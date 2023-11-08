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    8 ноября 2023, 22:30

    Как увидеть всю Россию за выходные

    Журналисты газеты ВЗГЛЯД назвали лучшие стенды регионов на выставке «Россия»

    Как увидеть всю Россию за выходные
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Отдел политики
    деловой газеты ВЗГЛЯД

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций.

    За день корреспонденты успели обойти лишь один гигантский павильон 75, в котором представлены стенды российских регионов. И это лишь один из многих объектов, которые можно посетить на выставке-форум «Россия» в Москве на ВДНХ.

    «У выставки на ВДНХ есть несколько особенностей. Первая – она носит образовательный характер. Допустим, вы ничего не знаете про Рязанскую область. Но стоит вам посетить соответствующий павильон, и вы узнаете, что Рязань является не только «столицей ВДВ», но и «столицей воздухоплавания». А теперь масштабируйте процесс ознакомления с регионами до 89 субъектов и представьте, сколько знаний вам добавит посещение выставки», – поделился впечатлениями редактор отдела политики Алексей Нечаев.

    «Вторая особенность выставки – эстетическая. Здесь очень красиво, здесь приятно находиться, общаться с людьми, обмениваться контактами, решать бизнес-вопросы и делиться впечатлениями. Каждый регион уникален, имеет свои изюминки, фишки, набор достижений, и все это гармонично отображено в экспозициях. Как итог – после посещения некоторых павильонов мне захотелось купить билет на самолет и отправиться в путешествие», – добавил он.

    «Ну и третья особенность выставки – это пробуждение здорового патриотизма и гордости за страну. Мы осознаем, что конкретно сделано регионами за 20 лет, а также видим их достижения в самых разных отраслях: от сельского хозяйства и космоса до тяжелого машиностроения и медицины. За каждым из этих достижений стоят конкретные люди, которые честно работают и двигают нашу страну вперед. Сумма их действий – это и есть наша Россия: модная, красивая, трудолюбивая и прогрессивная», – считает Нечаев.

    «Что касается локаций, то я порекомендую следующие. Рязанская область – здесь можно подняться на небольшом воздушном шаре над павильоном и попробовать себя в роли гончара. Ульяновская область – здесь в кабине Ил-76 можно поуправлять самолетом. Тверская область – тут вас ждет кабина машиниста. Чечня привлекает багги и стрельбой в тире, Новосибирская область – возможностью сыграть в хоккей, а Камчатка позволяет окунуться в местную атмосферу с помощью современных технологий», – рассказал журналист.

    «Еще одна классная находка – это оформление стендов Крыма и Краснодарского края, которые объединяются Крымским мостом. И отдельного внимания заслуживают наши новые регионы: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Они хорошо представлены и пользуются спросом у посетителей выставки», – заключил Нечаев.

    «Масштаб, конечно, впечатляет. Ехать сюда на пару часов нет смысла, тут нужно провести минимум день, а лучше – выходные или несколько. Это необходимо для того, чтобы охватить все регионы России, погрузиться в их атмосферу, разглядеть все тонкости и нюансы», – говорит Алена Задорожная, заместитель редактора отдела политики. – «По сути, у вас получается самое настоящее путешествие. Каждая остановка по маршруту следования – это возможность прикоснуться к новому региону страны.

    Заходишь, например, в павильон Приморского края и слышишь шум волн в бухте Ахлестышева или на острове Русский. Затем поворот – и ты в Питере, где прямо на твоих глазах разводят мосты. Еще несколько шагов – и Дед Мороз в Вологодской области готов выслушать твое новогоднее желание. Еще шаг – наблюдаешь за вулканом.

    Поднимаешь голову – прямо над тобой растянулся Крымский мост, соединивший Крым и Краснодарский край», – перечислила собеседница.

    «Здорово, что многое можно потрогать руками – вылепить горшок из глины, прокатиться на картинге, полетать на воздушном шаре, добыть янтарь, пострелять из автомата. Дети, к слову, здесь перебегают из павильона в павильон, чтобы успеть прикоснуться к разным симуляторам и развивашкам. Поэтому если у вас за окном дождливая осень и нет планов на выходные, надо брать в охапку всю семью и ехать на ВДНХ. Впечатлений будет масса», – подчеркнула Задорожная.

    «А я советую всем зайти в павильон Ненецкого автономного округа, где приветственные слова выложены буквами из настоящего ягеля. Его взяли с корнями на Севере России, вымочили в специальном питательном растворе и доставили в столицу. Несмотря на кажущуюся сухость, на ощупь он очень нежный. Также на стенде я примерил стильную национальную ненецкую одежду из лосиной шерсти, это очень круто», – рассказал Рафаэль Фахрутдинов, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    «Удивило и то, что в павильоне Калининградской области мастер вручную реставрирует сделанную из лиственницы вековую входную дверь, снятую с доходного дома 1905 года и привезенную на ВДНХ. Это символизирует масштабную программу реставрации, запущенную в Калининградской области. Причем здания восстанавливают не только в центре города, но и по всей области. В программе задействованы архитекторы, художники и историки», – продолжил он.

    «В павильоне Курганской области можно ознакомиться с необычной посудой: стенки у нее пористые, поэтому она легче обычной. А окраска выполнена в технике молочения – это когда готовые изделия не покрывают эмалью, а окунают в молоко и затем отправляют в обжиг. После этого посуда приобретает мягкий и глубокий темно-коричневый цвет», – рассказал журналист.

    «Также отмечу павильон Свердловской области – он выполнен в стиле стимпанк с металлическим полом, «заводскими» стенами и макетом домны. Там пахнет расплавленным металлом. А в павильоне Омской области я проверил силу удара на настоящей кожаной груше с прикрепленным к ней силомером, что тоже по-своему забавно», – отметил Фахрутдинов.

    «С одной стороны, выставка дает возможность увидеть каждый регион нашей страны, не выезжая за пределы Москвы. С другой стороны, самые крутые павильоны мотивируют выбраться из дома и начать большое путешествие, чтобы увидеть живьем то, что представлено на форуме», –

    добавляет корреспондент Илья Абрамов. – «Даже беглый взгляд на выставочные павильоны позволяет увидеть отличительные черты каждого из регионов. Где-то сделан акцент на местную культуру, например, в Калмыкии или Бурятии; где-то на чудеса природы, как в случае с Камчаткой, а кто-то делает акцент на местное производство, среди них Свердловская область».

    «Что самое важное – это люди из всех регионов России, с которыми можно просто поговорить.

    Никакой стенд и экспонат не смогут сказать о его малой родине больше, чем сами жители. И, конечно же, особо стоит выделить павильоны новых регионов страны – там классно, и я рад тому, что они теперь с нами», – отметил Абрамов.

    «Собрать все 89 регионов огромной страны под одной крышей – та еще задача. Однако организаторам это удалось. Прогуливаясь по павильонам, ты будто бы по-новому влюбляешься в Россию», – делится впечатлениями корреспондент Евгений Поздняков. – «Особо ценными смотрятся стенды новых регионов. У посетителей выставки к ним колоссальный интерес.

    К волонтерам стендов новых регионов подходят множество людей и спрашивают: «Как вы? Все ли хорошо?» Здесь чувствуются настоящее единение и готовность совместными усилиями строить лучшее будущее».

    «Не меньшей популярностью пользуются стенды Дальнего Востока. Для многих жителей центральной России Владивосток, Камчатка и Хабаровск кажутся чем-то сказочным. Они много раз слышали об этих местах, но никогда там не бывали. Теперь выставка подарила им возможность увидеть красоты этого края Родины, и это тоже очень ценно», – подчеркивает он.

    «Но самое поразительное на этом мероприятии – посетители. Их много. Каждый внимательно осматривает стенды и интересуется особенностями регионов. Здесь можно встретить всех: от омичей и нивхов до осетин и архангелогородцев. Все смеются и делятся друг с другом впечатлениями от экспозиций. Они и есть Россия», – резюмирует Поздняков.

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