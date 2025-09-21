В МВД раскрыли, как распознать мошенника на сайте знакомств

Tекст: Ирма Каплан

О рисках при знакомстве с зарубежными претендентами на руку и сердце через сайты знакомств предупредили материалы МВД России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что следует обращать особое внимание не только на фотографии и описание в профиле, но и на страну проживания собеседника. Часто мошенники ведут переписку, находясь за границей, но ищут знакомства в определенном российском регионе.

«Собеседник ищет знакомства в регионе потенциальной жертвы, при этом живет в другой стране», – говорится в материалах МВД.

Такая стратегия позволит злоумышленнику внушить доверие и постепенно склонить человека к передаче денег.

Самым распространенным приемом является обещание встречи, которая постоянно откладывается под разными предлогами. В итоге мошенники начинают просить деньги у жертвы, объясняя это «непредвиденными обстоятельствами».

В документах МВД подчеркивается, что злоумышленники часто сообщают о задержании на границе и просят перевести средства якобы «для внесения залога».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви.

Жительница Петербурга стала жертвой мошенничества после знакомства в интернете, ее убедили взять кредит на покупку автомобиля.



Под видом престижных кастингов мошеннические модельные агентства выманивают у девушек десятки тысяч рублей за несуществующие услуги и угрожают штрафами по фальшивым договорам, сообщил эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий.

