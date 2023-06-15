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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время LTV Zinu dienests/Youtube
Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге застревают в пограничных пробках.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
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    Почему рублю требуется помощь

    Российская валюта приближается к 90 и 100 за доллар и евро
    Российская валюта слабеет все сильнее
    		  
    15 июня 2023, 09:10
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?

    Российский рубль продолжает ослабление. Доллар в среду утром поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года, а евро – выше 91 рубля впервые с 25 апреля 2023 года. К концу дня доллар подорожал почти на 23% и был вблизи 85 рублей, евро вырос на столько же и стоил дороже 91 рубля.

    Это резкий контраст по сравнению с прошлым годом, когда рубль укреплялся. И в этом году это самое сильное ослабление рубля. Есть риски, что без поддержки рубль может легко уйти к 90 за доллар и к 100 за евро. Сможет ли рубль избежать такого сценария или нет?

    Для начала разберемся с причинами. Основным фундаментальным фактором, который влияет на рубль, остается соотношение экспорта и импорта и профицит торгового баланса. В прошлом году экспорт сильно превосходил импорт, и рубль был крепок, но в этом году ситуация меняется: экспортные доходы снижаются из-за санкций, а импорт начал оживать.

    «Поставщикам требуется все больше валюты для оплаты иностранных товаров, причем растут не только объемы поставок, но и стоимость самого импорта. Отсутствие комфортного удовлетворения спроса на иностранные валюты подтолкнуло их котировки вверх», – говорит Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций».

    В итоге профицит торгового баланса упал в разы. По данным ЦБ РФ, профицит платежного баланса за первые пять месяцев 2023 года составил 22,8 млрд долларов, а за аналогичный период 2022 года – 123,8 млрд долларов. То есть показатель упал без малого на 100 млрд долларов, указывает Бахтин. Кроме того, на нацвалюту давят обострения на внешнем контуре, а также повышенные расходы госбюджета, вызванные геополитической необходимостью, добавляет он.

    «Национальная валюта с осени прошлого года находится в падающем цикле, и пока перелома этой тенденции нет. Общая слабость рубля связана с негативным экономическим фоном, который усугубился после введения Западом отраслевых санкций в декабре 2022 года», – говорит Спартак Соболев, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс».

    Однако есть кое-что необычное.

    «Причины ослабления рубля можно объяснить ухудшением фундаментальных факторов, но они обычно отыгрываются не такими резкими движениями.

    Минимальное присутствие иностранных инвесторов на внутреннем валютном рынке делает рубль более зависимым от потока платежей, увеличивающих спрос на валюту», – замечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    «Отчасти текущее движение на валютном рынке связано с отложенным из-за праздника спросом со стороны импортеров в условиях ограниченности предложения американской валюты со стороны экспортеров, отчасти – повышением активности частных инвесторов, отыгрывавших повышенную волатильность на рынке нефти и технические факторы - доллар в конце прошлой недели преодолел психологически важную зону 82-82,5 рубля, что настраивало на развитие повышательного движения», – рассуждает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

    Некоторые эксперты не исключают дальнейшее ослабления рубля. «До решительных действий регулятора – повышения процентных ставок – курсы доллара и евро в моменте способны достигать 90 и 100 рублей», – считает Спартак Соболев.

    Однако есть и оптимистичные прогнозы, что власти помогут рублю удержаться от столь сильного падения. «Дальнейшее усиление девальвационного витка было бы негативно для экономики – при 90-100 рублей за доллар и евро мы получим ускорение инфляции и проблемы с импортом», – говорит Бахтин.

    «Девальвация рубля помогает правительству решать проблему с дефицитом бюджета, но провоцирует инфляционные риски. Поэтому главным «спасителем» рубля в очередной раз может выступить Банк России,

    сдерживая инфляционное давления в пределах 4,5-6,5% к концу года», – говорит Соболев. То есть речь идет о том, что ЦБ может поднять ставку.

    А в ближайшее время эксперты ждут словесных интервенций для поддержки рубля со стороны представителей власти на Международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге. «Рассчитываем на позитивные новости с ПМЭФ и ослабление импульса к росту американской валюты, базовой целью которого является, по нашему мнению, район 85 рублей. Актуальным диапазоном на ближайшие дни видим диапазон 82-85 рублей», – указывает Локтюхов.

    Пока девальвация не приводит к усилению инфляции, что позитивно для денежно-кредитной и бюджетной политики, хотя ослабление рубля с конца 2022 года выглядит значительным. «Как только курсовая динамика начнет угрожать финансовой стабильности, власти могут предпринять меры. Их число ограничено, поскольку приток валюты в Россию ограничен, а средства ФНБ могут потребоваться в будущем для финансирования дефицита бюджета. Среди мер поддержки рубля может быть ужесточение условий для внешних переводов и введение экстренных механизмов для устранения кассовых разрывов платежного баланса», – полагает Евстифеев. В целом, по его мнению, участникам рынка придется привыкать к такой волатильности курсов до стабилизации расчетов по экспортным контрактам.

    Впрочем, есть ожидания, что помощь рублю может не потребоваться. Уровни 85 рублей за доллар и 91,6 за евро – это предельные точки текущего девальвационного импульса рубля, не исключает Бахтин. «Рубль уже пытается отскочить. В ближайшей перспективе ожидаем плавного восстановления российской валюты. Опосредованную поддержку рублю могут оказать итоги заседания ФРС, где регулятор сохранил процентные ставки без изменений. Это должно ослабить позиции доллара и таким образом улучшить позиции рисковых активов, в том числе нефти и валют развивающихся стран», - объясняет Бахтин. По его словам, рубль поддержит рост объема продаж юаней с начала июня в рамках бюджетного правила, а ближе к концу месяца позитивом для рубля выступит налоговый период.  «Согласно нашему базовому прогнозу, до конца июня доллар может вернутся к 80-81, евро – к 86-87, а юань может отступить к 11,4», – заключает Бахтин.

     
     
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