Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет исполнять свои обязанности только до осени, очередное продление его полномочий не состоится. Эта новость свидетельствует о временном проигрыше «ястребов» внутри НАТО их более умеренной разновидности. Но главный итог деятельности Столтенберга подведут российские войска.

Норвежец Йенс Столтенберг подтвердил уход с поста генсека НАТО через своего пресс-секретаря, румынку Оану Лунгеску. До тех пор существовала некоторая интрига: истекающие в октябре полномочия Столтенберга могли продлить, как сделали это в 2022-м сроком на один год с пояснением типа «коней на переправе не меняют».



Тогда «переправой» стала российская СВО и вторая холодная война. Теперь ею является так называемое контрнаступление украинской армии, которое ожидают с марта. Строго говоря, оно уже началось, просто имеет вид не единой крупной военной операции, как представлялось многим, а наращивания активности ВСУ на разных участках фронта с серией «разведок боем». Если в каком-то месте оборону ВС РФ удастся проломить и подтянуть туда украинские резервы, это и будет объявлено Киевом тем самым «контрнаступлением».

От успехов и поражений ВСУ предположительно зависит дальнейшая политика стран НАТО в отношении украинского конфликта. «Проба оружия» (натовских танков, бронемашин и т. д.) до конца сухого сезона неизбежна, но подведение итогов наверняка уйдет на осень, а кадровое решение по одному из ключевых менеджеров по обеспечению и подготовке украинских войск – «коню» по фамилии Столтенберг нужно было принять край к июлю, когда лидеры стран альянса соберутся на саммит в Вильнюсе.

Если бы украинцы поторопились и преуспели, глядишь, Столтенберг остался бы в штаб-квартире НАТО. Теперь «коня» меняют, но пока непонятно – на кого. Еще два года назад приоритет был своеобразным – гендерным, в секретариат хотели назначить непременно женщину и желательно из Восточной Европы. С тех пор пост генсека НАТО стал значительно более значимым, поскольку конфликт на Украине подается внутри альянса чуть ли не как последняя линия обороны на пути российской военной экспансии в Европу.

Это – пропагандистский миф, но это и смена приоритетов. Поэтому новым генсеком станет какой-нибудь опытный и влиятельный кадр, не чета экс-премьеркам из Прибалтики, откуда еще недавно предлагали сразу несколько «гендерно правильных» кандидатов.

Кандидатов и сейчас несколько, включая сверхизвестных вроде премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он опытный русофоб – в этом сила его заявки, но для такой должности слишком своеволен, а как политик токсичен – успел поссориться со многими из тех, кто должен будет согласовать его кандидатуру, включая нынешнего премьера Британии Риши Сунака и французского президента Эммануэля Макрона.

Поэтому фаворитом считается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но это в том случае, если у нее возникнут проблемы с переизбранием на нынешний пост.

В любом случае Столтенберг уйдет – и уйдет не победителем. Есть несколько соображений по поводу того, почему его переназначение не состоялось. Главное из них – его линия оказалась слишком «ястребиной», чтоб стать доминирующей в нынешних условиях. Он был отличным генсеком для США, Британии, Польши и Прибалтики, но страны Старой Европы еще не настолько страх потеряли.

Тут дело уже не в пресловутом «контрнаступлении»: насчет того, что ВСУ должны как минимум попробовать, на Западе сложился устойчивый компромисс, и деятельный Столтенберг вроде как успешно отвечал за подготовку и переподготовку украинских войск. Однако он перегнул палку в своих попытках сделать Украину полноценным членом НАТО, а не просто его инструментом в противостоянии с Россией. Причем настолько сильно перегнул, что глава евродипломатии Жозеп Боррель, сам отнюдь не «голубь», даже устроил генсеку публичную отповедь.

Через несколько дней после этой отповеди источники сразу нескольких мировых СМИ сообщили, что на саммите НАТО в июле Киеву не будет направлено официальное приглашение в альянс. Столтенберг и большинство восточноевропейских членов НАТО настаивали на этом шаге, пусть и с сотней оговорок: мол, это билет с открытой датой, процедуры начнутся не раньше полного урегулирования конфликта и т. д. и т. п., но Западную Европу оговорки не убедили.

Да, там теперь терпимее относятся к идее официального оформления отношений с Киевом, чем пару лет назад, но к такому способу эскалации конфликта пока не готовы, ведь противостояние с Россией во многом идет вокруг дилеммы, станет Украина частью НАТО или нет (или какая именно часть Украины станет, а какая нет).

Примечательно, что после «утечек от источников» обычно грозный Столтенберг публично обратился к членам НАТО с призывом не давать Украине гарантий безопасности в одностороннем порядке и даже не обсуждать их, поскольку это опасно близко к задействованию пункта о коллективной обороне альянса.

Другими словами, военного конфликта с Россией в НАТО все еще опасаются – и Столтенбергу опасаться велели, когда он чересчур раздухарился. Его уход на этом фоне можно трактовать как поражение радикальных «ястребов» внутри альянса вроде все той же Польши (предупреждение о гарантиях от Столтенберга обращено в первую очередь к ней) от крыльев – нет, совсем не «голубей», но более осторожных хищников.

Окончательное решение «не торопиться» наверняка было принято в США, где уступили опасениям Германии и Франции. После этого ценность Столтенберга как генсека резко упала, и уже этим летом он будет подыскивать себе другую работу.

На улице, понятно, не останется: глобальные «ястребы» полезными фигурами не разбрасываются, а Столтенберг свою полезность, как и верность ястребиной линии, доказал, чего от него не все ждали.

Формально дважды премьер Норвегии был креатурой Германии, точнее - канцлера Ангелы Меркель. В 2014-м ему предложили перестроить структуры и политику альянса под конфронтацию с Россией после «крымского перелома», но в управляемом ключе. Первое время так оно и было, но потом в своих стремлениях генсек пошел значительно дальше той умеренности, которой ждали от него немцы, перейдя на бескомпромиссные в отношении России позиции американцев и верных им лимитрофов.

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Тут стоит упомянуть о собственных взглядах Столтенберга. Пока он был сугубо норвежским политиком, он был левак, а многие леваки в Скандинавии прохладно дышат к НАТО, тогда как партия Меркель - ХДС - прохладно дышит к левакам. Но все сложилось так, как сложилось, и «товарищ Столтенберг», он же несостоявшийся агент КГБ «Стеклов» (КГБ традиционно интересовалась западноевропейскими леваками, но Столтенберг от сотрудничества отказался) стал верным падаваном США в их стремлении вывести НАТО на еще более глобальный уровень – вплоть до Дальнего Востока. Однако эта новая, опасная уже для всей планеты экспансия Североатлантического альянса продолжится без его участия.

Столтенберг стал самым влиятельным генеральным секретарем альянса за всю его историю, а по длительности пребывания в должности не смог обойти только нидерландца Йозефа Лунса, старого «коня» холодной войны, которого не сменили на переправе от никсоновской «разрядки» к новой эскалации отношений с СССР, продержав в генсеках 13 лет.

Другое дело, что вес поста генсека НАТО как эдакого распорядителя многомиллиардной конфронтации с Россией увеличился за девять столтенберговских лет благодаря не столько лично ему, сколько англосаксам – главному «мотору» новой холодной войны.

Теперь англосаксы в рамках как бы уступки немцам и французам отправят перевербованного норвежца на почетную пенсию, по-настоящему омрачить которую, обнулив почти все достижения Столтенберга, может только одна группа сил. Это Вооруженные силы РФ, о которые надлежит разбиться подготовленному им «контрнаступлению ВСУ».

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