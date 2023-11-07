По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми
Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ
Площадки выставки «Россия» на ВДНХ открыты для всех, но экспозицию целиком во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» за три дня посетило почти 450 тыс. человек.
«Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
«Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.
«Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.
Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.