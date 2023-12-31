Ключевые проекты российского транспорта обрели независимость от Запада

Tекст: Дмитрий Скворцов

Санкции, объявленные России коллективным Западом, по задумке инициаторов должны были поставить Россию на колени в технологическом отношении. Самый сильный удар пришелся на наиболее современные отрасли: транспорт, станкостроение, электроника, нефтяной сектор. Целая группа ведущих мировых производителей, обладателей важнейших технологий и поставщиков комплектующих, покинула Россию.

Как сказал Владимир Путин на Форуме будущих технологий в июле 2023 года: «Мы столкнулись с давлением, с попытками через ограничение доступа к технологиям заставить нас отказаться от суверенитета, от права самим выбирать свой собственный исторический путь». Президент сказал о необходимости сосредоточить усилия «на тех областях, которые являются критическими для развития страны и где мы в обязательном порядке должны – именно должны – обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть непросто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка: собственное оборудование, элементная база, программное обеспечение и, конечно, люди, кадры».

Все эти задачи, разумеется, касаются не только сферы высоких технологий, но и любых отраслей, где зависимость от зарубежных поставок недопустима. Еще осенью 2022 года правительство сформировало целую группу проектов по импортозамещению, которые активно начали воплощаться в 2023-м. Всего сегодня в России реализуется 162 правительственных проекта импортозамещения: в химической и лесной промышленности, черной металлургии, станкостроении и тяжелом машиностроении, автомобильной и авиационной отраслях, в железнодорожном машиностроении и других. Общий объем инвестиций по этим проектам составил 5,2 трлн рублей. И это не считая корпоративных проектов, которые реализуются компаниями без привлечения бюджетного финансирования.

Среди этих направлений есть четыре самых ярких примера, реализованных в 2023 году. В частности, в сфере транспорта, которая критически важна для такой обширной страны как Россия. Все это – истории того, как российская промышленность, которая раньше полагалась на иностранных поставщиков, после их ухода смогла производить конечные образцы ключевых серийных изделий самостоятельно.

Легковые и грузовые автомобили

В 2021 году отечественные легковые автомобили (Lada и УАЗ) занимали всего около 22% российского рынка. При этом доля собираемых в России иномарок составляла около 60% и чуть больше 18% составлял импорт. Даже отечественный АвтоВАЗ до 2022 года принадлежал Renault Group на 67,61%. Французы не просто контролировали акции и назначение руководителей – новые модели Lada разрабатывались на глобальных платформах французского концерна и собирались с использованием комплектующих со всего мира.

Уходя из России, Renault передал принадлежавшие ему акции АвтоВАЗа Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) за символический 1 рубль. Перед новым руководством предприятия встала задача возвращения к самостоятельному производству. Не со всеми моделями это оказалось возможным. Так, было прекращено производство Lada Xray, поскольку, как заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, «слишком большой комплект автокомпонентов, используемый в данном автомобиле, заблокирован для поставок».





Усилия были сосредоточены на локализации другой модели, Lada Vesta NG. И всего лишь за год эта задача была решена. 3 марта 2023 года первые «локализованные» «Лады» сошли с конвейера. Были заменены на отечественные система управления двигателем, зеркала, стекла, провода, приборы освещения, рулевая система и т.д,, всего около 600 комплектующих. Степень локализации автомобиля достигла 85%.

В итоге за девять месяцев 2023 года доля автомобилей марки «Лада» на внутреннем рынке достигла 37%. Lada Vesta NG и вовсе стала одной из самых популярных среди новинок российского автомобильного рынка. Минпромторг заявил, что АвтоВАЗ завершит 2023 год без убытков и произведет рекордные за последнее десятилетие число автомобилей Lada – свыше 374 тыс. штук.

Аналогичные проблемы пришлось решать и крупнейшему российскому производителю грузовиков, «КамАЗу». Недружественные страны блокировали поставку компонентов и комплектующих.

Однако в Набережных Челнах удалось избежать остановки конвейера. Первоначально автомобилестроители использовали имевшиеся запасы, но довольно быстро проблемы с комплектующими были в основном решены.

Усилия по импортозамещению (и нахождению новых поставщиков, из дружественных стран) прежде всего были направлены на флагманскую модель магистрального тягача «КамАЗ-5490» (платформа К5). Изначально она разрабатывалась и производилась с западным технологическим партнером, немецким Daimler AG. Первый экземпляр тягача с новыми, «санкционно устойчивыми» комплектующими собрали в феврале 2023 года.

Были заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система и другие узлы, всего было локализовано более 2 тыс. комплектующих. Попутно был улучшен и ряд технических характеристик автомобиля. Степень локализации автомобиля достигла 70%. В планах «КамАЗа» на 2024 год резко нарастить выпуск модели К5, и для этого есть все предпосылки: емкость российского рынка грузовиков рекордно растет.

Скоростные поезда

Немецкая компания Siemens долгие годы являлась важнейшим партнером российских производителей железнодорожного транспорта. Именно на базе ее разработок были созданы и запущены на линии «Сапсан» и «Ласточка», самые современные и технически совершенные электропоезда «Российских железных дорог».

Однако даже с уходом Siemens из России производство «Ласточек» в России не прекратилось. За очень короткий срок была создана новая, импортозамещенная версия поезда, изначально получившего индекс ЭС104.

Запчасти для них теперь поставляют предприятия со всей России. Пол и окна – Санкт-Петербург, потолок и входные двери – Москва, диодную панель – Екатеринбург, багажные полки – Красноярск, сиденья – Новороссийск. У нового поезда новые, российского производства тяговый привод, бортовой компьютер, система кондиционирования.

Бывшей «Ласточке» было выбрано новое имя, «Финист». 28 ноября 2023 года РЖД получили два первых поезда, уровень локализации которых составил 95%. А 28 декабря первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка» с именем «Финист» отправился в первый рейс на Свердловской железной дороге (СвЖД), по маршруту из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Всего в настоящее время на СвЖД пришло восемь «Финистов», еще четыре ожидаются до конца года.

Пассажирские авиалайнеры



Ближнемагистральный авиалайнер «Сухой-Суперджет 100» (SSJ100) изначально разрабатывался как проект с широкой международной кооперацией, в расчете на продажи на мировом рынке. При всех сложностях проект состоялся. Сегодня они закрывают значительную долю и внутрироссийских, и международных маршрутов.

Критическая зависимость от иностранных комплектующих осознавалась российским авиапромом уже давно. Например, еще в 2019 году поставки «Суперджета» в Иран были сорваны из-за отказа Минфином США выдать необходимые разрешения на экспорт ряда компонентов, присутствующих в самолете. А после февраля 2022 года казалось, что судьба машины и вовсе подставлена под вопрос.

Однако созданный еще несколько лет назад задел сработал. Объединенная авиастроительная корпорация смогла в рекордные сроки создать почти полностью импортозамещенный самолет, получивший название SJ-100. В самолете были заменены порядка 40 систем и агрегатов. Свой первый полет он совершил в августе 2023 года.

«Почти полностью» – потому что новые машины на данный момент все еще оснащаются важнейшим элементом иностранного производства, авиадвигателем SaM146, созданным при участии французской компании Safran. Однако испытания его российского аналога, двигателя ПД-8, находятся на финальной стадии.

Уже заявлено, что SJ-100 с новым, российским двигателем совершит первый полет в начале 2024 года. Итоговый уровень локализации серийного SSJ New составит 97%, в 2024 году начнется его серийное производство, и до 2030 года планируется произвести 142 самолета данной модели.