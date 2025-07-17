Мошенник уговорил петербурженку на автокредит в 900 тыс. рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Виновником оказался 38-летний мужчина, который в январе 2025 года познакомился с женщиной через социальные сети и начал с ней отношения, указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

В ходе общения мужчина предложил купить для женщины автомобиль Kia Soul, для чего убедил ее оформить кредиты на свое имя и передать ему 874 тыс. рублей. Женщина согласилась на эти условия и передала средства обвиняемому, однако после этого он исчез, не предоставив ни автомобиля, ни возможности вернуть деньги.

Следствие установило, что обвиняемый изначально не собирался покупать автомобиль, а завладел деньгами потерпевшей обманным путем. Уголовное дело завели по статье о мошенничестве в крупном размере. Его направили в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее молодой мужчина из Пскова выманил у петербурженок около 2 млн рублей, притворяясь на сайтах знакомств нуждающимся в помощи и любви.