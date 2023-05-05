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5 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:44  |  vz.ru
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Нефть перестала слушаться нефтяников Егор Алеев/ТАСС
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Отношения России с Польшей дошли до предела

Еще недавно польские военные принимали участие в параде Победы, но ностальгировать по такому поздно ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.  Подробности...
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Как России ответить на атаку Киева по Кремлю

Киевский режим атаковал Кремль в преддверии Дня Победы кадр из видео
В ночь на среду Украина атаковала Кремль двумя беспилотниками. Произошедшее квалифицировано как теракт и покушение на президента России. В чем заключаются технические особенности проведенной атаки, какова ее реальная цель и какими вариантами ответа на этот теракт располагает Россия?  Подробности...
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Ямайка решила сбежать от нового короля Британии

Карл III настолько непопулярен, что его коронация оживила республиканские силы по всему Британскому Содружеству Jens Buttner/dpa/Global Look Press
Подготовку к коронации Карла III омрачил маленький остров Ямайка, пообещав устроить референдум о выходе из-под власти монархии. В странах Британского Содружества сейчас в целом наблюдается рост республиканских настроений. Подогревает их движение Black lives matter, которое перекинулось из США на другие бывшие английские колонии. Но Ямайка потребовала еще и выплаты репараций за времена работорговли. Каковы ее шансы получить от Лондона миллиардные суммы? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ковид умер, но дело его живет в Бразилии

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Бразилии разворачивается прекрасная история про то, как победившие «демократы» собираются посадить экс-президента страны с 200 млн жителей за несоблюдение ковидных правил. Подробности...

Покушения на Кремль добром не кончаются

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Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Удивительно, но почти никто не вспомнил Матиаса Руста, гражданина ФРГ, который 28 мая 1987 года на легкомоторном спортивном самолете «Сессна» приземлился в самом центре Москвы, рядом с Кремлем. Подробности...

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Обсуждение: 8 комментариев

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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    Отношения России с Польшей дошли до предела

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    5 мая 2023, 08:40
    Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В пользу разрыва дипломатических отношений с Варшавой выступило руководство Совбеза РФ и самого российского диппредставительства в Польше. Возможно, эти отношения доживают последние дни – и точку придется ставить сразу после Дня Победы. Но настоящий ответ полякам на их русофобские выходки должен быть иного рода.

    Москва готова к разрыву отношений с Варшавой, а работники российского посольства готовы уехать из Польши – и ни у кого это не вызывает сожалений.

    Данные тезисы принадлежат не какому-нибудь алармисту, привычно призывающему наказать поляков за очередную русофобскую выходку. Это говорит сам посол России в Польше Андрей Сергеев – человек, не склонный эскападам и истерикам уже в силу должности и опыта. Даже он теперь не возражает против крайней дипломатической меры со стороны РФ в отношении страны пребывания.

    Обычно не так. Кредо дипломата – лучше разговаривать, чем молчать, лучше иметь плохие отношения, чем вовсе их не иметь. А Сергеев – карьерный дипломат: больше 40 лет на службе, работал в центральном аппарате МИД, в Польше – с лета 2014 года, когда там как раз начинался антироссийский шабаш, то есть привык ко всякому.

    Когда на прошлый День Победы он традиционно возлагал венки на мемориале погибшим в годы Второй мировой войны красноармейцам, его облили какой-то красной жидкостью. Это не стало для Сергеева «последней каплей», после которой опытный дипломат решил, что его работа себя исчерпала. Но в последнее время даже хрестоматийная Венская конвенция о дипломатических сношениях польской власти не указ.

    Показательно хамским образом поляки заставили сотрудников посольства освободить здание школы, где учатся дети дипломатов. Вопреки всяким правилам заморозили счета диппредставительства, критично затруднив его деятельность. В ежедневном режиме заявляют что-то такое, из-за чего не ноты подавать надо, а лица бить, пусть это и недипломатично.

    А если и этого двухнедельного «улова» мало для того, чтобы поставить в дипломатических отношениях с поляками точку, то через несколько дней наверняка появится новый повод. 9 мая российский посол опять будет возлагать венки, и должно случиться какое-то чудо, чтобы поляки не приурочили к этому очередную провокацию. Наше унижение – польский дофамин.

    Еще в марте прошлого года, когда в Варшаве заявили об отсутствии «красных линий» в отношениях с Россией и о необходимости «отмены» всего российского, газета ВЗГЛЯД призывала «отменить» Польшу превентивно. С Польшей все по-прежнему или даже хуже, но теперь о разрыве отношений как об осознанной необходимости говорит зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев при фактической поддержке со стороны посла.

    Представляется, этот разрыв стал неизбежным. Теперь он – вопрос времени, хотя уже сейчас непонятно, чего еще можно ждать. Поджога здания дипмиссии? Штрафов за употребление русского языка? Официального требования репараций за освобождение Польши от нацистов? Последнего, возможно, придется ждать дольше прочего: сперва Варшава намеревается получить репарации от Германии, а это ненамного проще, чем от России.

    Как бы там ни было, в отношениях русских с поляками сложился дисбаланс: Польша из России кажется гораздо более симпатичной страной, чем Россия из Польши. В том смысле, что нас поляки рисуют Мордором, населенным орками, расчетливо умножая национальную ненависть. На русском языке тоже довольно публицистики, объясняющей, почему Польша – гиена Европы, но

    нанесение полякам какого-либо ущерба или оскорбления перестало быть целью Москвы в сороковых годах прошлого века.

    Наша общая история неоднозначна – местами она жестокая, кровавая, страшная, какой всегда бывает история двух соседних держав, соперничающих за лидерство. Но за последние десятилетия Россия не сделала полякам вообще ничего плохого и даже наоборот. Мы сейчас вторая (после самой Польши) страна, где не приемлют возрождения «бандеровщины» на Украине, но единственная страна, которая с этим возрождением что-то делает, хотя зверства Бандеры и Ко – это страницы в первую очередь польско-украинской истории.

    В ответ Польша на уровне первых лиц заявляет, что военное поражение России – смысл ее существования, и создает правительственную спецгруппу, единственная задача которой – креативить на тему того, а как бы еще нагадить русским.

    России похожий департамент по польскую душу тоже, возможно, не помешал бы. Если мы исходим из того, что когда-нибудь российско-польские отношения обязаны улучшиться, у поляков должен быть для этого мотив – накопленные раздражители, часть которых может исчезнуть, если в Варшаве научатся себя вести. Уязвлять эту закомплексованную нацию совсем не трудно, но нужно с чего-то начать. Например, с того, чтобы закрыть дверь в этот вертеп со своей стороны и на уровне школьных учебников сформировать для Польши такой образ, которого она действительно заслуживает.

    Например, нынешняя польская власть законодательно запретила напоминать об участии поляков в Холокосте (это при том, что последний в истории Европы еврейский погром случился как раз в Польше и уже после войны). Это хороший повод организовать несколько международных выставок и семинаров на данную тему, а вот как-то сообщаться при этом с самой Польшей не нужно. Традиционная дипломатия в ее случае не работает, и если нам от Варшавы чего-то и хочется, то только того, чтобы она подавилась своим мнением примерно по любому вопросу, связанному с Россией.

    Последним, но важным доводом против разрыва дипотношений было то, что российским гражданам на территории Польши может потребоваться защита российских дипломатов. Там есть наши студенты, члены смешанных семей, даже кое-какие туристы попадаются – и они, разумеется, не виноваты в том, что польская власть сошла с ума от русофобии. Однако этот довод себя исчерпал: дипломатия нужна в цивилизованном мире, а не на территории, например, ИГИЛ*, где тоже иногда попадались российские граждане.

    С момента, когда в голове поляков сгорели последние предохранители, прошло уже больше года. Более чем достаточно, чтоб услышать, что Польша для России – враг, но враг исключительно потому, что сама хочет быть врагом и наслаждается этим статусом.

    Оставаться в таких условиях в Польше – осознанно выбирать сторону врага.

    Не факт, что это всегда заслуживает моральной оценки (обстоятельства у всех разные), но безопасность своих граждан на вражеской территории дипломатия обеспечивать не может и не должна.

    Не исключено, что мы просто держимся за привычные механизмы и традиции внешних сношений. Грузия тоже русофобская страна с отбитыми националистами, к тому же считающими, что российские войска «оккупируют» их территорию (то есть Абхазию и Южную Осетию). Но «горячая кавказская кровь» и отсутствие дипотношений с Москвой последние десять лет не отменили того, что эта республика остается центром туризма или даже эмиграции для десятков тысяч россиян. Не похоже, что отсутствие в Тбилиси российских дипломатов их ущемляет.

    Польша значительно более паршивая овца, чем Грузия, ведущая себя в последний год почти прилично. Но она еще может принести России последнюю пользу, на какую способна: стать показательным примером того, что терпение даже опытных российских дипломатов небезгранично. Если хлопнешь дверью в Варшаве, глядишь, в Хельсинки призадумаются. А заодно и проблема с доступом в школу решится: если в Польше не будет российских дипломатов, надобность обучать их детей в Варшаве отпадет автоматически.

    Другое дело, что это нельзя считать полноценным ответом Варшаве и другим силам, разжигающим в Европе русофобию. Это всего лишь констатация того, что нам с поляками больше не о чем разговаривать. Полноценный ответ, имеющий стратегическое значение, должен быть дан российскими войсками и на территории Украины.

    Как заявил недавно польский премьер Матеуш Моравецкий, «поражение на Украине может стать началом конца золотого века Запада». Что-что, а мотивировать он умеет.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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