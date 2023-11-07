Выставку-форум «Россия» за три дня посетили рекордные 450 тыс. человек

Tекст: Ольга Никитина

В первые дни после открытия выставку посетили 191 тыс. человек: 5 ноября – 123 тыс. человек, 6 ноября – 134 тыс., сообщает АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации.

Одним из центральных событий первого дня стало представление «Портал в будущее», в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская. Также посетители приняли участие в масштабном танцевальном флешмобе одновременно на десяти площадках ВДНХ.

5 ноября на площадке выставки состоялся гала-концерт «Роза Ветров – Достижение России», на котором выступили юные таланты со всей России, а также концерт VK с участием исполнителей Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil’ и Seville.

В понедельник, последний день длинных выходных, на главную сцену международной выставки-форума «Россия» поднялась поэт и певица, победительница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова.

Гости ВДНХ посетили экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций. В рамках образовательной программы прошел марафон «Знание.Первые» российского общества «Знание».

Подробную информацию о событиях можно найти на официальном сайте выставки. Ежедневно на выставке проходят более 500 экскурсий, на них также можно записаться на сайте в разделе «Афиша».

Посещение выставки бесплатное. На отдельные мероприятия требуется предварительная регистрация. Выставка «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.

