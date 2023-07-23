Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Финансовый аналитик Деев: Рубль укрепится на 15-20%

«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка - поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко - и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге?

Российский регулятор принял жесткое решение – повысить ключевую ставку сразу на 1% до 8,5%. Обычно минимальный шаг 0,25%. Почти никто не сомневался в том, что в эту пятницу состоится повышение ставки. Но в среднем аналитики ждали повышения ставки на 0,5%. Поэтому решение Банка России поднять на 1% стало неожиданным. Более того, эксперты не исключают, что к концу года ставка вполне может вырасти до 10 %, а то и более.

«Жесткую позицию регулятора мы расцениваем как начало цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики). Инвесторам следует быть готовыми к ставке выше 10 % во втором полугодии 2023 года», – говорит главный экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

Почему же Эльвира Набиуллина решила закручивать гайки? Как известно, главная цель ЦБ – это добиться инфляции не более чем в 4% в 2024 году. И действия регулятора подчинены выполнению именно этой задачи.

С одной стороны, инфляция на 17 июля составила всего 3,6 %, то есть это ниже цели регулятора. С другой стороны, видна тенденция роста. В прошлом месяце инфляция была ниже – 3,3 %, и в пересчете на годовую она уже превысила 4 %.

Наконец, рубль слабеет с начала года, и за последний месяц девальвация усилилась. Не секрет, что удорожание валюты с небольшим лагом транслируется в инфляцию, так как импортные товары дорожают, а объемы импорта в Россию восстановились по сравнению с прошлым годом.

«С начала года девальвация рубля постепенно просачивается в цены, и этот процесс набирает обороты. Повышенными остаются инфляционные ожидания как граждан, так и предприятий.

Более того, в июле инфляционные ожидания домохозяйств выросли. Новый прогноз Банка России по инфляции по итогам года равен 5 – 6,5 %», – отмечает Коныгин.

Ускорить инфляцию также может геополитический фактор, который влияет на наши доходы от экспорта и на удорожание импорта, в том числе за счет новых более сложных цепочек доставки, да и платежей.

Регулятор явно действует на опережение, стараясь погасить проинфляционные тенденции более высокой ставкой. И тогда цель в 4 % в 2024 году может быть достигнута более легким путем. Когда приходится гасить высокой ставкой уже разогнавшуюся инфляцию, то это уже не всегда удается или приходится идти на куда более резкое повышение ставки.

Достаточно вспомнить прошлый год, когда резкая девальвация рубля заставила ЦБ поднять ставку сразу до 20 %. По сравнению с этим текущие действия регулятора уже не выглядят так уж радикально. В прошлом году времени на более плавные шаги просто не было.

Есть ожидания, что кроме торможения инфляции ЦБ своим решением поможет развернуть тренд по рублю. То есть, наконец, российская валюта перестанет падать и начнет укрепляться.

Однако такие надежды могут не оправдаться. Рубль действительно рос несколько часов перед решением ЦБ, и даже пытался расти после озвучивания этого решения. Однако потом рубль снова начала слабеть. На него еще может давить налоговый период, так как конец месяца.

«Пик фискальных платежей приходится на 25 и 28 июля, поэтому уже на следующей неделе ослабление рубля может возобновиться. Если, конечно, поступление иностранной валюты на внутренний рынок не начнет увеличиваться благодаря восстановлению нефтяных цен, стартовавшему в конце прошлого месяца», – считают в «БКС Мир инвестиций».

«Безусловно, курс рубля должен укрепиться после решения ЦБ. Однако не него влияет не только ключевая ставка, но и ряд других факторов: налоговые поступления от экспортеров ресурсов, дефицит бюджета, мировые цены на нефть, топливо, зерно и другие значимые статьи экспорта, санкции и так далее. Поэтому надеяться на кардинальный скачок рубля, на мой взгляд, не стоит», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Я считаю, что

после повышения ставки ЦБ рубль укрепится на 15-20%. Но это оптимистичная оценка, а реалистичная – укрепление на 8-10%.

Полагаю, в ближайшей перспективе мы увидим замедление роста валют. Позитивный прогноз: до 90 рублей за доллар, порядка 96-97 рублей за евро и около 12,5 рублей за юань», – говорит Деев.

Но на кредиты и депозиты ставка оказывает прямое влияние, иногда с лагом в несколько месяцев или меньше. «Банки ответят на начало ужесточения денежно-кредитной политики дополнительным повышением ставок по депозитам и кредитам, что может стать наиболее чувствительным для корпоративных кредитов, где, по данным ЦБ, доля кредитов с плавающей с ставкой выше 40 %. В то же время востребованность льготной ипотеки увеличится», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

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Удорожание кредитных денег, естественно, сказывается на экономике. Это тормозит экономический рост. «Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики должно замедлить рост экономики во втором полугодии 2023 года и в 2024 году, а в сочетании с ожидаемой бюджетной консолидацией охлаждение частного спроса может стать избыточным, что, возможно, приведет к более мягкой траектории ключевой ставки, чем сейчас ожидает ЦБ РФ», – полагает Беленькая.

По оценке ЦБ, в большинстве отраслей экономики выпуск либо достиг докризисных уровней, либо даже превысил их. «По большому счету, это говорит о том, внутренний спрос растет быстрее, чем увеличивается выпуск. Динамика внутреннего потребления вносит свой вклад в спрос на импорт, который растет вместе с сокращением экспорта. Возможности российской экономики еще расширить производство сильно ограничиваются состоянием рынка труда. Уровень безработицы упал до рекордно низких значений», – отмечает Сергей Коныгин. В 2023 году Банк России ждет рост ВВП на 1,5 – 2,5 %.