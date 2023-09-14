Рубль готов к умеренному укреплению

Аналитики не ждут укрепления рубля до 80 за доллар

Tекст: Ольга Самофалова

Министерство экономики России существенно повысило ожидания по инфляции и курсу рубля. Теперь ведомство прогнозирует в этом году инфляцию до 7,5% против апрельского прогноза в 5,3%.

В Минэке полагают, что изменение курса рубля, которое составило более 40% с начала года, так или иначе будет перенесено в цены до конца года. Но дальше инфляция стабилизируется: в 2024 году она составит 4,5% (в апрельском прогнозе было 4%). При этом ЦБ планировал достичь целевого уровня инфляции в 4% именно в 2024 году. Но получается, что МЭР в этом теперь сомневается.

«Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на конец этого года (7,5%) достаточно агрессивен», – говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Тот же ЦБ ждет инфляцию меньше – не более 6,5%, и последний консенсус-прогноз аналитиков показывает уровень в 6,3%.

Беленькая считает, что инфляция по итогам года все-таки может уложиться в 6–6,5%, хотя не исключает ускорения до 7%. По ее словам, прогноз инфляции в 7,5% был бы более возможен, если бы расходы бюджета существенно выросли до конца года, а ЦБ ничего бы не делал для сдерживания инфляции.

Прогноз среднегодового курса от Минэкономики тоже повышен. Теперь Минэк ждет 85,2 рубля за доллар в 2023 году (тогда как в апреле это было 76,5 рубля). В 2024 году курс рубля в среднем будет 90,1 за доллар (против 76,5 рубля по прошлому прогнозу).

При этом глава Сбербанка Герман Греф считает, что курс рубля неоправданно занижен. По его словам,

детальный анализ фундаментальной стоимости рубля показал, что справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей. Это примерно на 10–15 рублей дешевле текущего уровня.

Греф назвал две главные причины ослабления курса рубля. Первая – это резкий рост импорта, который создает большой спрос на валюту. Вторая – это отток капитала.

Минэк так резко изменил прогноз по курсу рубля после того, как в августе доллару удалось пробить психологически важный уровень в 100 рублей. После этого ЦБ пришлось внепланово резко поднять ключевую ставку до 12% годовых. В итоге рубль ушел от 100 за доллар, но по-прежнему остается в районе 95 за доллар.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил в качестве поддержки рубля ввести лимиты на перевод за рубеж средств в рублях на уровне 1 млн долларов или порядка 100 млн рублей.

Тем временем президент Владимир Путин во вторник поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки, что сдерживает экономику, но зато снижает инфляцию. При этом президент отметил, что не видит здесь непреодолимых проблем и сложностей, поэтому резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет.

«Введение ограничений на внешние переводы может укрепить позиции рубля за счет снижения оттока капитала, однако с точки зрения бюджета это будет не лучшим сценарием. Тогда как курс доллара выше 90 рублей страхует бюджет от недополучения доходов при падении цен на нефть на 10–15% от текущих уровней»,

– отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Между тем российский рубль во вторник неожиданно начал снова слабеть, в среду пытался окрепнуть, но в итоге продолжил свое снижение.

«Давление на рубль может оказывать завершение эмоциональных продаж иностранной валюты. Массовость таких сделок могла быть вызвана заявлениями властей по поводу того, что экономически оправданный курс рубля находится выше, поэтому возможны новые меры по его повышению. Однако пока они не реализованы, а спрос на инвалюту остается стабильно высоким, поэтому рубль возобновил ослабление», – считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Однако есть факторы, которые могут поддержать рубль.

«Поддержку рублю способно оказать постепенное увеличение предложения валюты, которое должно происходить на фоне относительно высоких нефтяных цен.

К тому же стоимость черного золота продолжает расти, что будет увеличивать экспортную выручку, обеспечивающую приток валюты на внутренний рынок», – говорит Бабин.

Кроме того, с 14 и по 22 сентября ЦБ увеличит почти в десять раз объем ежедневных продаж иностранной валюты в связи с погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, которое будет осуществляться в рублях. «Однако это временное улучшение ситуации с предложением валюты на внутреннем рынке, которая в целом остается непростой на фоне стабильно высокого спроса», – считает Бабин.

Эксперты выражают надежду, что рубль все-таки сможет дальше окрепнуть, но вряд ли до 80 за доллар.

Эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин считает, что шансы на это высоки при сохранении текущего фона. По его мнению, паре валют надо преодолеть уровень в 92,5 рубля за доллар – с него в августе началась очередная волна ослабления рубля. Если рубль укрепится до этого рубежа, то дальше цель сместится к 89,5–90 рублям за доллар.

По оценке банка «Зенит», при сохранении цены нефти Urals в 75 долларов за баррель до конца года курс доллара будет в диапазоне 85–90 рублей, а годовая инфляция к декабрю достигнет 6,7–7%.