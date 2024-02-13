В Москве прошла премьера шпионского сериала «ГДР»

События сериала разворачиваются в СССР осенью 1989 года. Главный герой – капитан Нечаев, вынужденный вернуться в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мьюзик-холла, способными передать зашифрованную информацию американскому журналисту. Это задание дает толчок большой истории, которая начнется в Берлине, ГДР, и приведет к столкновению между разведками всего мира, передает ТАСС.

Режиссером проекта выступил Сергей Попов («Заключение»). «Мы целый год снимали это кино. В этой картине сразу несколько фильмов – там есть и история любви, и шпионский триллер, и политический детектив. Очень надеюсь, что вам это понравится», – сказал со сцены режиссер, представляя картину.



Съемки сериала проходили в Москве, Калининграде и Выборге, а также за рубежом: в Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. Как рассказал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, сложнее всего было снимать «про ГДР не в ГДР».

«Поехать в Берлин мы, к сожалению, не смогли. Мы там, правда, неофициально поснимали немного, но не могли снимать масштабно. Поэтому пришлось восстанавливать всю историю при помощи декораций, при том делать это достоверно, потому что наш сериал основан на реальных событиях. Не во всем, конечно, – в приключенческих и шпионских моментах мы приукрасили, но это никак не связано с главной линией. Велась очень кропотливая работа с консультантами для того, чтобы не обмануть зрителя даже в мелочах», – пояснил он.

По словам Вайнштейна, «ГДР» – это лучшее, что делалось в отечественном «сериалостроении» за последние десятилетия», с точки зрения зрелищности. «Как снят экшн – это невероятный уровень. Это тяжелейший большой проект, долго мы его снимали, переснимали, готовились. У нас, например, во время съемок разбивалось огромное количество машин, мы ведь снимали экшн – а это машины того времени, раритет. В каком-то смысле это был адский труд. Но в итоге, когда мы показали наш сериал людям, которые жили в ГДР, они сказали, что попадание на 99%», – заключил он.

Сериал создан кинокомпанией «Всемирные русские студии» при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru и «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Онлайн-премьера сериала состоится 16 февраля 2024 года на платформе Wink, а после проект выйдет в эфире телеканала НТВ.

