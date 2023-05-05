Польские перевозчики в знак протеста перекрыли дорогу на границе с Украиной

Эксперт: Польша боится мести России за «Северные потоки»

Эксперт Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe

Решение Польши о защите газопровода Baltic Pipe вплоть до потопления судов может указывать на причастность Варшавы к диверсии на «Северных потоках». По сути, поляки боятся мести от России, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее правительство Польши одобрило проект закона, позволяющего топить суда в случае угрозы газопроводу Baltic Pipe.

«Решение Польши – это скорее политический шаг. В своей акватории – 12-мильной экономической зоне от берега, которая, согласно конвенции ООН по морскому праву, является границей государства – страна и раньше имела право защищать свою территорию, топить суда», – отмечает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник подчеркнул, что на территории вне 12-мильной зоны от берега Польша не имеет права принимать решение о потоплении судна или любого другого подозрительного объекта, потому что Baltic Pipe уходит в нейтральные воды и переходит в чужую акваторию. «Польша не имеет право распространять свое законодательство на территорию других стран или международные воды. Там нет их суверенитета. Закон можно применять исключительно в своей акватории – 12-мильной экономической зоне», – подчеркнул Юшков.

«Однако в действиях Польши есть намек на то, что Россия якобы начнет мстить за «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» и взрывать газопровод Baltic Pipe. И вот Варшава показывает, что она подготовилась, находится во всеоружии, посылает таким образом России сигналы о решимости дать отпор. Но все это популистская риторика для польских избирателей», – уверен Юшков.

Принятием подобного закона Польша подставляет саму себя, полагает эксперт. «По логике поляков, Москва будет мстить за «Северные потоки». А это значит, что Россия сама их не взрывала, хотя раньше польские власти заявляли обратное. Получается неувязка со стороны Варшавы, которая признает, что диверсия была инициирована и исполнена странами Запада. Есть вопросы к самой Польше. Может Варшава была исполнителем теракта и поэтому боится того, что Россия будет мстить и взрывать Baltic Pipe?» – задается вопросом Юшков.

При этом действия Польши не окажут никакого влияния на газовый рынок. «Принятие закона не приведет к удорожанию проекта. Baltic Pipe уже построен. С экономической точки зрения у этого решения не будет никаких последствий. В данном случае речь идет о зарабатывании политических очков», – подытожил Юшков.

В четверг совет министров Польши принял проект закона, который расширяет «возможности эффективного воздействия на современные террористические угрозы». В тексте документа указано, что в случае атаки на морскую энергетическую инфраструктуру министр обороны вправе принять решение о потоплении вражеского судна или любого другого подозрительного объекта. Но такое решение предназначено только для чрезвычайных ситуаций, когда не остается никаких других возможностей для реагирования.

Газопровод Baltic Pipe между Норвегией и Польшей был торжественно открыт осенью прошлого года с целью заменить поставки российского газа, которые ежегодно доходили до 10 млрд кубометров по газопроводу «Ямал – Европа». В апреле прошлого года Россия приостановила экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября прошлого года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Международное расследование продолжается.

По данным западной прессы, к подрыву «Северных потоков» могло быть причастно польское или украинское правительство. Как отмечала американская газета The Washington Post, именно Польша была среди самых ярых критиков российских газопроводов.