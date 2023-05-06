Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

Украинская дорожная полиция разожгла новый конфликт в отношениях Варшавы и Киева

Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам?

Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков. Об этом в пятницу сообщила госпогранслужба Украины, при том, что акция началась еще в четверг. КПП расположен на границе украинской Волынской области и Люблинского воеводства со стороны Польши.



По данным представителя таможенного управления в Люблине Михала Деруса, которого цитирует радио Sputnik, со стороны Польши перед Дорогуском скопилось уже около 370 грузовиков. В электронной очереди на этом пункте зарегистрировано уже 3,2 тыс. фур. Польские дальнобойщики пропускают только одно авто в час (по другим данным – пять). В остальное время въезжать на Украину они разрешают только тем фурам, которые везут опасный груз, гуманитарную помощь или животных.

Организаторы акции жалуются на произвол украинской дорожной полиции – по их словам, она по любому поводу придирается к польским шоферам и по сути не дает работать.

«Почему мы здесь? Добиваемся изменения системы разрешений украинской стороны. Есть доказательства, что украинская сторона выставляет штрафы польским перевозчикам за нехватку разрешений», – заявил председатель конфедерации перевозчиков в Любельском воеводстве, владелец транспортной компании Рафал Меклер. По его словам, разрешений выдается мало, их практически нет, зато штрафует полиция соседней страны регулярно.

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«С нами здесь коллега перевозчик, который имеет пять загруженных грузовиков, но боится уехать сейчас на Украину, чтобы его не задержали, и он не был вынужден заплатить штраф в размере 800 евро за один автопоезд», – цитирует Меклера «Страна.уа». По его словам, чтобы помешать работе польских водителей, украинская сторона произвольно интерпретирует правила, в то время как на территории Польши власти позволяют украинским коллегам практически свободную деятельность безо всяких ограничений.

Стоит пояснить, что «Дорогуск» – не единственный КПП для проезда дальнобойщиков на польско-украинской границе, всего таких автомобильных погранпереходов семь.

«После массового отъезда состоятельных людей за границу, на дорогах Украины резко сократилась кормовая база для коллективного «сержанта Петренко», – шутит Владимир Скачко, украинский политолог и историк. – Скоро гаишники и американцев обдирать на дорогах будут, не то что поляков. Польские водители просто в количественном отношении представлены больше других, поэтому и подняли скандал. Ну и поляки – люди решительные. Кроме того, к украинцам многие из них в бытовой жизни относятся как к быдлу. А значит, хамское поведение дорожной полиции, вымогательство они терпеть не будут».

То, что говорят сейчас Зеленский и Дуда про уравнивание в правах граждан двух стран и о том, что границы скоро не будет, – политиканство чистой воды, попытка навязать народам матрицу отношений, заказанную Западом, полагает Скачко.

«От Польши требуется подпитать украинского зверя, чтобы он как можно дольше сражался. За это полякам в благодарность обещаны куски украинской территории – после того, как этот зверь будет разорван в результате СВО. То есть Варшава и Киев сейчас пытаются сдружиться на почве общей вражды с Россией, чтобы выполнить заказ Запада. Тема Волынской резни, роли Бандеры несколько отошла на задний план. Но это все временно», – прогнозирует киевский политолог.

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Отошла на задний план, но отнюдь не забыта и тема реституции, добавляет Скачко. «Особенно это касается двух областей Волыни и трех областей Галичины. Те счета, которые приготовили потомки выселенных оттуда поляков, еще лет десять назад превышали 5 млрд долларов. Это счета к рядовым украинцам, муниципалитетам и государству в целом. Подсчетами занимался глава организации «Реституция Кресов», публицист Конрад Ренкас. Это человек, который объединил потомков тех «релокантов», которые жили на территории нынешней западной Украины, бывшей «Малопольши», – напоминает Скачко.

Упомянутый экспертом Конрад Ренкас, в свою очередь, считает, что наплыв украинцев подвергает Европу экзистенциальной опасности. В апреле он выступил в издании «Мысль польска» со статьей, в которой заявил: «Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом». По мнению публициста, помимо беженцев, в ЕС приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, жгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений в Донбассе.

«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», – писал он.

Как напоминают РИА Новости, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого по 28 марта этого года в Европу приехали 8172311 украинских беженцев, из них более 5 млн человек зарегистрировались в странах ЕС в рамках национальных программ оказания помощи. По данным польских властей, в стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 млн украинцев.

«В самом начале СВО в Польше царила эйфория вокруг темы помощи украинским беженцам, но уже с прошлой осени начался медленный спад, – вспоминает живущий в Польше директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. – Большинство поляков все еще одобряют идею помощи украинцам, но тренд на снижение поддержки очень четкий. Все громче звучат голоса, типа: почему они сидят у нас на шее, пусть идут работать. Другие задаются вопросом: зачем нам тут столько украинцев нужно?»

Так что присутствие беженцев – это фундаментальная проблема для Польши, многие здесь сетуют, что это нагрузка на госбюджет, это огромные деньги, отмечает Хавич.

«Кроме того, граждане Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля прошлого года, получили больше социальных прав, чем сами поляки. Особенно заметно это по очередям к врачам. Дело в том, что поляки перешли на западную социальную систему, в рамках которой даже простого приема у врача надо ждать по несколько месяцев. Но год назад был введен порядок, при котором каждый второй пациент на приеме – это украинский беженец. Фактически очереди удлинились чуть ли не в два раза. Это раздражает рядовых поляков даже сильнее, чем абстрактные социальные выплаты», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. До того, как начались протесты дальнобойщиков, на протяжении нескольких недель границу с Украиной перекрывали польские фермеры, напоминает эксперт.

«Тема зерна была каждый день на слуху. После протестов крестьян начался пинг-понг между Варшавой и Брюсселем. Сначала Варшава запретила импорт украинского зерна, потом и транзит, потом транзит все же разрешила. В конце концов Еврокомиссия на этой неделе пошла навстречу, согласилась сама, своей властью запретить импорт украинского зерна, – не только в Польшу, но и в соседние страны центральной Европы. То есть европейским комиссарам важнее оказалась форма, чем содержание. Главное, чтобы это решение было принято в Брюсселе – обеспечить свое верховенство. Но этот запрет очень короткий – до 5 июня», – пояснил Хавич.

Что касается транспортных проблем, то они, кстати, регулярно возникали между двумя странами еще до всякого СВО. «Скажем, в конце 2021 года Украина закрыла железнодорожный транзит по «широкой колее» до Катовиц, требуя себе определенных преимуществ. Я не знаю подробностей тех претензий, которые выдвигают дальнобойщики в Дорогуске, но знаю, что еще до российской спецоперации позиция Украины была простой: ей все должны, и в первую очередь ей должна Польша», – говорит Хавич.

Сегодня украинские дальнобойщики свободно ездят по всему Евросоюзу, – им достаточно собственной, украинской лицензии, отмечает собеседник. «У поляков такого преимущества нет.

Зато против польских водителей на Украине гаишники применяют метод итальянской забастовки – их очень долго и очень тщательно проверяют.

Формально все по закону, а что проверка длилась 12 часов, так по этому поводу ты никому потом ничего не докажешь», – сетует эксперт.

Как напоминает ТАСС, случай в Дорогуске – не первый, когда польские дальнобойщики закрывают украинскую границу. Прошлым летом на том же КПП из-за неразберихи очереди из машин достигали 40 километров и грузовикам требовалось стоять в них по 4-5 дней. В результате в сентябре дальнобойщики устроили на том же самом КПП точно такую же акцию, как теперь. Водители требовали улучшения условий собственной работы, а также восстановления системы выдачи разрешений на работу для украинских перевозчиков, которую власти из великодушия отменили с началом СВО. В марте колонна из более чем двухсот грузовиков выехала на окружную дорогу Варшавы, осложняя движение, при этом организаторы «автопробега» выдвигали аналогичные требования.

Как уже сообщалось, в апреле ряд стран центральной Европы, в том числе и Польша, объявили Украине зерновой бойкот. Позднее, вслед за ними Еврокомиссия тоже ограничила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а пострадавшим фермерам Польши и соседних стран компенсацию.

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