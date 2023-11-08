Посетитель выставки «Россия» выиграл каникулы в Петербурге

Пятисоттысячный посетитель Выставки «Россия» выиграл каникулы в Санкт-Петербурге

«Это неожиданно и огромный восторг. Наша настоящая мечта – мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург. У нас с этим городом ассоциируется все самое романтичное, самое нежное. Хочется посмотреть все, но момент разведения мостов – самое очаровательное», – сказала Татьяна Гузева, мама Матвея.

Для победителя партнеры проекта – комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и РЖД – приготовили насыщенную программу: экскурсии с входными билетами в музеи и экскурсоводом, а также питание и проживание.

Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев после вручения. Добраться до Санкт-Петербурга из дома победители смогут на поезде «РЖД». Победители посетит архитектурный ансамбль парадного центра города и прогуляется по Петропавловской крепости, насладится красотой шедевров Эрмитажа, а также ознакомится с экспозицией Музея железных дорог России. Во второй день путешествия семье Матвея покажут город русской военно-морской славы Кронштадт.

В день открытия выставки «Россия», 4 ноября, ее посетили 191 тыс. человек, 5 ноября – 123 тыс. человек, 6 ноября – 134 тыс. человек. За первые три дня выставку посетили 448 тыс. человек, что является рекордом ВДНХ. На Международной выставке-форуме проходят концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытие новых павильонов и презентации региональных стендов. Гости ВДНХ посещают экспозиции всех 89 регионов России, а также стенды и павильоны министерств, крупнейших компаний и государственных корпораций.