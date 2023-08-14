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    14 августа 2023, 22:50

    Курс рубля развернули специальными мерами

    Финансовый аналитик Евстифеев: Курс доллара может вернуться и к 85-90 рублям

    Курс рубля развернули специальными мерами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Центральный банк принимает экстренные меры по поддержке национальной валюты, и эти меры подействовали немедленно. Уже в понедельник вечером падать стал курс доллара, а не рубля, причем значительно. О каких мерах идет речь и каким в итоге будет курс российской валюты на ближайшую перспективу?

    Рубль к доллару упал в понедельник до 101,745 и тем самым обновил минимум с марта 2022 года. Однако к вечеру на защиту рубля встал ЦБ, причем применил уже тяжелую артиллерию. ЦБ заявил, что завтра, 15 августа он собирает экстренное заседание по ключевой ставке. Эти вербальные интервенции сразу остановили падение рубля.

    Более того, к вечеру рубль отыграл эти потери и окреп на 3,7% от максимума текущего дня и на 1,2% от уровней закрытия прошлой недели. То есть рублю удалось отыграть почти все потери, которые он получил и в пятницу, и в понедельник.

    Что же произошло с рублем? Почему он пробил психологически важную отметку в 100 рублей за доллар? Насколько резко ЦБ решится поднять ставку 15 августа и до каких уровней стоит ждать укрепления российской валюты?

    Для начала обозначим причины такого ухода доллара за 100 рублей, а они не столь очевидны. Фундаментальный фактор в виде сокращения экспорта и увеличения импорта, о котором твердят все эксперты, не усилился, а, наоборот, ослаб. С этой точки зрения столь глубокое падение рубля выглядят странно.

    Помощник президента России Максим Орешкин назвал основным источником ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику ЦБ. Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую роль в разгоне спроса, по его словам, сыграло кредитование компаний и населения. Эти цифры значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который с начала года составил всего 1,5 трлн рублей.

    «Точные причины таких «качелей» неясны, но похоже, что рубль сейчас игнорирует и фундаментальные факторы, и технические. То есть он не замечает ни высоких цен на нефть, ни сокращения дисконта Urals к Brent, ни начавшихся улучшений экспорта нефти Россией.


    С другой стороны, если бы он двигался только в соответствии с исторической динамикой, это означало бы, что грамотные биржевые спекулянты не начали бы покупать доллары по 99-100 рублей – слишком дорого. Спекулянтов на валютном рынке в России сегодня немного из-за ограничений и более высокой закрытости российской экономики, и у российских биржевых игроков сегодня больше интереса к рублевым активам, например, к акциям российских эмитентов, чем к валюте», - рассуждает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    «Можно предположить, что ослабление рубля происходит под влиянием оттока капитала за рубеж. В такой ситуации рубль без поддержки может продолжить ослабление на 5-10% в месяц», - говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Все эти факторы говорят об одном: «рубль сейчас «понимает» только сигналы ЦБ РФ», считает Мильчакова. Поэтому экстренное заседание ЦБ по ключевой ставке более чем логично.

    «Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация. Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль»,

    - сказал Максим Орешкин.

    Интересно, что ЦБ отошел от прошлой практики, когда он без какого-либо объявления собирался и внезапно повышал ставку. Теперь регулятор предупредил об этом за день. И это возымело колоссальный эффект – падение рубля остановилось, и он стал крепнуть. Завтра этот эффект должен быть закреплен как минимум уже реальным повышением ставки.

    «Увеличение ставок и доходностей по рублевым накоплениям может ограничить переток капитала за рубеж. Если поддержка ЦБ приведет к увеличению притока валюты в страну, то курс доллара может вернуться и к 85-90 рублям», - не исключает Евстифеев.

    «Сложно предсказать, насколько завтра будет повышена ставка. В минимальном варианте ключевая ставка может возрасти до 10%, но этого может и не хватить. Если ЦБ будет ориентироваться на доходность долгосрочных ОФЗ, то повышение возможно до 11-12%. Не исключено и более сильное увеличение, хотя пока это представляется менее вероятным. После внеочередного повышения ставки ЦБ будет смотреть на развитие ситуации и, возможно, повышение ставки на плановом заседании в сентябре не потребуется», - рассуждает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

    Еще одна интрига состоит в том, ограничится ли Центробанк только повышением ставки или же он готовит также и другие меры поддержки рубля.

    «ЦБ РФ, возможно, завтра повысит ключевую ставку минимум на 1,5 процентного пункта до 10% годовых. Но чтобы рубль стабилизировать и вернуть его в коридор 80-90 рублей за доллар, который ранее в правительстве РФ назвали оптимальным для населения и экспортеров, нужно будет либо еще минимум дважды повысить ставку до конца года, либо ужесточить ограничения на операции с валютой.

    В принципе, если ключевая ставка вырастет до 10-11% годовых, то доллар может до конца августа упасть до 95 рублей, а до конца сентября, возможно, опуститься и до 90 рублей», - считает Мильчакова.

    В марте 2022 года вместе с повышением ставки ЦБ ввел также жесткие валютные ограничения, в частности, на вывод капитала из страны и на обязательную продажу экспортной выручки. Эти меры позволяют сохранить приток валюты в страну, а это укрепляет рубль. Однако будут ли  анонсированы валютные ограничения вместе с решением по ключевой ставке?

    Беленькая напоминает, что в июле этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в России стоит оставить только те валютные ограничения, которые существенны как ответ на санкции, остальные «нужно убирать».  А в пятницу зампред ЦБ Алексей Заботкин также не согласился с мнением, что на ослабление рубля могло повлиять усиление оттока капитала.

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