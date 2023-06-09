Слабеющий рубль может помочь и навредить экономике

Рубль упал ниже важного психологического уровня

Рубль преодолел важный психологический рубеж в 82 за доллар, евро подорожал до 88 рублей. С одной стороны, слабый рубль помогает дефицитному бюджету и экспортерам больше зарабатывать. С другой стороны, слишком слабая национальная валюта, наоборот, может сильно навредить российской экономике. Где же эта «золотая середина»?

Курс доллара снова превысил 82 рубля впервые с 17 апреля, евро подорожал до 88. Эксперты указывают не комплекс причин, которые тянут рубль вниз. Это и низкие цены на нефть, и большой дефицит бюджета, и растущий спрос на валюту со стороны импортеров, так как импорт начинает увеличиться, и со стороны банков.

«Влияние цены нефти на рубль в последнее время достаточно слабое, более значимым на сегодня являются факторы импорта. В начале года российский экспорт в Китай повышался более динамично, чем китайские поставки в Россию. Однако уже по итогам пяти месяцев мы наблюдаем иную картину. В январе-мае китайский экспорт в Россию вырос на 75,6%, тогда как российский экспорт в Китай увеличился лишь на 20,4%. Положительное сальдо торгового баланса сохраняется, но оно стало существенно меньше, чем в зимние месяцы. Активный рост импорта начался в марте и с тех пор он лишь ускоряется, компенсируя недопоставки в зимние месяцы. Поэтому с марта наблюдается существенное ослабление рубля», – рассуждает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Кроме того, еще не исчерпан фактор выхода иностранных компаний из РФ. «Иностранные компании продают свои активы и конвертируют вырученные средства в валюту. Так как до налогового периода еще далеко, то спроса со стороны иностранных компаний и импортеров хватает, чтобы продавливать курс российской валюты», – добавляет Кочетков.

«Рубль дешевеет, как обычно, по многим причинам, но главной, скорее всего, являются данные Росстата об ускорении недельной инфляции, которая с 30 мая по 5 июня выросла сразу на 0,21%. Это максимальные темпы за неделю с февраля текущего года. Это вызывает беспокойство, что ЦБ РФ может поднять ключевую ставку на заседании совета директоров 9 июня», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Хотя консенсус аналитиков прогнозирует, что ЦБ РФ все-таки сохранит ключевую ставку на уровне в 7,5%, некоторые эксперты, в том числе Мильчакова допускают, что на фоне ускорившейся инфляции регулятор может принять неожиданное решение и повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.

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Что касается дефицита бюджета, который, по данным Минфина РФ, превысил за первые пять месяцев 2023 года 3 трлн рублей при запланированном дефиците на весь год в 2,9 трлн рублей, то эти данные не следует слишком «демонизировать», считает Мильчакова. Она напоминает, что в мае уже был небольшой профицит бюджета в 13 млрд рублей, которые был связан с сокращением дисконта Urals к Brent благодаря законодательным изменениям. Поэтому, далее размер дефицита бюджета начнет сокращаться, ожидает собеседница.

Что же ждет рубль дальше? Эксперт уверяют, что рубль на уровне в 82 рублей за доллар и более 88 рублей за евро выглядит слишком слабым (перепроданным).

«Еще в 2022 году в правительстве РФ заявляли, что для бюджета и экспортеров оптимальным является коридор обменного курса в 70-80 рублей за доллар. Сейчас доллар вырос выше верхней границы этого «оптимального коридора», значит, рубль сильно перепродан, и при положительных новостях он начнет восстанавливать утраченные позиции.

Доллар еще может продолжить спекулятивный рост в область 83 рублей, но с этого уровня ему придется, скорее всего, уйти вниз. Рубль, соответственно, может вернуться на 79-80 рублей за доллар», – прогнозирует Мильчакова из Freedom Finance Global.

Андрей Кочетков еще более оптимистичен и ждет возврат рубля к более экономически обоснованным значениям в 70-75 за доллар, хотя сейчас это кажется и нереальным.

Почему эксперты ждут укрепления рубля? Ослабление рубля в теории выгодно экспортерам и бюджету. Экспортный товар становится дешевле в валюте и его охотней покупают. Бюджет при этом получает больше доходов от экспорта плюс допдоходы от разницы валютных курсов. Казалось бы, для поддержки российской экономике ей нужен еще более слабый рубль. Однако на практике это далеко не так, и слишком слабый рубль может, наоборот, сильно навредить экономике.

«Если рубль сорвется в неуправляемую девальвацию, то это не будет выгодно никому.

Для экспортеров предсказуемый обменный курс рубля гораздо важнее дешевого рубля, так как в условиях непредсказуемости рубля сложно осуществлять долгосрочное планирование и заключать экспортные контракты. Особенно в тех условиях, когда Россия отказывается от доллара и переходит к расчетам с партнерами в национальных валютах», – объясняет Мильчакова.

Бюджету неуправляемая девальвация тоже невыгодна, так как инфляция сразу взлетит, и государству придется больше потратить денег на индексацию зарплат бюджетникам, пенсий и пособий, что тем самым увеличит дефицит бюджета, добавляет она.

«Дальнейшее ослабление рубля угрожает очередным ростом инфляционных ожиданий, что противоречит долгосрочным экономическим целям. При разгоне инфляции у ЦБ может появиться необходимость повышения ставки, а в задачах регулятора снижение стоимости кредитования для стимулирования экономического роста. Поэтому ЦБ РФ регулярно выступает против каких-либо целенаправленных действий по ослаблению рубля. Однако текущий баланс спроса и предложения на валюту складывается не в пользу россиянина. Тем не менее, наиболее активный рост импорта должен закончиться благодаря замещению многих импортных позиций внутренним производством.

При сохранении положительного сальдо торгового баланса ситуация должна будет стабилизироваться и начнется откат к более экономически обоснованным значениям в 70-75 рублей за доллар, хотя сейчас это кажется нереальным»,

– объясняет Кочетков.

Стоит сказать, что в летний период рубль может еще немного подрасти. Раньше летом россияне покупали много валюты для путешествий за границу, теперь этот фактор уже не такой сильный. «Активность внутреннего валютного рынка в летние месяцы традиционно снижается, поэтому стоит ожидать усиления волатильности, когда относительно небольшие суммы покупки и продажи валюты заметно двигают курсы. Краткосрочно более вероятным представляется коридор 79,5-83,5 рублей за доллар. Но для выхода вверх из этого диапазона могут потребоваться значимые новости, такие как нарастание напряжения со стороны геополитики или снижение цен на нефть», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.