Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

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23 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
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У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
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  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

    Финансовый аналитик Деев: Рубль укрепится на 15-20%
    Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов
    		  
    23 июля 2023, 10:20
    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    «Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка - поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко - и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге?

    Российский регулятор принял жесткое решение – повысить ключевую ставку сразу на 1% до 8,5%. Обычно минимальный шаг 0,25%. Почти никто не сомневался в том, что в эту пятницу состоится повышение ставки. Но в среднем аналитики ждали повышения ставки на 0,5%. Поэтому решение Банка России поднять на 1% стало неожиданным. Более того, эксперты не исключают, что к концу года ставка вполне может вырасти до 10 %, а то и более.

    «Жесткую позицию регулятора мы расцениваем как начало цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики). Инвесторам следует быть готовыми к ставке выше 10 % во втором полугодии 2023 года», – говорит главный экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин.

    Почему же Эльвира Набиуллина решила закручивать гайки? Как известно, главная цель ЦБ – это добиться инфляции не более чем в 4% в 2024 году. И действия регулятора подчинены выполнению именно этой задачи.

    С одной стороны, инфляция на 17 июля составила всего 3,6 %, то есть это ниже цели регулятора. С другой стороны, видна тенденция роста. В прошлом месяце инфляция была ниже – 3,3 %, и в пересчете на годовую она уже превысила 4 %.

    Наконец, рубль слабеет с начала года, и за последний месяц девальвация усилилась. Не секрет, что удорожание валюты с небольшим лагом транслируется в инфляцию, так как импортные товары дорожают, а объемы импорта в Россию восстановились по сравнению с прошлым годом.

    «С начала года девальвация рубля постепенно просачивается в цены, и этот процесс набирает обороты. Повышенными остаются инфляционные ожидания как граждан, так и предприятий.

    Более того, в июле инфляционные ожидания домохозяйств выросли. Новый прогноз Банка России по инфляции по итогам года равен 5 – 6,5 %», – отмечает Коныгин.

    Ускорить инфляцию также может геополитический фактор, который влияет на наши доходы от экспорта и на удорожание импорта, в том числе за счет новых более сложных цепочек доставки, да и платежей.

    Регулятор явно действует на опережение, стараясь погасить проинфляционные тенденции более высокой ставкой. И тогда цель в 4 % в 2024 году может быть достигнута более легким путем. Когда приходится гасить высокой ставкой уже разогнавшуюся инфляцию, то это уже не всегда удается или приходится идти на куда более резкое повышение ставки.

    Достаточно вспомнить прошлый год, когда резкая девальвация рубля заставила ЦБ поднять ставку сразу до 20 %. По сравнению с этим текущие действия регулятора уже не выглядят так уж радикально. В прошлом году времени на более плавные шаги просто не было.

    Есть ожидания, что кроме торможения инфляции ЦБ своим решением поможет развернуть тренд по рублю. То есть, наконец, российская валюта перестанет падать и начнет укрепляться.

    Однако такие надежды могут не оправдаться. Рубль действительно рос несколько часов перед решением ЦБ, и даже пытался расти после озвучивания этого решения. Однако потом рубль снова начала слабеть. На него еще может давить налоговый период, так как конец месяца.

    «Пик фискальных платежей приходится на 25 и 28 июля, поэтому уже на следующей неделе ослабление рубля может возобновиться. Если, конечно, поступление иностранной валюты на внутренний рынок не начнет увеличиваться благодаря восстановлению нефтяных цен, стартовавшему в конце прошлого месяца», – считают в «БКС Мир инвестиций».

    «Безусловно, курс рубля должен укрепиться после решения ЦБ. Однако не него влияет не только ключевая ставка, но и ряд других факторов: налоговые поступления от экспортеров ресурсов, дефицит бюджета, мировые цены на нефть, топливо, зерно и другие значимые статьи экспорта, санкции и так далее. Поэтому надеяться на кардинальный скачок рубля, на мой взгляд, не стоит», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    «Я считаю, что

    после повышения ставки ЦБ рубль укрепится на 15-20%. Но это оптимистичная оценка, а реалистичная – укрепление на 8-10%.

    Полагаю, в ближайшей перспективе мы увидим замедление роста валют. Позитивный прогноз: до 90 рублей за доллар, порядка 96-97 рублей за евро и около 12,5 рублей за юань», – говорит Деев.

    Но на кредиты и депозиты ставка оказывает прямое влияние, иногда с лагом в несколько месяцев или меньше. «Банки ответят на начало ужесточения денежно-кредитной политики дополнительным повышением ставок по депозитам и кредитам, что может стать наиболее чувствительным для корпоративных кредитов, где, по данным ЦБ, доля кредитов с плавающей с ставкой выше 40 %. В то же время востребованность льготной ипотеки увеличится», – отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Удорожание кредитных денег, естественно, сказывается на экономике. Это тормозит экономический рост. «Начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики должно замедлить рост экономики во втором полугодии 2023 года и в 2024 году, а в сочетании с ожидаемой бюджетной консолидацией охлаждение частного спроса может стать избыточным, что, возможно, приведет к более мягкой траектории ключевой ставки, чем сейчас ожидает ЦБ РФ», – полагает Беленькая.

    По оценке ЦБ, в большинстве отраслей экономики выпуск либо достиг докризисных уровней, либо даже превысил их. «По большому счету, это говорит о том, внутренний спрос растет быстрее, чем увеличивается выпуск. Динамика внутреннего потребления вносит свой вклад в спрос на импорт, который растет вместе с сокращением экспорта. Возможности российской экономики еще расширить производство сильно ограничиваются состоянием рынка труда. Уровень безработицы упал до рекордно низких значений», – отмечает Сергей Коныгин. В 2023 году Банк России ждет рост ВВП на 1,5 – 2,5 %.
     
     
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