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Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, жалуясь на произвол украинской полиции REUTERS/Roman Baluk
Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Параллельный импорт пришел в Россию надолго

Александр Костров
Александр Костров, генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»
Какие товары импортируют в Россию по схемам параллельного импорта через Турцию, ОАЭ, Китай, Казахстан, Беларусь, Армению, Киргизию, Узбекистан? Какие есть альтернативы и когда параллельный импорт невыгоден? Подробности...

Польша хочет освоить Украину без присоединения Галиции

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Польша хочет стать великой державой и «освоить» Украину. Однако присоединять к себе ее западные области она едва ли станет. Разве что на Львов поляки могут позариться. Их главная цель – создать свою сферу влияния на пространстве трех морей и не допустить создания протяженной границы с Россией. Подробности...

Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Украина вывела из себя польских дальнобойщиков

    Украинская дорожная полиция разожгла новый конфликт в отношениях Варшавы и Киева
    Польские дальнобойщики блокируют границу с Украиной, жалуясь на произвол украинской полиции
    		  
    6 мая 2023, 09:30
    Фото: REUTERS/Roman Baluk
    Текст: Юрий Зайнашев

    Не успела утихнуть ссора Варшавы и Киева вокруг украинского зерна, как между двумя странами опять пробежала черная кошка. На этот раз всерьез поссорились польские дальнобойщики с сотрудниками украинской дорожной полиции. Польские шоферы даже заблокировали один из КПП на границе, требуя справедливости. Какие еще взаимные претензии появились в отношениях соседних народов в довесок к уже известным историческим обидам?

    Польша приостановила въезд и выезд грузовиков через пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин» в связи с протестами польских перевозчиков. Об этом в пятницу сообщила госпогранслужба Украины, при том, что акция началась еще в четверг. КПП расположен на границе украинской Волынской области и Люблинского воеводства со стороны Польши.

    По данным представителя таможенного управления в Люблине Михала Деруса, которого цитирует радио Sputnik, со стороны Польши перед Дорогуском скопилось уже около 370 грузовиков. В  электронной очереди на этом пункте зарегистрировано уже 3,2 тыс. фур. Польские дальнобойщики пропускают только одно авто в час (по другим данным – пять). В остальное время въезжать на Украину они разрешают только тем фурам, которые везут опасный груз, гуманитарную помощь или животных.

    Организаторы акции жалуются на произвол украинской дорожной полиции – по их словам, она по любому поводу придирается к польским шоферам и по сути не дает работать.

    «Почему мы здесь? Добиваемся изменения системы разрешений украинской стороны. Есть доказательства, что украинская сторона выставляет штрафы польским перевозчикам за нехватку разрешений», – заявил председатель конфедерации перевозчиков в Любельском воеводстве, владелец транспортной компании Рафал Меклер. По его словам, разрешений выдается мало, их практически нет, зато штрафует полиция соседней страны регулярно.

    «С нами здесь коллега перевозчик, который имеет пять загруженных грузовиков, но боится уехать сейчас на Украину, чтобы его не задержали, и он не был вынужден заплатить штраф в размере 800 евро за один автопоезд», – цитирует Меклера «Страна.уа». По его словам, чтобы помешать работе польских водителей, украинская сторона произвольно интерпретирует правила, в то время как на территории Польши власти позволяют украинским коллегам практически свободную деятельность безо всяких ограничений.

    Стоит пояснить, что «Дорогуск» – не единственный КПП для проезда дальнобойщиков на польско-украинской границе, всего таких автомобильных погранпереходов семь.

    «После массового отъезда состоятельных людей за границу, на дорогах Украины резко сократилась кормовая база для коллективного «сержанта Петренко», – шутит Владимир Скачко, украинский политолог и историк. – Скоро гаишники и американцев обдирать на дорогах будут, не то что поляков. Польские водители просто в количественном отношении представлены больше других, поэтому и подняли скандал. Ну и поляки – люди решительные. Кроме того, к украинцам многие из них в бытовой жизни относятся как к быдлу. А значит, хамское поведение дорожной полиции, вымогательство они терпеть не будут».

    То, что говорят сейчас Зеленский и Дуда про уравнивание в правах граждан двух стран и о том, что границы скоро не будет, – политиканство чистой воды, попытка навязать народам матрицу отношений, заказанную Западом, полагает Скачко.

    «От Польши требуется подпитать украинского зверя, чтобы он как можно дольше сражался. За это полякам в благодарность обещаны куски украинской территории – после того, как этот зверь будет разорван в результате СВО. То есть Варшава и Киев сейчас пытаются сдружиться на почве общей вражды с Россией, чтобы выполнить заказ Запада. Тема Волынской резни, роли Бандеры несколько отошла на задний план. Но это все временно», – прогнозирует киевский политолог.

    На ваш взгляд

     
    Решится ли Польша ввести войска и взять под контроль Западную Украину?


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    Отошла на задний план, но отнюдь не забыта и тема реституции, добавляет Скачко. «Особенно это касается двух областей Волыни и трех областей Галичины. Те счета, которые приготовили потомки выселенных оттуда поляков, еще лет десять назад превышали 5 млрд долларов. Это счета к рядовым украинцам, муниципалитетам и государству в целом. Подсчетами занимался глава организации «Реституция Кресов», публицист Конрад Ренкас. Это человек, который объединил потомков тех «релокантов», которые жили на территории нынешней западной Украины, бывшей «Малопольши», – напоминает Скачко.

    Упомянутый экспертом Конрад Ренкас, в свою очередь, считает, что наплыв украинцев подвергает Европу экзистенциальной опасности. В апреле он выступил в издании «Мысль польска» со статьей, в которой заявил: «Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом». По мнению публициста, помимо беженцев, в ЕС приехало множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, жгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и были участниками преступлений в Донбассе.

    «Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», – писал он.

    Как напоминают РИА Новости, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого по 28 марта этого года в Европу приехали 8172311 украинских беженцев, из них более 5 млн человек зарегистрировались в  странах ЕС в рамках национальных программ оказания помощи. По данным польских властей, в стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего в Польше проживают 2,3 млн украинцев.

    «В самом начале СВО в Польше царила эйфория вокруг темы помощи украинским беженцам, но уже с прошлой осени начался медленный спад, – вспоминает живущий в Польше директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич. – Большинство поляков все еще одобряют идею помощи украинцам, но тренд на снижение поддержки очень четкий. Все громче звучат голоса, типа: почему они сидят у нас на шее, пусть идут работать. Другие задаются вопросом: зачем нам тут столько украинцев нужно?»

    Так что присутствие беженцев – это фундаментальная проблема для Польши, многие здесь сетуют, что это нагрузка на госбюджет, это огромные деньги, отмечает Хавич.

    «Кроме того, граждане Украины, которые въехали в Польшу после 24 февраля прошлого года, получили больше социальных прав, чем сами поляки. Особенно заметно это по очередям к врачам. Дело в том, что поляки перешли на западную социальную систему, в рамках которой даже простого приема у врача надо ждать по несколько месяцев. Но год назад был введен порядок, при котором каждый второй пациент на приеме – это украинский беженец. Фактически очереди удлинились чуть ли не в два раза. Это раздражает рядовых поляков даже сильнее, чем абстрактные социальные выплаты», – рассказал он газете ВЗГЛЯД. До того, как начались протесты дальнобойщиков, на протяжении нескольких недель границу с Украиной перекрывали польские фермеры, напоминает эксперт.

    «Тема зерна была каждый день на слуху. После протестов крестьян начался пинг-понг между Варшавой и Брюсселем. Сначала Варшава запретила импорт украинского зерна, потом и транзит, потом транзит все же разрешила. В конце концов Еврокомиссия на этой неделе пошла навстречу, согласилась сама, своей властью запретить импорт украинского зерна, – не только в Польшу, но и в соседние страны центральной Европы. То есть европейским комиссарам важнее оказалась форма, чем содержание. Главное, чтобы это решение было принято в Брюсселе – обеспечить свое верховенство. Но этот запрет очень короткий – до 5 июня», – пояснил Хавич.

    Что касается транспортных проблем, то они, кстати, регулярно возникали между двумя странами еще до всякого СВО. «Скажем, в конце 2021 года Украина закрыла железнодорожный транзит по «широкой колее» до Катовиц, требуя себе определенных преимуществ. Я не знаю подробностей тех претензий, которые выдвигают дальнобойщики в Дорогуске, но знаю, что еще до российской спецоперации позиция Украины была простой: ей все должны, и в первую очередь ей должна Польша», – говорит Хавич.

    Сегодня украинские дальнобойщики свободно ездят по всему Евросоюзу, – им достаточно собственной, украинской лицензии, отмечает собеседник. «У поляков такого преимущества нет.

    Зато против польских водителей на Украине гаишники применяют метод итальянской забастовки – их очень долго и очень тщательно проверяют.

    Формально все по закону, а что проверка длилась 12 часов, так по этому поводу ты никому потом ничего не докажешь», – сетует эксперт.

    Как напоминает ТАСС, случай в Дорогуске – не первый, когда польские дальнобойщики закрывают украинскую границу. Прошлым летом на том же КПП из-за неразберихи очереди из машин достигали 40 километров и грузовикам требовалось стоять в них по 4-5 дней. В результате в сентябре дальнобойщики устроили на том же самом КПП точно такую же акцию, как теперь. Водители требовали улучшения условий собственной работы, а также восстановления системы выдачи разрешений на работу для украинских перевозчиков, которую власти из великодушия отменили с началом СВО. В марте колонна из более чем двухсот грузовиков выехала на окружную дорогу Варшавы, осложняя движение, при этом организаторы «автопробега» выдвигали аналогичные требования.

    Как уже сообщалось, в апреле ряд стран центральной Европы, в том числе и Польша, объявили Украине зерновой бойкот. Позднее, вслед за ними Еврокомиссия тоже ограничила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а пострадавшим фермерам Польши и соседних стран компенсацию.

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