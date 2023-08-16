Рублю пророчат скорое укрепление

Tекст: Ольга Самофалова

На экстренном заседании во вторник Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Это оказалось выше ожиданий, однако в сравнении с поднятием ставки до 20% в марте 2022 года – это, конечно, менее жесткий шаг.

Реакция рубля оказалась в какой-то степени удивительной. В понедельник на вербальных интервенциях падение рубля остановилось, и он даже отыграл потери, отступив от 101 к доллару до 96, как только ЦБ пообещал поднять ставку. Во вторник утром ему удалось еще сильнее окрепнуть, однако сразу после объявления о повышении ставки до 12% в 10:30 мск рубль снова начал слабеть. Но к вечеру вторника российская валюта резко вернулась к росту и отвоевала у доллара около двух рублей.

Центробанк в своем утреннем релизе ничего не сказал о том, возможны ли в будущем новые повышения ставки. Это было расценено как вероятность того, что повышений ждать не стоит. Однако уже в середине дня ЦБ выпустил дополнительный пресс-релиз, в котором указал на возможность увеличения ставки в будущем.

Почему курс рубля ведет себя столь резко и непредсказуемо? Поможет ли увеличить его стабильность резкое повышение ключевой ставки? Могут ли быть введены дополнительные меры по поддержке рубля – например, ограничения валютной выручки?

«Обратный рост курса доллара во вторник после объявления роста ставки до 12% может свидетельствовать о том, что рынок закладывал в котировки ожидания более жестких мер ЦБ, причем не только касаемо повышения ставки. Многие участники торгов ожидали дополнительные ограничения на движения капитала или на обязательства экспортерам продавать валютную выручку на бирже для более быстрого поступления валюты в экономику страны», – объясняет «качели» рубля Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Как повышение ставки оказывает влияние на курс рубля? Действие это опосредованное через замедление инфляции.

Высокая ключевая ставка делает кредитные деньги более дорогими, что приводит к падению объемов кредитования экономики, а далее по цепочке к снижению потребительского спроса и замедлению инфляции. Плюс из-за низкого спроса падает потребление импорта, а доходы от российского экспорта, как ожидается, продолжат расти во втором полугодии. Такое изменение соотношения экспорта и импорта приводит к укреплению рубля.

Однако вопрос в том, сбудется ли в реальности данный сценарий. «Я считаю, что дальнейшего повышения ключевой ставки пока ожидать не стоит. Однако все будет зависеть от инфляционной динамики и наполнения казны деньгами. Если все продолжит идти по плану, то к октябрю, возможно, даже будет небольшое понижение ставки. А уже в конце ноября мы можем увидеть «комфортные» для Минфина 95-96 рублей за доллар», – считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин также считает, что Центробанк продолжит держать ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы.

«Скорее всего, рубль в ближайшее время стабилизируется в коридоре 95-100 рублей за доллар, но к концу года вернется к 85 рублям за доллар, так как предложение валюты от экспортеров может увеличиться из-за роста объемов российского экспорта»,

– написал эксперт. Однако он тоже не исключает и дополнительных повышений ставки в случае усиления волатильности на валютном рынке.

«С учетом сильного повышения ключевой ставки пара может стабилизироваться в диапазоне 90-100 уже в обозримой перспективе. В противном случае у ЦБ еще остается возможность для маневра в ужесточении валютных ограничений», – говорит Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«При нормализации динамики рубля и инфляции повышения размера ключевой ставки может не потребоваться до конца года. Но если эти факторы не удастся взять под контроль, то вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки вплоть до кризисных 20% годовых», – не исключает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Между тем Владимир Чернов делает ставку на то, что одного повышения ключевой ставки для заметного роста стоимости рубля может оказаться недостаточно. Поэтому он ждет очередного повышения ставки рефинансирования на следующем заседании, которое запланировано в сентябре.

«К этому времени мы также ожидаем увеличения выручки российскими компаниями-экспортерами на фоне роста мировых цен на энергоресурсы, увеличения стоимости американского доллара (выручка в рублевом эквиваленте вырастет) и снижения дисконта российской экспортной марки нефти Urals к эталонному сорту Brent до 14% против 17,5%. Это приведет к большим объемам конвертаций валюты на бирже для уплаты налогов, то есть к росту ее предложения, что в совокупности с ростом ставок может привести к снижению стоимости американского доллара до 90-95 рублей уже к концу сентября», – говорит Чернов.

Однако для еще более сильного укрепления рубля, считает эксперт, потребуется еще больше увеличить профицит счета текущих операций платежного баланса России (то есть экспорт должен значительно превосходить импорт).

«Это возможно лишь при заметном или даже кратном увеличении объемов экспортной выручки и снижении объемов импорта или за счет принудительных мер для экспортеров, таких как обязательство по продаже определенных объемов валютной выручки на бирже. В таком случае можно ожидать укрепления российского рубля до 80 за доллар уже в третьем квартале 2023 года», – рассуждает Чернов.

Собственно, резкий рост рубля вечером во вторник мог произойти на фоне сообщений агентства Bloomberg о том, что Россия может частично возобновить обязательную продажу экспортной выручки. Это, как уверяют источники агентства, обсуждалось на совещании между правительством и экспортерами в понедельник. Правда, никаких договоренностей достигнуто не было, но еще одна встреча может состояться позднее на этой неделе.

Повышение ключевой ставки в целом скажется на рынке кредитования и депозитах.

«Кредитные ставки вырастут, но постепенно и на меньшую величину, чем ключевая ставка, поскольку на решения банков будет влиять и общая конъюнктура на рынке кредитования. Депозиты могут повторить траекторию ключевой ставки и вскоре достичь отметки 10%», – отмечает Ярослав Кабаков.

«В прошлый раз, когда ключевая ставка выросла всего на 1%, депозиты показали рост в первую же неделю. С учетом резкого повышения ключевой ставки до 12% рынок отреагирует еще быстрее. Полагаю, в ближайшие несколько дней мы можем увидеть, как банки поднимают проценты по вкладам и депозитам», – говорит Деев.

Повышение ставки может притормозить рост российской экономики. Однако текущий рост экономики в меньшей степени беспокоит ЦБ, поскольку адаптация к изменившимся условиям происходит оперативнее, да и прогнозы по ВВП повышаются регулярно, заключает Евстифеев.