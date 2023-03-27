Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

Киев для пополнения рядов ВСУ использует выдуманные предлоги

На Украине допустили открытие второго фронта, что повлечет за собой усиление мобилизации. Как заявляют в Раде, такой шаг позволит ВСУ сформировать не менее восьми бригад и разместить их вдоль границы с Белоруссией. В чем заключаются причины подобных допущений и есть ли на Украине мобилизационный потенциал для решения таких задач?

В понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию из-за размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии. По его словам, ВСУ потребуется «по меньшей мере еще восемь бригад», чтобы контролировать такую протяженную линию фронта».

«Если они действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией», – заявил лидер партии «Слуга народа» в Раде.

Ранее о планах по размещению ТЯО в Белоруссии сообщил президент России Владимир Путин. «Мы уже помогли белорусам – переоборудовали самолеты, 10 самолетов готовы для применения ЯО, передали «Искандер». С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и строительству хранилища для ЯО. Мы не передаем Белоруссии наше ТЯО, но разместим его и обучим военных, как США в Европе», – сказал он.

Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках в ВСУ боеприпасов с обедненным ураном, тем самым создавая новые риски в Восточной Европе.

Таким образом, как считают эксперты, власти Украины втянули страну в ситуацию, когда Лондон накачивает ВСУ урановыми снарядами, а Россия, учитывая вопросы национальной безопасности, вынуждена отвечать перемещением ТЯО поближе к границам НАТО. Но вместо того чтобы идти по пути деэскалации, тот же Давид Арахамия анонсирует новые волны мобилизации в ряды ВСУ.

«Арахамия, по сути, использует страшилку с ядерной угрозой, чтобы в очередной раз обосновать мобилизацию», – сказал экс-представитель ЛНР в России Родион Мирошник. «Но это полная профанация. Власти Украины просто используют любые зацепки, чтобы запугать народ. Каким образом восемь бригад мобилизованных позволят ВСУ реагировать на потенциальное применение тактического ядерного оружия?» – задается вопросом собеседник.

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«Что касается потенциала для проведения мобилизации, то он, конечно, есть. Однако говорить о мотивированных и годных по здоровью мобилизованных не приходится, они уже давно закончились. По сути, остались только те, кого можно, как пушечное мясо, согнать под дулом автомата», – убежден он.

«Как мне кажется, Украина в ближайшее время будет применять все больше «креативных» методов для того, чтобы загнать граждан в ряды ВСУ. Помимо усиления облав и зачисток, силовые структуры получат дополнительные полномочия и базы данных граждан для рекрутирования», – отметил Мирошник.

«Я думаю, цель заявлений Арахамии заключается в желании повысить градус политической эскалации в Европе. Украинские власти пытаются показать, что размещение российского ТЯО на территории Белоруссии еще сильнее накалит обстановку в зоне боевых действий. Кроме того, святое дело – обвинить во всем Россию», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Понятно, что это делается при согласовании с союзниками в Европе и Америке, которые явно демонстрируют политику двойных стандартов. Они называют немыслимым размещение российских ракет в Белоруссии, в то время как США спокойно делают все то же самое в других странах Европы», – добавила собеседница.

Эксперты также напомнили, что на Украине не прекращаются волны мобилизации. Под облавы в первую очередь попадают жители крупных русскоязычных городов и жители глубинки на Западной Украине. С другой стороны, мобилизация практически не затронула Киев, где власти пытаются создать позитивную картинку.

На этом фоне положение военных на Украине ухудшается не только в результате боевых действий, но и по экономическим причинам. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский бюджет не в состоянии содержать ВСУ и, более того, сохранять социальные гарантии и льготы для военнослужащих. На прошлой неделе эта проблема была признана в Верховной раде. Там предложили вместо льгот учредить ветеранские стипендии, которые будут выплачиваться 2–3 года.

Тем не менее Украина по-прежнему располагает значительным мобилизационным ресурсом и вполне способна создать восемь бригад (от 28 до 40 тыс. человек). «Страна большая, выезд из нее для мужчин практически закрыт, не считая организации выезда коррупционным путем. Например, в одном из сел Одесской области на днях выписали повестку 80-летнему мужчине. Ему сказали, что он хорошо выглядит и будет на складе работать», – рассказывает политолог и экономист Иван Лизан.

Поэтому рассчитывать на скорое истощение мобилизационного потенциала Украины не приходится. «Другое дело, что живые люди не могут бороться с тактическим ядерным оружием, – отметил эксперт. –

Поэтому власти Украины, скорее всего, используют этот предлог для того, чтобы легализовать бесконечную мобилизацию».

«Набрать людей – не проблема. Их наловят. Военкомы подходят к этому процессу как к соревнованию, им за это премии полагаются. Но где они возьмут технику под восемь новых бригад – вопрос», – добавил собеседник.

«Если посмотреть на дороги близ Артемовска, то мы увидим на обочинах большое количество разбитых гражданских машин – их используют ввиду дефицита бронетехники. Возможно, этим озаботятся страны НАТО, но быстро вооружить восемь бригад не получится. Скорее всего, мобилизованных будут использовать на других участках фронта», – допускает Лизан.

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