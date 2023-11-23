Эксперты выяснили, чем гордятся россияне

Политолог Асафов: Россияне гордятся достижениями страны, которые из мечты превратились в реальность

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Мы хотим гордиться нашей страной. Социология дает ответ – мы хотим жить в великой стране. Гордость за страну очень важна. Основанием для гордости является принадлежность к достижениям. Этот запрос общества – важная составная часть нашей личности», – пояснил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

По его словам, как правило россияне обращают внимание на те важные вещи, которые из мечты превратились в реальность. «Это Крымский мост, космодром «Восточный», Чемпионат мира футболу в 2018 году, газопровод «Сила Сибири», Sukhoi Superjet 100. В России были реализованы не менее значимые проекты и в других сферах: платежная система «Мир», «Пушкинская карта». Все эти проекты и еще сотни других проектов создают гордость за страну, которая нас консолидирует, вселяет в нас уверенность в том, что мы на правильной стороне истории», – напомнил он.

«Достижения нашей страны связаны с фигурой президента Владимира Путина. Многие решения принимаются по его поручениям. Самые масштабные проекты, развитие целых отраслей, в том числе совершенно новых, были либо поддержаны, либо инициированы президентом», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Эксперт добавил, что глава государства всегда готов поддержать смелые и амбициозные идеи молодых исследователей, предпринимателей и управленцев. «К тому же, он сам задает стране цели и задачи, масштаб и прорывной характер которых вдохновляет людей быть частью происходящих изменений», – пояснил он.

«Президент понимает, что развитие государства зависит от развития науки и технологий. Наши ученые работают на самом высоком уровне, молодые люди видят перспективу развития своей карьеры в науке», – согласился Александр Мажуга, первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Он подчеркнул, что большая часть стран в мире не уделяет должного внимания фундаментальной науке, «потому что это дорого и не сразу приносит результат». Россия же по-прежнему делает акцент на развитии фундаментальной науки. «Например, у нас есть Сибирский кольцевой источник фотонов. У нас строится отечественный коллайдер. Есть источник нейтронов «ПИК». Все это даст приоритет нашему государству с точки зрения научно-технологического развития», – полагает депутат.

«Что касается достижений в оборонной сфере, то здесь многое зависит от идеологии страны в части промышленной политики. Мы с гордостью вспоминаем достижения советского периода, когда были созданы образцы техники, не только не уступающие западным, но и превосходящие их», – пояснил Александр Спиридонов, замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле. По этой причине Россия продолжает делать ставку на развитие технологического суверенитета, и создании мощных армии и флота. «У нас начали строиться атомные подводные лодки нового поколения, стратегические атомные ракетоносцы – это высочайшие достижения науки и техники. Мы развиваем собственное радиоэлектронное оборудование, собственные двигатели для самолетов», – перечислил депутат.

Отдельно эксперты отмечают восстановление новых регионов, где реализуются масштабные проекты страны. «Это стройка XXI века: практически полное восстановление городов, социальной, транспортной инфраструктуры. Каждый субъект нашей страны взял шефство над тем или иным населенным пунктом возвращенных регионов. Качество жизни новых граждан России уже гораздо лучше, чем при Украине», – подчеркнул Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ. По его словам, работа в новых регионах – это еще и серьезный вызов для управленцев новой волны. «Для работы в Донбассе и Новороссии отбираются лучшие кадры и практики. Люди осознанно едут туда передавать свой опыт и знания, чтобы ускорить интеграцию новых регионов», – добавил политолог.

Яркой и зрелищной площадкой для демонстрации достижений страны стала выставка-форум «Россия» на ВДНХ. «Показательно, что подавляющее большинство посетителей этой выставки, а именно – 86%, говорят, что она превзошла все ожидания», – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

По его словам, 97% посетителей выставки оценивают ее положительно, а 79% готовы посетить выставку повторно. «Ключевые эмоции, которые испытывают посетители выставки: гордость, интерес, восторг, радость, любопытство. При этом гордость – доминирующая эмоция. Что это за гордость? Это гордость за страну, за президента, за наши новые успехи, которые достигаются невзирая на тяжелую политическую обстановку в мире. Страна не стоит на месте!», – добавил он.

Напомним, ранее сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Также газета ВЗГЛЯД писала о том, что выставка «Россия» объединила лучшие достижения нашей страны за 20 лет.