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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Приднестровье попытаются затащить в Евросоюз вместе с Молдавией

Молдавия может стать членом ЕС уже через семь лет, мечтает президент Майя Санду REUTERS/Vladislav Culiomza
Майя Санду посулила молдаванам членство в Евросоюзе уже через семь лет. Президента не смутил тот факт, что ей не подчиняется значительная часть территории республики, а именно Приднестровье. Она надеется поднять поднять уровень жизни в Молдавии настолько, что приднестровцы захотят присоединиться. Но что Кишинев планирует делать с дислоцированными в регионе российскими войсками?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
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Первый в мире президент-гей

Обсуждение: 8 комментариев

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Что мешает рублю укрепляться
    		  
    1 июня 2023, 11:12
    Фото: Светлана Денисова/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов?

    В мае рубль стоил в диапазоне 77–80 рублей за доллар. Причем более крепким он был первую половину месяца, а в конце начал сдавать позиции.  

    «Основная причина стремительного укрепления рубля до середины мая – рост объема проданной экспортной выручки. Это связано с новой методикой расчета НДПИ и его выплатой по новому правилу в конце мая», – говорит главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

    Затем рубль существенно ослаб, котировки поднимались выше 81 рубля за доллар и стабилизировались около 80 рублей за доллар. «Это, вероятно, связано с глобальным укреплением американской валюты на фоне возможного решения вопроса с повышением потолка госдолга США», – отмечает эксперт.

    В США проходит настоящее театральное представление между двумя партиями по поводу потолка госдолга, который надо повысить до 5 июня. В противном случае произойдет дефолт США. Сомнений в том, что американские политики этого не допустят, ни у кого нет. Но драматизма ситуации они подбавили. Уже создано двухпартийное соглашение о повышении лимита госрасходов, но несколько членов Конгресса выступили против, что снова затягивает окончательное решение вопроса. Но эта игра с известным результатом все равно влияет на курс доллара и биржи.

    «Также в центре внимания – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти в пятницу. Они могут подтвердить ожидания, что Федеральная резервная система еще больше повысит процентные ставки в июне», – говорит Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам». Это значит, что проблемы в американской экономике, в том числе рост инфляции, никак не удается решить, и приходится закручивать гайки. Все это неминуемо выльется в более сильное замедление американской экономики.

    Оказывают влияние на рубль и проблемы в китайской экономике. «Многие рисковые валюты ослабли на фоне новых признаков замедления восстановления китайской экономики», – говорит Маслова. Китайское чудо закончилось: экономика больше не растет, констатирует WSJ. Когда несколько месяцев назад Пекин отменил жесткие меры по борьбе с Covid, это ожидаемо привело к росту расходов, так как китайцы наконец начали ходить в рестораны и путешествовать. И экономика выросла на 4,5% в первом квартале, но в апреле розничные продажи выросли всего на 0,5% к марту. Данные по промышленному производству, экспорту и инвестициям оказались гораздо хуже, чем ожидали экономисты. Безработица среди китайской молодежи превысила 20%. Восстановление китайской экономики застопорилось из-за структурных проблем. Это, по словам экономистов WSJ, снижает шансы Китая на дальнейшую конкуренцию с США за глобальную власть и влияние. Вместо роста в 6–8% экономика Китая может скоро прийти к 2–3%.

    Слабые экономические данные Китая привели к укреплению доллара на глобальном рынке и к падению стоимости нефти, ведь китайская экономика – крупнейший потребитель черного топлива.

    Падение нефти на 4% до 73,25 доллара за баррель играет не в пользу рубля. «Если ОПЕК+ не сделает никаких значимых заявлений, черное золото может протестировать годовые минимумы в районе 70–72 долларов за баррель», – говорит Никишова. Кроме того, с 1 июня начнет действовать лимит (1 млрд долларов) на покупку валюты иностранными компаниями, которые продают свои активы и уходят из России. Это активизировало спрос на валюту, указывает экономист.

    Впрочем, дальнейшего серьезного ослабления курса рубля эксперты не ждут. «В случае стабилизации ситуации на нефтяном рынке, а также отсутствия серьезных негативных геополитических новостей национальная валюта в краткосрочной перспективе может восстановиться до 79–80 рублей за доллар.

    Фундаментально потенциал для укрепления рубля сохраняется: вероятно, до конца второго квартала года доллар будет стоить в диапазоне от 77 до 81 рубля»,

    – прогнозирует главный экономист банка «Зенит».

    «У уровня в 81,5 проходит сильная линия сопротивления, поэтому пока недостаточно условий, чтобы курс поднялся выше этой отметки, однако и укрепления ждать неоткуда. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время стоит ждать дальнейшей консолидации у уровней в 80–81,5 рубля за доллар», – считает Маслов из ФГ «Финам». Летом, по его мнению, доллар будет стоить в широком диапазоне от 77 до 81 рубля, евро – 85–90 рублей, что во многом зависит от уровней добычи российской нефти и общего состояния торгового баланса РФ, так как в целом российская валюта больше реагирует на эти внутренние факторы, чем на внешние.
     
     
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