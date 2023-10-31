Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.6 комментариев
Собянин анонсировал открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября
Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября. На выставке будут представлены главные достижения страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На стенде города – центральной экспозиции павильона №75 – Москва представит интерактивное пространство, где можно увидеть, как с каждым годом меняется столица – становится комфортнее и безопаснее. А также новые тенденции, которые мы задаем, в частности, в экологии и здравоохранении. Посетителей ждет цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис», – написал глава столицы в Telegram.
Для регионов будут презентованы инновационные проекты, столичные специалисты поделятся опытом. Например, как построить 109 новых станций метро за десять лет или создать популярный сервис для путешественников, рассказал Собянин.
В проведении выставки-форума задействованы 67 объектов ВДНХ. Будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Кроме того, туристический сервис RUSSPASS выступает технологическим партнером экскурсионной программы выставки «Россия».