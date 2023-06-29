Банк России готовится к жестким действиям

Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах?

Ключевая ставка в 7,5% держится в России без изменений с сентября 2022 года. «С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу – тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%. И пока данные это подтверждали», – заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Цель ЦБ по инфляции – выйти на 4% в 2024 году.

Однако ЦБ уже второй раз предупреждает, что наступает время изменить тренд. «Мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки», – заявил Заботкин.

На прошедшем заседании 9 июня Банк России дал первый сигнал о скором повышении ставки. Второй сигнал может говорить о том, что регулятор уже принял решение.

Почему ЦБ считает, что это надо сделать? Регулятор озвучивает главную причину – это страх, что инфляция может вырасти, и Банк России хочет действовать на опережение. Для борьбы с инфляцией в целом это наилучший способ: когда инфляция уже разогналась, остановить ее и тем более снизить намного сложнее. Действуя на опережение, можно ограничиться менее драконовским уровнем ставки.

Однако инфляция в России в этом году существенно снизилась, откуда же у регулятора страхи, что она снова начнет идти вверх?

Годовая инфляция потребительских цен в России под влиянием эффекта высокой базы 2022 года существенно замедлилась (март – 3,51%, апрель – 2,3%) и даже приблизилась к рекордно низким значениям за весь период наблюдений,

отмечают эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС Андрей Полбин и Андрей Шумилов. Столь низкая инфляция объясняется, по их словам, адаптацией российской экономики к внешним ограничениям (торговым и финансовым) и снижением потребительского спроса.

Однако есть факторы, которые могут подтолкнуть рост цен. «Усложнение логистики и торговых расчетов в результате внешних ограничений способно привести к росту цен на импорт и снизить возможности по наращиванию предложения. Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может дать эффект в виде отставания роста производительности труда от роста реальных заработных плат», – отмечают эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС.

В июне они ждут роста потребительских цен вследствие постепенного переноса весеннего снижения курса рубля в цены. Это будет наибольший месячный процентный рост потребительских цен (0,59%).

Сходное значение инфляции ожидается также в ноябре (0,58%), а в августе и сентябре прогнозируется характерный для этого времени года отрицательный темп роста потребительских цен (–0,2% и –0,1% соответственно).

«Годовая инфляция в июле 2023 года поднимется до уровня 4,4%, далее до конца года будет колебаться в диапазоне 4,4–4,8%. Пик 4,8% будет в ноябре 2023 года. Полученный прогноз инфляции по итогам года равен 4,4%», – посчитали эксперты Центра математического моделирования экономических процессов ИПЭИ РАНХиГС.

В России сложилось два фактора, которые традиционно могут приводить к увеличению темпов инфляции: расширение дефицита федерального бюджета и прошедшее ослабление рубля. Эти два довода говорят в пользу ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

С другой стороны, есть доводы, которые говорят о том, что можно и не спешить с повышением размера ключевой ставки. Это отсутствие роста конечного потребления, расширение каналов импортозамещения, невысокий текущий уровень инфляции, добавляет эксперт. С другой стороны, значительный рост расходов бюджета может привести к всплеску потребительской активности, поэтому ЦБ действует скорее превентивно, добавляет Евстифеев.

«Еще одна цель ЦБ – не допустить перегрева и пузырей в экономике. Это достигается в том числе сокращением активности на кредитном рынке и увеличением прибыльности вложений»,

– говорит эксперт.

Центробанк недавно высказывал опасения тем, чтобы не допустить образования пузыря на рынке ипотеки. Его так сильно накачали льготными и псевдольготными программами, что вместо пользы они начали приносить проблемы. Появление льготных программ от государства помогло снизить среднюю процентную ставку по ипотеке – с 9,95% в 2019 году до 7,12% в 2022 году. Их цель была в том, чтобы помочь строительному рынку расти, и они ее выполнили. А дальше рост цен на недвижимость стал нивелировать положительный эффект от снижения ставки. Доступность покупки жилья в кредит существенно ухудшается с 2019 года. Псевдольготные программы от застройщиков без первоначального взноса – это и вовсе риск роста неплатежей.

Удорожание кредитов, которое последует за повышением ключевой ставки, должно охладить надувание финансовых пузырей.

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Впрочем, пока эксперты не ждут резкого повышения ставки. ЦБ действует на опережение, поэтому повышать будет аккуратно и медленно. Если в июне инфляция будет выше целевого уровня 4%, то на июльском заседании ставка может быть повышена на 25 б.п., считает Наталья Лаврова, главный экономист «БКС Мир инвестиций». В противном случае сохранение ставки на прежнем уровне она считает более оправданным решением.

Евстифеев считает, что на заседании 21 июля ключевая ставка будет увеличена на 25 б.п., а к концу этого года ставка вырастет до 8%. То есть до конца года он ждет два повышения по 25 б.п.

Резких последствий в итоге тоже не стоит ожидать. «ЦБ РФ выстроил свою коммуникацию с финансовым рынком, поэтому повышение размера ключевой ставки в июле уже заложено в цены и уровни доходностей. Влияние этого решения на банковские ставки будет минимальным: стоимость кредитов возрастет, а депозиты будут более привлекательны», – говорит Евстифеев.

Это может позитивно сказаться и на рубле. «С точки зрения рубля такое решение может носить умеренно-позитивный характер, что свойственно всем валютам при повышении основной процентной ставки по ним», – говорит Евстифеев.