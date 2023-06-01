Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что ждет российскую валюту этим летом

Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов?

В мае рубль стоил в диапазоне 77–80 рублей за доллар. Причем более крепким он был первую половину месяца, а в конце начал сдавать позиции.

«Основная причина стремительного укрепления рубля до середины мая – рост объема проданной экспортной выручки. Это связано с новой методикой расчета НДПИ и его выплатой по новому правилу в конце мая», – говорит главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова.

Затем рубль существенно ослаб, котировки поднимались выше 81 рубля за доллар и стабилизировались около 80 рублей за доллар. «Это, вероятно, связано с глобальным укреплением американской валюты на фоне возможного решения вопроса с повышением потолка госдолга США», – отмечает эксперт.

В США проходит настоящее театральное представление между двумя партиями по поводу потолка госдолга, который надо повысить до 5 июня. В противном случае произойдет дефолт США. Сомнений в том, что американские политики этого не допустят, ни у кого нет. Но драматизма ситуации они подбавили. Уже создано двухпартийное соглашение о повышении лимита госрасходов, но несколько членов Конгресса выступили против, что снова затягивает окончательное решение вопроса. Но эта игра с известным результатом все равно влияет на курс доллара и биржи.

«Также в центре внимания – данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые должны выйти в пятницу. Они могут подтвердить ожидания, что Федеральная резервная система еще больше повысит процентные ставки в июне», – говорит Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам». Это значит, что проблемы в американской экономике, в том числе рост инфляции, никак не удается решить, и приходится закручивать гайки. Все это неминуемо выльется в более сильное замедление американской экономики.

На эту тему

Оказывают влияние на рубль и проблемы в китайской экономике. «Многие рисковые валюты ослабли на фоне новых признаков замедления восстановления китайской экономики», – говорит Маслова. Китайское чудо закончилось: экономика больше не растет, констатирует WSJ. Когда несколько месяцев назад Пекин отменил жесткие меры по борьбе с Covid, это ожидаемо привело к росту расходов, так как китайцы наконец начали ходить в рестораны и путешествовать. И экономика выросла на 4,5% в первом квартале, но в апреле розничные продажи выросли всего на 0,5% к марту. Данные по промышленному производству, экспорту и инвестициям оказались гораздо хуже, чем ожидали экономисты. Безработица среди китайской молодежи превысила 20%. Восстановление китайской экономики застопорилось из-за структурных проблем. Это, по словам экономистов WSJ, снижает шансы Китая на дальнейшую конкуренцию с США за глобальную власть и влияние. Вместо роста в 6–8% экономика Китая может скоро прийти к 2–3%.

Слабые экономические данные Китая привели к укреплению доллара на глобальном рынке и к падению стоимости нефти, ведь китайская экономика – крупнейший потребитель черного топлива.

Падение нефти на 4% до 73,25 доллара за баррель играет не в пользу рубля. «Если ОПЕК+ не сделает никаких значимых заявлений, черное золото может протестировать годовые минимумы в районе 70–72 долларов за баррель», – говорит Никишова. Кроме того, с 1 июня начнет действовать лимит (1 млрд долларов) на покупку валюты иностранными компаниями, которые продают свои активы и уходят из России. Это активизировало спрос на валюту, указывает экономист.

Впрочем, дальнейшего серьезного ослабления курса рубля эксперты не ждут. «В случае стабилизации ситуации на нефтяном рынке, а также отсутствия серьезных негативных геополитических новостей национальная валюта в краткосрочной перспективе может восстановиться до 79–80 рублей за доллар.

Фундаментально потенциал для укрепления рубля сохраняется: вероятно, до конца второго квартала года доллар будет стоить в диапазоне от 77 до 81 рубля»,

– прогнозирует главный экономист банка «Зенит».

«У уровня в 81,5 проходит сильная линия сопротивления, поэтому пока недостаточно условий, чтобы курс поднялся выше этой отметки, однако и укрепления ждать неоткуда. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время стоит ждать дальнейшей консолидации у уровней в 80–81,5 рубля за доллар», – считает Маслов из ФГ «Финам». Летом, по его мнению, доллар будет стоить в широком диапазоне от 77 до 81 рубля, евро – 85–90 рублей, что во многом зависит от уровней добычи российской нефти и общего состояния торгового баланса РФ, так как в целом российская валюта больше реагирует на эти внутренние факторы, чем на внешние.