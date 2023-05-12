Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины «Контрнаступление ВСУ»: началось? В ночь с четверга на пятницу социальные сети наполнили сообщения о начале так называемого контрнаступления ВСУ со ссылкой на российских военкоров. Сообщалось даже о десанте на левый берег Днепра и о продвижении украинских войск в Белгородской области. Что произошло на самом деле? И к чему нам нужно готовиться?