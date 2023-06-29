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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша Сергей Пивоваров/РИА Новости
Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
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Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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    Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение
    		  
    29 июня 2023, 11:14
    Фото: Мария Девахина/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах?

    Ключевая ставка в 7,5% держится в России без изменений с сентября 2022 года. «С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу – тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%. И пока данные это подтверждали», – заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Цель ЦБ по инфляции – выйти на 4% в 2024 году.

    Однако ЦБ уже второй раз предупреждает, что наступает время изменить тренд. «Мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки», – заявил Заботкин.

    На прошедшем заседании 9 июня Банк России дал первый сигнал о скором повышении ставки. Второй сигнал может говорить о том, что регулятор уже принял решение.

    Почему ЦБ считает, что это надо сделать? Регулятор озвучивает главную причину – это страх, что инфляция может вырасти, и Банк России хочет действовать на опережение. Для борьбы с инфляцией в целом это наилучший способ: когда инфляция уже разогналась, остановить ее и тем более снизить намного сложнее. Действуя на опережение, можно ограничиться менее драконовским уровнем ставки.

    Однако инфляция в России в этом году существенно снизилась, откуда же у регулятора страхи, что она снова начнет идти вверх?

    Годовая инфляция потребительских цен в России под влиянием эффекта высокой базы 2022 года существенно замедлилась (март – 3,51%, апрель – 2,3%) и даже приблизилась к рекордно низким значениям за весь период наблюдений,

    отмечают эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС Андрей Полбин и Андрей Шумилов. Столь низкая инфляция объясняется, по их словам, адаптацией российской экономики к внешним ограничениям (торговым и финансовым) и снижением потребительского спроса.

    Однако есть факторы, которые могут подтолкнуть рост цен. «Усложнение логистики и торговых расчетов в результате внешних ограничений способно привести к росту цен на импорт и снизить возможности по наращиванию предложения. Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может дать эффект в виде отставания роста производительности труда от роста реальных заработных плат», – отмечают эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС.

    В июне они ждут роста потребительских цен вследствие постепенного переноса весеннего снижения курса рубля в цены. Это будет наибольший месячный процентный рост потребительских цен (0,59%).

    Сходное значение инфляции ожидается также в ноябре (0,58%), а в августе и сентябре прогнозируется характерный для этого времени года отрицательный темп роста потребительских цен (–0,2% и –0,1% соответственно).

    «Годовая инфляция в июле 2023 года поднимется до уровня 4,4%, далее до конца года будет колебаться в диапазоне 4,4–4,8%. Пик 4,8% будет в ноябре 2023 года. Полученный прогноз инфляции по итогам года равен 4,4%», – посчитали эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС.

    В России сложилось два фактора, которые традиционно могут приводить к увеличению темпов инфляции: расширение дефицита федерального бюджета и прошедшее ослабление рубля. Эти два довода говорят в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    С другой стороны, есть доводы, которые говорят о том, что можно и не спешить с повышением размера ключевой ставки. Это отсутствие роста конечного потребления, расширение каналов импортозамещения, невысокий текущий уровень инфляции, добавляет эксперт. С другой стороны, значительный рост расходов бюджета может привести к всплеску потребительской активности, поэтому ЦБ действует скорее превентивно, добавляет Евстифеев.

    «Еще одна цель ЦБ – не допустить перегрева и пузырей в экономике. Это достигается в том числе сокращением активности на кредитном рынке и увеличением прибыльности вложений»,

    – говорит эксперт.

    Центробанк недавно высказывал опасения тем, чтобы не допустить образования пузыря на рынке ипотеки. Его так сильно накачали льготными и псевдольготными программами, что вместо пользы они начали приносить проблемы. Появление льготных программ от государства помогло снизить среднюю процентную ставку по ипотеке – с 9,95% в 2019 году до 7,12% в 2022 году. Их цель была в том, чтобы помочь строительному рынку расти, и они ее выполнили. А дальше рост цен на недвижимость стал нивелировать положительный эффект от снижения ставки. Доступность покупки жилья в кредит существенно ухудшается с 2019 года. Псевдольготные программы от застройщиков без первоначального взноса – это и вовсе риск роста неплатежей.

    Удорожание кредитов, которое последует за повышением ключевой ставки, должно охладить надувание финансовых пузырей.

    Впрочем, пока эксперты не ждут резкого повышения ставки. ЦБ действует на опережение, поэтому повышать будет аккуратно и медленно. Если в июне инфляция будет выше целевого уровня 4%, то на июльском заседании ставка может быть повышена на 25 б.п., считает Наталья Лаврова, главный экономист «БКС Мир инвестиций». В противном случае сохранение ставки на прежнем уровне она считает более оправданным решением.

    Евстифеев считает, что на заседании 21 июля ключевая ставка будет увеличена на 25 б.п., а к концу этого года ставка вырастет до 8%. То есть до конца года он ждет два повышения по 25 б.п.

    Резких последствий в итоге тоже не стоит ожидать. «ЦБ РФ выстроил свою коммуникацию с финансовым рынком, поэтому повышение размера ключевой ставки в июле уже заложено в цены и уровни доходностей. Влияние этого решения на банковские ставки будет минимальным: стоимость кредитов возрастет, а депозиты будут более привлекательны», – говорит Евстифеев.

    Это может позитивно сказаться и на рубле. «С точки зрения рубля такое решение может носить умеренно-позитивный характер, что свойственно всем валютам при повышении основной процентной ставки по ним», – говорит Евстифеев.

     
     
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