеяться, что по итогам всей этой истории мир получит сравнительно устойчивый порядок, в котором каждое значительное государство сможет чувствовать себя сравнительно защищенным.

Этот процесс был запущен вопреки воле России, которая до последнего держится за правила и нормы. Он противоречит желаниям Китая, стремящегося сохранить все хорошее, что было в прежние времена. Но перестройка уже идет, ее авторами стали страны Запада – державы, ощутившие приближение конца своей силовой гегемонии в мировых делах.

Никто не спорит с тем, что предстоящие несколько лет или даже десятилетий будут весьма рискованными. Об этом честно говорит российская дипломатия, предупреждающая, что мир стоит очень близко к порогу всеобщей ядерной войны. Но мы не можем повернуть историю вспять и «отыграть» ошибки, совершенные Западом после завершения холодной войны. В первую очередь – расширение НАТО на Восток в стремлении лучше подготовиться к войнам будущего. Именно так, потому что включение в альянс бывших союзников СССР по Варшавскому блоку и Прибалтийских республик не было следствием недомыслия. Американские мыслители потому и назвали свое полное торжество в середине 1990-х годов «моментом однополярности», что прекрасно понимали скоротечность полученного всевластия. А это значит, что НАТО всегда была нацеленным на войну блоком, который только в ожидании решающего часа «разминался» интервенциями в Афганистане или Ливии.

Поэтому США и не сворачивали свое ядерное присутствие в Западной Европе даже после того, как для них исчезли основания в виде холодной войны против СССР. В своем заявлении по поводу Белоруссии президент России совершенно точно указал, что принимаемая сейчас мера является зеркальной по отношению к тому, что США делали всегда. Американские военные постоянно держат в Европе и Турции свое ядерное оружие и обучают местных военных им пользоваться. Выдвигать сейчас к России какие-либо претензии можно только находясь в мире собственных представлений о реальности либо из колоссального лицемерия. В случае с Европой действуют оба фактора, для США более релевантным является второй. Поэтому, кстати, реакция самого Вашингтона оказалась в последние дни более сдержанной, чем эмоциональные заявления ведущих европейских столиц.

Тем более что в США понимают, что с высокой степенью вероятности сами могут в ближайшем будущем «утыкать» западный периметр российских границ тактическим ядерным оружием. Опыт дипломатического взаимодействия с Вашингтоном за последние пару десятилетий говорит, что наращивание военного присутствия за границей является стержнем его политики. Повод всегда найдется. Тем более что в мире становится все больше стран, которые не испытывают восторга в отношении США и хотят освободиться от их влияния. Но мы прекрасно знаем, что можно разрушать международные соглашения и без повода, как американцы это сделали с договором о Противоракетной обороне. Или, например, сейчас собираются разместить несколько сотен крылатых ракет в Японии – также без каких-либо провоцирующих к таким решениям действий совершенно мирного Китая.

Поэтому печалиться о том, что решение России о размещении в Белоруссии боезарядов для тактического ядерного оружия может подорвать существующие режимы в этой области, достаточно наивно. Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Это как со специальной военной операцией на Украине – вооруженный конфликт на этой территории в любом случае был неизбежен, а желание отодвинуть его на будущее означало прятать голову в песок перед приближающимся экскаватором или танком. Хотя и здесь Россия, как и в случае с ядерным оружием в Белоруссии, «до последнего» искала пути дипломатического решения. Но такова природа нашей внешней политики, и не нам ее судить – она создана веками истории русского народа и заслуживает уважения.

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Другое дело, что появление в союзной Белоруссии ядерных боезарядов и носителей означает и маленький шаг к будущей конфигурации европейской и глобальной безопасности. России, США и Китаю предстоит в ближайшие годы передвинуть еще множество фигур на глобальном поле силовых отношений между великими державами. Тот порядок, который был создан в момент завершения холодной войны, ушел в прошлое. Сейчас создается новый, и в его основе может быть только взаимное силовое сдерживание, а это всегда результат опасных и продолжительных практических опытов. Державы не могут понять пределы возможного для обеспечения своей безопасности до тех пор, пока не упрутся в сравнимую по силе волю другого государства. В эти дни мы просто наблюдаем очередное движение силовых возможностей. Хотя присутствие в процессе ядерного фактора делает отношение к событию более эмоциональным, чем, например, к отказу России и Китая от использования доллара во взаимной торговле.

Ну и нельзя забывать, при всей стратегической важности обсуждаемого вопроса, о его месте в белорусско-российских отношениях. За прошедшие десятилетия наши государства знали периоды очень хорошего развития сотрудничества, но были и сложные эпизоды. Перелом наступил летом 2020 года, когда страны Запада зашли настолько далеко, что сделали ставку на уничтожение белорусской государственности. Сейчас Москва и Минск чувствуют столько уверенности в прочности своих связей, что Россия может проявить к своему союзнику наивысшую степень доверия – опосредованный доступ к ядерному оружию, обладание которым означает принадлежность к числу непобедимых государств. Даже с учетом того, что непосредственный контроль над боезарядами будет осуществлять российская сторона, сам факт их присутствия представляет собой крупнейшее достижение Союзного государства.