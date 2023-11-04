Выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет

В Москве открылась крупнейшая выставка о достижениях России за два десятилетия

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Субботним утром у главного входа на ВДНХ в Москве собрались люди самых разных возрастов. Они хотели оказаться в числе первых посетителей выставки-форума «Россия», которая открылась в День народного единства. Погода не радовала теплом, но решение нашлось: гости начали заниматься гимнастикой под музыку, которая доносилась с ближайшей сцены. Это их согревало.

Сама выставка впечатляет посетителей буквально с порога. Например, в павильоне «Дагестан» актеры в национальных костюмах декламировали стихи на кумыкском, лакском, лезгинском, даргинском, аварском и других языках, а также бодро танцевали.

Рядом представлен Ставропольский край. Здесь разыгрывалась сценка с участием императрицы Екатерины II и генералиссимуса Александра Суворова, которая посвящена истории создания региона. Организаторы явно постарались, потому что исторические костюмы вызывали у посетителей восхищение, особенно у молодых гостей.

Рязанская область, напротив, привлекала любителей поэзии. Здесь парень в народной одежде и начищенных до блеска сапогах читал стихи поэта Сергея Есенина. Кроме того, гостям павильона представилась возможность подняться на несколько метров вверх, используя макет воздушного шара. Рязань считается столицей воздухоплавания, потому что именно там в 1990 году прошел первый фестиваль «Небо России».

Далее от неба можно перейти к морю. В павильоне города-героя Севастополя организована выставка с моряками, а возле нее волонтеры в синих костюмах и дети школьного возраста танцевали знаменитый на весь мир Севастопольский вальс.

Затем от черноморского берега можно отправиться на север Урала. Возле стенда Югры гостей встречает Дед Мороз с шарфом длиною 100 метров. Этот шарф в течение месяца вязали 25 мастериц – и он уже попал в Книгу рекордов России. Слоган стенда: «Увидеть Югру – влюбиться в Россию». Там же можно сфотографироваться с мамонтом.

Всего на выставке представлены 89 регионов России, 21 министерство и 19 ведущих компаний страны, которые разместились на 40 площадках. Помимо демонстрации самых значимых достижений за последние 23 года, участники форума проводят лекции, семинары, интерактивные игры и деловые мероприятия.

При этом у каждой экспозиции есть своя фишка.

Например, РЖД дает гостям возможность поуправлять поездом «Ласточка», поэтому к симулятору стремятся все любители железных дорог от мала до велика. На этой площадке можно себя попробовать не только в роли машиниста, но и в роли составителя товарного поезда. Разобраться в системах управления помогает инструктор.

Не менее захватывающе, особенно для детей, выглядит павильон «Роснефти», где в виртуальном пространстве добывают нефть. С помощью интерактивных экранов с элементами управления в виде цепей и рычагов ребенок может почувствовать себя оператором инновационного оборудования для бурения нефтяных скважин на суше и морском шельфе. А при помощи VR-очков посетители становятся участниками тура по объектам компании.

Также в каждом павильоне безостановочно проходят флешмобы, викторины с участием гостей, публичные выступления губернаторов, топ-чиновников, представителей частного сектора и различных звезд.

Форум настолько масштабен, что охватить все павильоны за один день невозможно. Это прекрасно понимают и сами организаторы. Поэтому мероприятие продлится до 12 апреля следующего года. Примечательно, что экспозиции будут регулярно обновляться. Иными словами, если сходить на выставку в ноябре, а потом, допустим, в январе – у гостей создастся впечатление, будто бы они посетили две разных выставки.

Поэтому в кулуарах организаторы отмечают: на выставку лучше приходить почаще, особенно это касается гостей с маленькими детьми. Как особо отметил правозащитник Александр Брод, «выставка позволит самим россиянам поверить в себя, в свои силы, в свои возможности, открыть новые горизонты развития». «Выставка вызывает гордость и воодушевление», – признался Брод.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин во время беседы с журналистами тоже поделился своими впечатлениями от мероприятия. «Скажу одним емким словом – очень круто. Круто сделали вообще: и ВДНХ, и выставка. Сама выставка «Россия» очень серьезная. Прямо все министерства, ведомства, госкомпании, регионы – все подготовились очень хорошо», – сказал Хуснуллин.

В свою очередь космонавт-испытатель Петр Дубров (он установил рекорд длительности одного космического полета по программе МКС среди россиян – 355 суток) отметил, что выставка-форум отличается грандиозным масштабом и дает всестороннее впечатление обо всей стране. «Здесь можно найти все уголки России, и каждый уголок выглядит просто потрясающе. Каждый стенд уникален. Даже если пройти несколько метров, есть ощущение, что ты путешествуешь через всю нашу страну», – рассказал космонавт.

«Мне выпала большая честь приехать на выставку от Мелитопольского госуниверситета, где я учусь на первом курсе юрфака. Моя мечта осуществилась. Я только что посетила лекцию российского общества «Знание» с участием министра финансов Антона Силуанова. Следующую лекцию проведет министр культуры Ольга Любимова. Для нас – жителей нового региона России – очень почетно общаться с такими выдающимися людьми, для меня они наставники», – рассказала газете ВЗГЛЯД волонтер Мария Эпильград, уроженка Мелитополя.

«Мы рассказываем о научных достижениях за этот год. Этому же и посвящена наша выставка. Мы постарались подготовить насыщенную программу, чтобы охватить все аспекты жизни человека в России», – делится своими планами Анастасия Орехова, менеджер по работе с лекторами общества «Знание».

По ее словам, выставка вобрала все ключевые достижения России за последние два десятилетия.

И если не проводить подобные форумы – люди просто не будут знать о том, какое гигантское количество достижений есть у нашей страны. «За последние три года Россия здорово продвинулись в науке, о чем мы рассказываем гостям. Также наши мероприятия интересны детям, им нравится погружаться в новую атмосферу», – отметила Орехова.

«Выставка вызывает только восхищение от величия нашей страны. Я был в более чем половине регионов и лично знаю о достижениях субъектов. Но когда с помощью виртуальных и иммерсивных технологий окунаешься во все это, то появляются совершенно новые ощущения. Именно вот так, живо и интересно, и нужно подавать наши достижения», – говорит Александр Малькевич, журналист и член Общественной палаты.

Он считает, что после завершения выставки в каждом регионе на основе представленных экспозиций могли бы появиться свои «мини-ВДНХ». «Жителям каждого региона интересно, что у них крутого. Помимо стендов там должны быть магазины сувениров, кафетерии, чтобы люди буквально залипали на достижениях родного региона», – предложил Малькевич.

В свою очередь исполнительный директор военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания центра «Воин» Сергей Светов рассказал, что выставка дает уникальную возможность для обмена опытом и практикой. «Здесь есть много профессионалов, которые работают с молодежью по военно-патриотическому воспитанию. Эта выставка – площадка для общения, для появления новых проектов», – уверен Светов.

«Когда мы едины, мы непобедимы.

Эта выставка многое значит для меня, я здесь общаюсь с единомышленниками из Татарстана, Бурятии и Калмыкии. Огромные впечатления оставил симулятор стрельбы на стенде Чеченской Республики», – поделилась впечатлениями от происходящего курсант белгородского отделения центра «Воин» Карина Байдикова.

«Форум-выставка имеет огромное значение, потому что она показывает всю широту нашей страны. Некоторые, например, думают, будто бы Дальний Восток не развит. Но теперь всем понятно, что наш макрорегион динамично развивается. Здесь есть все возможности для жизни, учебы, работы и путешествий», – отметил Павел Картышев, директор департамента конгрессно-выставочной деятельности Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

По его словам, несмотря на ограниченную площадь павильонов, каждый регион, министерство и компания постарались наиболее полно показать свой потенциал. «Мы здесь работаем для того, чтобы как можно больше гостей захотели приехать вместе со своими семьями на Дальний Восток. И для нас это будет одним из главных критериев успеха», – заключил Картышев.