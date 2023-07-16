Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем, повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю?

Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, обеспокоен Центробанк. По данным Росстата, инфляция в России в июне в годовом выражении ускорилась до 3,25% с 2,51% месяцем ранее. Регулятор ждет дальнейшего ускорения.

«В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», – пишет регулятор.

«Очищенный от сезонности аннуализированный уровень (SAAR) инфляции в июне достиг около 5%. Таким образом второй месяц подряд инфляция (SAAR) превышает 4%», – отмечает Наталья Лаврова, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

По ее словам, основным фактором инфляции оставался рост цен в сфере услуг, а также рост цен на непродовольственные товары, который ускорился в июне под влиянием политической напряженности и ослабления рубля. Тогда как цены на продукты питания продемонстрировали небольшую дефляцию, что характерно для летнего сезона в силу обилия собственных овощей и фруктов.

Центробанк переживает, что ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме, чем хотелось бы.

А рубль только в прошлом месяце упал по отношению к трем ведущим валютам: к доллару США – на 5,2%, к евро – на 4,9%, к юаню – на 2,8%.

Пока падение курса рубля еще не материализовалось в ценах на продукцию настолько, чтобы его можно было заметить, не считая отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), рассказали в Банке России. Однако, если произойдет дальнейшее увеличение потребительского спроса в условиях сокращения товарных запасов, девальвация рубля может привести к более заметной инфляции, волнуется регулятор.

Комментарии ЦБ убеждают экспертов, что в пятницу на следующей неделе 21 июля Центробанк не сможет избежать повышения ключевой ставки из-за страха усиления инфляции. Причем, рост ставки может быть довольно значительным. Обычно минимальный шаг поднятия ставки – это 0,25%, тогда как в Сбербанке ждут повышения сразу на 1%.

Cтарший стратег по долговым рынкам Сбербанка Игорь Рапохин считает, что еще после июньского заседания стало понятно, что ЦБ выбирает между повышением ставки на 0,5% или 1%, а с тех пор инфляционные риски еще больше повысились. Ослабление рубля разгоняет инфляцию через удорожание импортных товаров, сырья и оборудования. Плюс рынки ждут, что США снова начнет повышать ставку.

«Поэтому повышение ставки на 100 базисных пунктов (или 1%) в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения»,

– считает Рапохин.

По его мнению, даже без повышения ставки в этом году инфляция вряд ли выйдет за пределы прогноза Банка России в 4,5-6,5%, но ужесточение монетарной политики сейчас нужно, чтобы добиться целевых 4% в 2024 году. «По оценкам самого регулятора, эффект от действий ЦБ полностью проявляется в экономике только за 3-6 кварталов (то есть 9-21 месяц)», – отмечает Рапохин.

Однако Наталья Лаврова из «БКС Мир инвестиций» ждет в базовом сценарии подъем ставки только на 0,5%. «Природа наблюдаемой инфляции двойственна: она связана с монетарными факторами, выражающимися в росте частного потребления, и с немонетарными факторами. Учитывая это, мы не ожидаем от регулятора значительного повышения ставки. Плюс некоторая стабилизация после заметного оттока денежных средств в конце июня (500 млрд рублей) представляется фактором против существенного повышения ставки», – объясняет она.

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Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев также не ждет резкого роста ставки ЦБ и говорит о повышении лишь на 0,5% до 8% с сохранением жесткого сигнала. Так как, по его словам, данные по инфляции за июнь не свидетельствуют о неконтролируемом взлете цен, а данные первых недель июля лишь немного хуже.

В любом случае, повышение ставки станет позитивным моментом для слабеющего рубля. Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 90,06 рубля. По оценке ЦБ, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-июне снизился на 20,3%, в том числе в июне – на 3%.

«Повышение ставки означает, что рублевые накопления можно будет разместить более выгодно, что может препятствовать оттоку частного капитала зарубеж», – говорит Евстифеев. Однако эффект на рубль будет не одномоментным, а будет проявляться с течением времени, замечает Лаврова.