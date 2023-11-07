Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми

Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

«Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.

«Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.

Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.