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    6 августа 2023, 09:26

    От рубля ждут сотню за доллар

    От рубля ждут сотню за доллар
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Рубль продолжает снижение. Он ослаб до самых минимальных уровней, которые были в марте 2022 года. Доллар стоит уже 95, а евро - выше 104. Эксперты объясняют, почему так происходит, и какова вероятность того, что доллар скоро будет стоить выше 100 рублей.

    Рубль обновляет минимумы с весны 2022 года. Доллар преодолел отметку уже в 95 рублей, что произошло впервые с марта 2022 года. Евро уже торгуется выше 104 рублей, что также случилось впервые с марта. Китайский юань стоит 13,2 рубля.

    Фундаментально на рубль продолжает давить все тот же фактор, что и на протяжении всего года – это рост импорта и сжатие экспорта. Это приводит к сокращению профицита по счету текущих операций. Влияние оказывает также повышенный отток капитала из страны плюс сезон отпусков, который повышает спрос на валюту.

    Пятничное ослабление объясняется еще двумя событиями. В четверг Минфин заявил, что планируется в рамках бюджетного правила с 7 августа по 6 сентября направить на покупку иностранной валюты и золота на 40,5 млрд рублей. Плюс вице-премьер Александр Новак заявил о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре. Спекулянты могут отыгрывать эти две новости.

    С другой стороны, это давление должно компенсировать, во-первых, продажу валюты из Фонда национального благосостояния, которую Центробанк уже начал с 1 августа. Во-вторых, ростом цен на мировом рынке нефти.

    «Доходы от нефтегазового экспорта по-прежнему остаются одним из ключевых факторов, которые влияют на курс валют. Вплоть до июля поступления от нефтегазового сектора были ниже установленного уровня. Сверхдоходы у России по этой статье ожидаются только по итогам августа, а эффект от них стоит ожидать еще позже. Подорожавшая нефть тоже пока не успела сказаться на российской экономике – наблюдаем финансовый лаг», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Санкционные ограничения, в том числе ценовой потолок на российскую нефть, а также добровольные ограничения нефтяных поставок из РФ сдерживают увеличение экспортной выручки вслед за ростом котировок нефти, указывает Бабин.

    Требует ли ситуация большей поддержки от властей? Эксперты считают, что пока в этом нет смысла. Экономически комфортный курс доллар находится в диапазоне 80–90 рублей, говорили в правительстве, а сейчас котировки лишь немного превышают верхнюю границу этого комфортного уровня, отмечает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    «Нет смысла усиленно противостоять ослаблению рубля, вызванному объективными фундаментальными факторами. Тем более что они не статичны и могут изменяться не только в худшую, но и в лучшую сторону. Задача ЦБ и властей по большей части сводится к предотвращению высокой волатильности валютного курса, то есть слишком быстрого обесценивания или подорожания рубля, что всегда негативно для внешней и внутренней торговли, поведения граждан в плане сбережений и в целом бизнес-климата, а также стабильности финансового рынка», – поясняет Бабин.

    При этом финансовые власти уже помогают рублю. Деев напоминает, что ЦБ РФ и так уже с начала года активно «жег резервы» из ФНБ, дабы стабилизировать ситуацию на рынке. «Но если не покрывать дефицит бюджета и продолжать расходовать ФНБ, то в перспективе это окажет еще большее негативное влияние на нашу нацвалюту. А вот пополнение ФНБ юанями, напротив, в среднесрочной перспективе может привести к стабилизации курса рубля», – считает эксперт.

    Ранее были введены также ограничения для иностранцев, которые выходят из своих российских активов, и начинает скупать большие партии валюты. Введен лимит на такие сделки, чтобы это не оказывало сильного влияния на рубль.  

    При этом, если потребуется, у властей еще есть в арсенале способы поддержки рубля. Например, при необходимости они могут вернуть возвращение обязательной продажи части экспортной выручки, как это было в прошлом году, отмечает Бабин.

    Какие же прогнозы по рублю на этот год?

    Тренд на рост цен на мировом рынке нефти, а также существенного сужения дисконта Urals к Brent (в июле до 15,7 долларов за баррель), может позволить рублю в ближайшие месяцы укрепиться до 88-90 рублей за доллар. Однако укрепление будет краткосрочным. Во втором полугодии этого года курс может превысить отметку в 100 рублей за доллар,

    считают аналитики «Тинькофф Инвестиций».

    О возможности ослабления рубля до уровней немного выше 100 рублей за доллар к концу 2023 года говорит также главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

    По его словам, тренд на восстановление импорта может завершиться уже в этом квартале, после чего сильный фактор давления на рубль исчезнет. Однако потом на курс рубля начнет давить ускоряющаяся инфляция. И может появиться еще один фактор давления на рубль. На фоне роста цен на нефть и снижения дисконта на российскую нефть, начнут расти рублевые нефтегазовые доходы. Когда эти доходы превысят плановые значения, то ЦБ придется вместо продажи валюты из ФНД перейти к закупке валюты для пополнения фонда. Этот фактор будет тянуть рубль вниз.

    Только к середине 2024 года фактор инфляции перестанет влиять на курс, и ситуация на валютном рынке станет сбалансированной, а  ее динамика станет снова зависеть во многом от цен на нефть, газ и сталь, говорит Прокудин.

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