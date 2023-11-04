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Сайты Международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке
Ресурсы Международной выставки-форума «Россия», которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s с территории Украины и западных стран, сообщила пресс-служба выставки.
Отмечается, что атака была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран.
В результате злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.
«Эта атака подчеркивает грандиозность и огромное консолидирующее значение выставки «Россия» на ВДНХ, которое не дает покоя недоброжелателям из недружественных стран. Своими неуклюжими шагами они лишь подтверждают ее международный статус. Конечно, попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал – мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины. А бессмысленные усилия снизить его из-за рубежа только убеждают в том, что проведением выставки «Россия» мы попали в десятку. Ждем сегодня наших гостей на ВДНХ», – прокомментировали в пресс-службе АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия».
Выставка-форум «Россия» пройдет в Москве, на ВДНХ, с 4 ноября по 12 апреля.