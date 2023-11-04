Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Эксперт: Выставка-форум «Россия» позволит гражданам расширить свои горизонты
Правозащитник Брод: Выставка-форум «Россия» вызывает гордость и воодушевление
Международная выставка-форум «Россия» позволит россиянам поверить в свои силы и открыть новые горизонты развития. Выставка вызывает гордость и воодушевление, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Выставка открылась в субботу на территории ВДНХ, она посвящена главным достижениям страны в различных областях за последние 23 года.
«Международная выставка-форум «Россия» наглядно показывает, что наша страна является современным и самодостаточным государством. Россия живет и развивается, несмотря на беспрецедентное санкционное и политическое давление Запада, выстраивает новые коалиции зарубежных партнеров», – считает Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член президентского Совета по правам человека.
Брод особо отметил роль президента и правительства, «которые в непростых условиях предприняли необходимые меры поддержки отечественной экономики, финансовой системы». «Эта выставка позволит и самим россиянам поверить в себя, в свои силы, в свои возможности, открыть новые горизонты развития. Выставка вызывает гордость и воодушевление», – уверен правозащитник.
«Выставка-форум «Россия» является амбициозной попыткой представить хотя бы часть достижений российских науки и культуры, промышленности и сельского хозяйства за последние годы», – добавляет Анна Ширинкина, политолог, член экспертного клуба «Дигория».
Она отметила, что выставка делится на 131 экспозицию, среди которых представлены все 89 регионов страны. «Каждый из них имеет возможность показать результаты работы, продемонстрировать свой потенциал, познакомить всю страну с традициями, обычаями и особенностями самых отдаленных уголков России», – подчеркнула политолог.
По ее словам, каждый посетитель выставки «сможет почувствовать причастность к великим достижениям Родины, ощутить гордость за свой регион и за Россию в целом», а также «осознать, что ежедневный труд каждого гражданина является важным вкладом в жизнь нашей страны».
В субботу на территории ВДНХ открылась выставка-форум «Россия 2023», которая продлится до 12 апреля следующего года. На ней представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. На мероприятии запланированы экскурсии для посетителей с участием двух тысяч экскурсоводов, ярмарки, лекции, мастер-классы и свадьбы.
В образовательную программу включены лекции, семинары, интерактивные игры, которые расширят кругозор и знания о современном мире. Деловые мероприятия посвятят ускорению экономического развития.