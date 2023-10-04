Рублю потребуется помощь извне

Без поддержки властей рубль ждет падение до 110 за доллар

Tекст: Ольга Самофалова

Курс доллара снова преодолел отметку в 100 рублей. Это произошло на открытии торгов во вторник. Полтора месяца назад, когда рубль стал стоить больше 100 рублей, Центробанк провел экстренное заседание, на котором резко повысил ставку. Однако в этот раз рублю удалось к обеду окрепнуть и отойти от 100 рублей. Каких-либо заявлений от регулятора не последовало.

Однако перспективы у рубля не очень хорошие, считают эксперты. Без поддержки со стороны финансовых властей он не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей. Поэтому рынок рассчитывает, что спасительные решения будут приняты.

Что же происходит с рублем? Почему отметка в 100 рублей так важна? И как будут спасать курс власти?

В последнюю неделю сентября ослабление рубля сдерживал налоговый период. Но даже этого было недостаточно: доллар все равно подорожал на прошлой неделе, просто не так резко – на 1,78%, до 97,96 рубля.

«Налоговый период последние месяцы слабо поддерживает рубль, но сокращает спекулятивную активность против национальной валюты. Фундаментальным фактором остается дефицит валюты внутри страны», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Поэтому сразу после окончания налогового периода ослабление рубля продолжилось. Подтолкнуло его еще и падение мировых цен на нефть из-за длинных выходных в Китае из-за празднования Национального дня. «Праздники продлятся всю торговую неделю, китайские промышленные предприятия на это время остановят процессы производств, что приведет к снижению потребления и спроса на нефтепродукты и другие энергоресурсы. Рынок отреагировал на это падением нефтяных цен сразу на 5%, так как Китай является самым крупным мировым импортером черного золота», – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Отметка в 100 рублей за доллар является важным психологическим уровнем, потому что всего полтора месяца назад был прецедент, когда российский ЦБ экстренно повысил ключевую ставку рефинансирования именно в тот день, когда стоимость доллара превысила 100 рублей,

объясняет Чернов.

На этом фоне спекулятивные покупки доллара сейчас выглядят рискованно, так как в ситуацию может вмешаться ЦБ. «Полагаю, что укрепление рубля во вторник, 3 октября, пока носит лишь коррекционный характер на фоне фиксаций прибылей в районе 100 рублей по покупкам доллара, а далее спекулянты наверняка снизят свою активность в покупках американской валюты. Но это еще совсем не означает, что рубль больше не будет слабеть, так как есть еще импортеры, которые остро нуждаются в валюте и будут готовы купить ее и по 100 рублей, ведь они потом просто заложат курсовую разницу в конечную стоимость импортных товаров для российских потребителей», – рассуждает собеседник.

Эксперты уверены, что рублю потребуется поддержка властей для стабилизации курса, потому что ждать других факторов поддержки неоткуда.

«С февраля 2022 года доля расчетов в юанях и рублях выросла, однако часть капитальных расходов и иностранных займов остается в резервных валютах. Очевидно, что процесс отказа от резервных валют будет более долгосрочным, чем текущая адаптация экономики и внешней торговли», – говорит Евстифеев.

Для бюджета курс доллара выше 100 рублей – вполне выгоден, так как обеспечит наполняемость казны. Проблема в том, что ослабление рубля трансформируется в инфляцию, борьба с которой убивает экономический рост и финансовый рынок в целом.

«Любое снижение стоимости рубля автоматически увеличивает цены импортных товаров в рублевом эквиваленте, а российский рубль только в третьем квартале 2023 года подешевел на 10% (в первом полугодии – на 32%). Если эта тенденция продолжится и в четвертом квартале, то по итогам года инфляция может разогнаться до 8-9% годовых, и замедлить ее до 4% в 2024 году станет крайне сложно», – отмечает Чернов. Центробанк планирует вернуть инфляцию к 4% в следующем году.

Президент РФ недавно тоже говорил, что властям необходимо действовать более оперативно при резком ослаблении рубля.

«Участники торгов ожидают принятия сдерживающих мер и механизмов от российских властей, так как не видят других возможностей для ограничения падения рубля или его укрепления», – говорит Чернов.

Однако, по его мнению, власти начнут действовать не сразу, а только когда доллар закрепится выше 100 рублей. В середине августа ЦБ экстренно повысил ставку, когда курс доллара вырос до 101,73 рубля.

«Теперь этот уровень является ближайшим уровнем сопротивления по валютной паре доллар–рубль. Следующий уровень сопротивления находится в районе 103 рублей, потом – 109-110 рублей», – говорит Чернов.

Однако, по его мнению,

доводить курс доллара до 110 рублей власти вряд ли станут, так как это слишком негативно для инфляции. Скорее всего, власти предпримут какие-то действия, когда доллар закрепится в районе 101-103 рублей.

Какие это могут быть меры? Рынок уже ждет неминуемого повышения ставки на плановом заседании ЦБ 27 октября. Но если рубль ослабнет до 101-103 рублей раньше, то велика вероятность созыва внепланового заседания ЦБ, как это было в августе.

«Также ЦБ может принять более жесткие меры по аналогии с прошлым годом, когда ключевую ставку рефинансирования экстренно повысили до 20% годовых, фактически сделав ее заградительной, что привело к падению темпов экономического роста, но развернуло тренд по ослаблению рубля в обратную сторону», – отмечает Чернов.

Российские власти также могут обязать экспортеров продавать свои товары или сырье на внешних рынках только за рубли, тоже по аналогии с экспортом газа в прошлом году, добавляет эксперт.

Для оплаты газа европейцы отправляли на счета Газпромбанка доллары, которые потом конвертировались в рубли на бирже, и этими рублями проходила оплата газа. «Таким образом удавалось привлекать валюту в Россию для снижения ее дефицита на внутреннем рынке», – поясняет Чернов.

По его словам, можно также снизить разрешенную сумму переводов валюты из страны, в том числе и в «дружественные» страны, потому что через них она может продолжать «утекать» из России.

Между тем основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров считает, что рублю для стабилизации требуются гораздо более сложные решения, чем просто возврат валютной выручки. «В последние полгода сложилась тенденция, когда где-то 35% валютной выручки возвращается в казну в рублях, и не очень понятно, откуда они берутся. Собственно, поэтому и было предложено ввести некий аналог китайской мембраны – ведь без полных данных о движении рубля за границей трудно влиять на его курс», – считает Сидоров.

Однако ни Минфин, ни ЦБ не поддержали идею создания в России аналога китайской мембраны, так как слишком велики риски возникновения двух курсов – внешнего и внутреннего.

Сидоров считает, что в октябре западные валюты будут колебаться в коридоре трех-пяти рублей, при этом новых решительных действий со стороны ЦБ ждать не стоит.