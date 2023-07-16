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16 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

Банк России готовится остановить разгон инфляции Владимир Трефилов/РИА Новости
Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем, повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю? Подробности...
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Польские бизнесмены ответят за русофобию Варшавы

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия решила закрыть польское консульство в Смоленске, мотивируя это тем, что Варшава последние годы проводит враждебную политику в отношении Москвы. В Польше пообещали симметричный ответ. К каким последствиям могут привести подобные решения и стоит ли ожидать понижения уровня дипломатических отношений между Россией и Польшей?  Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Председатель КНР принял спикера Совфеда России EPA/ТАСС
Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира. Что именно означает этот сигнал и почему Пекин нуждается в помощи Москвы в столь фундаментальном вопросе? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Русскую сверхидею трудно осознать

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Каким будет тот человек, которого мы утвердим в качестве идеала, отличного от «идеала» Запада? Человек, которого мы будем растить в нашей школе? Которого захотим увидеть в нашей культуре? Которого будет определять наша философская антропология? С которым будет иметь дело наша социология? Подробности...
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Маскарад Зеленского затянулся

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Главная стилистическая проблема Зеленского – его нарочитость. Нарочито небрежная небритость. Говорящий костюм, который должен означать: «моя страна воюет». Но это как если бы Олаф Шольц оделся в стиле Октоберфеста, а Джо Байден натянул ковбойскую шляпу. Подробности...
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«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
ИИ – это класс программных продуктов, в которых присутствует сложная нелинейная логика. Это всего лишь инструмент, созданный человеком, это «лопата», которая без человека не может ничего, а в руках человека может стать и добром, и злом. Лопатой можно копать, а можно убивать. Подробности...
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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    Банк России готовится остановить разгон инфляции из-за слабого рубля

    Банк России готовится остановить разгон инфляции
    		  
    16 июля 2023, 09:56
    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Инфляция в России продолжит ускоряться, и свою лепту в ее рост может внести рубль, который только за последний месяц резко просел. Эти переживания Банка России, скорее всего, выльются в повышение ставки на следующей неделе. Причем, повышение может оказаться значительным. Поможет ли это рублю?

    Годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит ускоряться с июньских 3,25%, обеспокоен Центробанк. По данным Росстата, инфляция в России в июне в годовом выражении ускорилась до 3,25% с 2,51% месяцем ранее. Регулятор ждет дальнейшего ускорения.

    «В мае – сентябре 2023 года из расчета годовой инфляции выходят очень низкие значения приростов цен прошлого года, когда происходила коррекция после скачка цен весны 2022 года. Как следствие, в ближайшие месяцы продолжит происходить увеличение показателя годовой инфляции. Дополнительное влияние будет оказывать и повышение текущего темпа роста цен», – пишет регулятор.

    «Очищенный от сезонности аннуализированный уровень (SAAR) инфляции в июне достиг около 5%. Таким образом второй месяц подряд инфляция (SAAR) превышает 4%», – отмечает Наталья Лаврова, главный экономист «БКС Мир инвестиций».

    По ее словам, основным фактором инфляции оставался рост цен в сфере услуг, а также рост цен на непродовольственные товары, который ускорился в июне под влиянием политической напряженности и ослабления рубля. Тогда как цены на продукты питания продемонстрировали небольшую дефляцию, что характерно для летнего сезона в силу обилия собственных овощей и фруктов.

    Центробанк переживает, что ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме, чем хотелось бы.

    А рубль только в прошлом месяце упал по отношению к трем ведущим валютам: к доллару США – на 5,2%, к евро – на 4,9%, к юаню – на 2,8%.

    Пока падение курса рубля еще не материализовалось в ценах на продукцию настолько, чтобы его можно было заметить, не считая отдельных товаров и услуг, спрос на которые сохраняется на высоком уровне (услуги зарубежного туризма и автомобили), рассказали в Банке России. Однако, если произойдет дальнейшее увеличение потребительского спроса в условиях сокращения товарных запасов, девальвация рубля может привести к более заметной инфляции, волнуется регулятор.

    Комментарии ЦБ убеждают экспертов, что в пятницу на следующей неделе 21 июля Центробанк не сможет избежать повышения ключевой ставки из-за страха усиления инфляции. Причем, рост ставки может быть довольно значительным. Обычно минимальный шаг поднятия ставки – это 0,25%, тогда как в Сбербанке ждут повышения сразу на 1%.

    Cтарший стратег по долговым рынкам Сбербанка Игорь Рапохин считает, что еще после июньского заседания стало понятно, что ЦБ выбирает между повышением ставки на 0,5% или 1%, а с тех пор инфляционные риски еще больше повысились. Ослабление рубля разгоняет инфляцию через удорожание импортных товаров, сырья и оборудования. Плюс рынки ждут, что США снова начнет повышать ставку.

    «Поэтому повышение ставки на 100 базисных пунктов (или 1%) в июле наиболее вероятно - с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения»,

    – считает Рапохин.

    По его мнению, даже без повышения ставки в этом году инфляция вряд ли выйдет за пределы прогноза Банка России в 4,5-6,5%, но ужесточение монетарной политики сейчас нужно, чтобы добиться целевых 4% в 2024 году. «По оценкам самого регулятора, эффект от действий ЦБ полностью проявляется в экономике только за 3-6 кварталов (то есть 9-21 месяц)», – отмечает Рапохин.

    Однако Наталья Лаврова из «БКС Мир инвестиций» ждет в базовом сценарии подъем ставки только на 0,5%. «Природа наблюдаемой инфляции двойственна: она связана с монетарными факторами, выражающимися в росте частного потребления, и с немонетарными факторами. Учитывая это, мы не ожидаем от регулятора значительного повышения ставки. Плюс некоторая стабилизация после заметного оттока денежных средств в конце июня (500 млрд рублей) представляется фактором против существенного повышения ставки», – объясняет она.

    Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев также не ждет резкого роста ставки ЦБ и говорит о повышении лишь на 0,5% до 8% с сохранением жесткого сигнала. Так как, по его словам, данные по инфляции за июнь не свидетельствуют о неконтролируемом взлете цен, а данные первых недель июля лишь немного хуже.

    В любом случае, повышение ставки станет позитивным моментом для слабеющего рубля. Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 90,06 рубля. По оценке ЦБ, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в январе-июне снизился на 20,3%, в том числе в июне – на 3%.

    «Повышение ставки означает, что рублевые накопления можно будет разместить более выгодно, что может препятствовать оттоку частного капитала зарубеж», – говорит Евстифеев. Однако эффект на рубль будет не одномоментным, а будет проявляться с течением времени, замечает Лаврова.
     
     
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