Выставка-форум «Россия 2023» стартовала на ВДНХ

Tекст: Александра Юдина

Как сообщили в оргкомитете выставки, задачей форума считается опровергнуть установки о том, что у России нет будущего из-за отказа Запада от отношений с Москвой, передает Ura.ru.

Известно, что выставка-форум «Россия», в рамках которой откроется 131 экспозиция, в том числе экспозиции всех регионов, пройдут экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы, передает РИА «Новости».

В частности, Пермь на своем стенде представила робота, который умеет двигаться и петь пермские песни, Кировская область – робота-динозавра, Ульяновск – макет самолета, а Волгоградская область – уменьшенную копию скульптуры Родина-Мать.

Уточняется, что Архангельская область представит остов корабля, так как регион – родина кораблестроения, на заводе «Севмаш» до сих пор производятся самые передовые подводные атомные лодки, указано на сайте «Архангельск.онлайн».

Также на выставке открылась экспозиция об истории и современных технологиях Кузбасса, посетителей стенда будет сопровождать голос народного артиста России Владимира Машкова. Экспозиция расскажет об истории и современных технологиях региона, представит образовательную, деловую и культурную программу. Известно, что изображения будут объемными с 3D-эффектом.

Кроме того, гостей стенда ХМАО на выставке «Россия» обвяжут самым длинным шарфом в стране, который занесен в Книгу рекордов России. Длина изделия –103 метра, самый длинный фрагмент – более 35 метров. Известно, что в течение месяца шарф вязали 25 югорчанок.

Также гостям будут доступны уникальные экспонаты: фотозона «Археопарк» – конструкция с замороженным во льду интерактивным мамонтом. Если навести камеру телефона на QR-код, мамонт оживет и расскажет о строительстве культурно-туристского комплекса «Археопарк» в Ханты-Мансийске.

Помимо прочего, на выставке «Россия» на ВДНХ по ненецкому обряду поженится пара с Ямала, пишут «Аргументы и факты. Ямал».

Александр и Илона из села Яр-Сале на Ямале сыграют свадьбу с соблюдением традиционных ненецких обрядов. Начнется церемония с ритуала подготовки невесты под национальные песни. Подруги заплетут девушке косы и проведут обряд окуривания. Далее последует выкуп невесты, во время которого жених попытается пробраться в чум.

Продолжит обряд шаман, который играет важную роль в традиционной свадьбе. После сватовства пара перейдет к официальной части.

Также известно, что посетители выставки увидят точные копии костюмов скифских царей, которые были найдены в начале 2000-х годов археологами на севере Тувы. Место назвали Долиной царей. Там ученые обнаружили останки двух погребенных скифских царей – мужчины и женщины. У мужчины нашли золотую гривну – символ верховной власти, а у женщины – бирюзовые бусы, золотые бляхи, булавки. Состояние захоронения позволило восстановить одеяния царей, передает ТАСС.

В новогодние каникулы на главной аллее ВДНХ выставят 90 новогодних елок: одну в честь выставки, а 89 – в честь каждого российского региона. Региональные елки, по информации организаторов, будут украшены аутентичными коллекциями в стиле региональных промыслов.