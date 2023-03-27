Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

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27 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Европе выгодно оставить важный западный банк в России

Европа и Украина ополчились против австрийского банка Сергей Фадеичев/ТАСС
Один из крупнейших зарубежных банков – Raiffeisen – подвергся атаке из-за того, что в спешке не бежит из России. Украина официально повесила на него ярлык «спонсора войны». Европейский ЦБ хоть и неофициально, но настаивает на сворачивании высокодоходного бизнеса в России. Почему австрийский банк не продает свой российский бизнес, какой у него есть выбор и чем Raiffeisen важен для России?  Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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Для атаки на Севастополь Украина использовала методы парусной эпохи

Один из образцов современных безэкипажных катеров кадр из видео
Ордена Мужества получили российские девушки-военнослужащие, отразившие атаку украинских беспилотников в Севастополе. Благодаря умелым действиям Черноморского флота, угроза надводных беспилотников ВСУ была вовремя ликвидирована. Насколько могут быть опасны такие устройства и что требуется для полной защиты от них? Подробности...
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«Счастье» Скандинавии и Прибалтики оказалось двусмысленным

Жители стран Скандинавии и Прибалтики заявляют, что они счастливы. Но так ли это на самом деле? Takimoto Marina/Reuters
С одной стороны, страны Скандинавии заняли ведущие места в так называемом Всемирном рейтинге счастья. С другой – Финляндию и Швецию захлестывает безостановочная волна протестов и забастовок, а магазины готовятся к защите от нападений. «Жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела», пишут в соцсетях «счастливые» шведы. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...

Россия должна помочь Западу

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности. Подробности...
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Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнерами, всё равно должны желать Победы и всеми силами ее приближать. Подробности...
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Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

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    Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

    Киев для пополнения рядов ВСУ использует выдуманные предлоги
    Украина использует страшилки про ядерную угрозу для загона граждан в ряды ВСУ
    		  
    27 марта 2023, 20:05
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Picture Alliance/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова,
    Татьяна Косолапова

    На Украине допустили открытие второго фронта, что повлечет за собой усиление мобилизации. Как заявляют в Раде, такой шаг позволит ВСУ сформировать не менее восьми бригад и разместить их вдоль границы с Белоруссией. В чем заключаются причины подобных допущений и есть ли на Украине мобилизационный потенциал для решения таких задач?

    В понедельник член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию из-за размещения тактического ядерного оружия (ТЯО) России в Белоруссии. По его словам, ВСУ потребуется «по меньшей мере еще восемь бригад», чтобы контролировать такую протяженную линию фронта».

    «Если они действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем тысяча километров… потенциального фронта с Белоруссией», – заявил лидер партии «Слуга народа» в Раде.

    Ранее о планах по размещению ТЯО в Белоруссии сообщил президент России Владимир Путин. «Мы уже помогли белорусам – переоборудовали самолеты, 10 самолетов готовы для применения ЯО, передали «Искандер». С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и строительству хранилища для ЯО. Мы не передаем Белоруссии наше ТЯО, но разместим его и обучим военных, как США в Европе», – сказал он.

    Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках в ВСУ боеприпасов с обедненным ураном, тем самым создавая новые риски в Восточной Европе.

    Таким образом, как считают эксперты, власти Украины втянули страну в ситуацию, когда Лондон накачивает ВСУ урановыми снарядами, а Россия, учитывая вопросы национальной безопасности, вынуждена отвечать перемещением ТЯО поближе к границам НАТО. Но вместо того чтобы идти по пути деэскалации, тот же Давид Арахамия анонсирует новые волны мобилизации в ряды ВСУ.

    «Арахамия, по сути, использует страшилку с ядерной угрозой, чтобы в очередной раз обосновать мобилизацию», – сказал экс-представитель ЛНР в России Родион Мирошник. «Но это полная профанация. Власти Украины просто используют любые зацепки, чтобы запугать народ. Каким образом восемь бригад мобилизованных позволят ВСУ реагировать на потенциальное применение тактического ядерного оружия?» – задается вопросом собеседник.

    «Что касается потенциала для проведения мобилизации, то он, конечно, есть. Однако говорить о мотивированных и годных по здоровью мобилизованных не приходится, они уже давно закончились. По сути, остались только те, кого можно, как пушечное мясо, согнать под дулом автомата», – убежден он.

    «Как мне кажется, Украина в ближайшее время будет применять все больше «креативных» методов для того, чтобы загнать граждан в ряды ВСУ. Помимо усиления облав и зачисток, силовые структуры получат дополнительные полномочия и базы данных граждан для рекрутирования», – отметил Мирошник.

    «Я думаю, цель заявлений Арахамии заключается в желании повысить градус политической эскалации в Европе. Украинские власти пытаются показать, что размещение российского ТЯО на территории Белоруссии еще сильнее накалит обстановку в зоне боевых действий. Кроме того, святое дело – обвинить во всем Россию», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

    «Понятно, что это делается при согласовании с союзниками в Европе и Америке, которые явно демонстрируют политику двойных стандартов. Они называют немыслимым размещение российских ракет в Белоруссии, в то время как США спокойно делают все то же самое в других странах Европы», – добавила собеседница.

    Эксперты также напомнили, что на Украине не прекращаются волны мобилизации. Под облавы в первую очередь попадают жители крупных русскоязычных городов и жители глубинки на Западной Украине. С другой стороны, мобилизация практически не затронула Киев, где власти пытаются создать позитивную картинку.

    На этом фоне положение военных на Украине ухудшается не только в результате боевых действий, но и по экономическим причинам. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский бюджет не в состоянии содержать ВСУ и, более того, сохранять социальные гарантии и льготы для военнослужащих. На прошлой неделе эта проблема была признана в Верховной раде. Там предложили вместо льгот учредить ветеранские стипендии, которые будут выплачиваться 2–3 года.

    Тем не менее Украина по-прежнему располагает значительным мобилизационным ресурсом и вполне способна создать восемь бригад (от 28 до 40 тыс. человек). «Страна большая, выезд из нее для мужчин практически закрыт, не считая организации выезда коррупционным путем. Например, в одном из сел Одесской области на днях выписали повестку 80-летнему мужчине. Ему сказали, что он хорошо выглядит и будет на складе работать», – рассказывает политолог и экономист Иван Лизан.

    Поэтому рассчитывать на скорое истощение мобилизационного потенциала Украины не приходится. «Другое дело, что живые люди не могут бороться с тактическим ядерным оружием, – отметил эксперт. –

    Поэтому власти Украины, скорее всего, используют этот предлог для того, чтобы легализовать бесконечную мобилизацию».

    «Набрать людей – не проблема. Их наловят. Военкомы подходят к этому процессу как к соревнованию, им за это премии полагаются. Но где они возьмут технику под восемь новых бригад – вопрос», – добавил собеседник.

    «Если посмотреть на дороги близ Артемовска, то мы увидим на обочинах большое количество разбитых гражданских машин – их используют ввиду дефицита бронетехники. Возможно, этим озаботятся страны НАТО, но быстро вооружить восемь бригад не получится. Скорее всего, мобилизованных будут использовать на других участках фронта», – допускает Лизан.

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