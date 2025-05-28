В Москве стартовал финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Терапевт назвал нужные и бесполезные препараты в аптечке для путешествий

Терапевт Парамонов рассказал, как правильно собрать аптечку в отпуск

Tекст: Татьяна Косолапова

В минимальный аптечный набор, который можно взять в любое путешествие – в отпуск за границу или по России, в автомобильное или авиапутешествие – обязательно должны входить средства от ран на коже: спиртовые салфетки, антисептик (хлоргексидин), бинт. «Нужно понимать, что пораниться можно даже в самой благополучной стране, поэтому такие вещи нужно всегда брать с собой», – говорит Парамонов.



Также в этот набор стоит положить антигистаминные (противоаллергенные) препараты второго поколения, например, лоратадин, ведь в поездке риск встретить новый аллерген выше. «Полезными будут и средства при диарее – энтерол для профилактики, регидрон для восполнения потерь солей и минералов. Необходимы и обезболивающие и жаропонижающие. Классика – это парацетамол и ибупрофен. При боли в животе поможет спазмолитик, это может быть дротаверин», – советует врач.

«Еще стоит включить средства от укусов, ожогов, повреждений кожи: пантенол от ожогов, фенистил гель – от зуда. Можно взять также глюкокортикоидную мазь, например, мометазон – она может помочь и при укусах, и при ожогах с зудом и болью, но без повреждения кожи», – рекомендует терапевт.

Актуальны в жарком климате мази при мацерации (опрелости) кожи, продолжает специалист. Детский крем с цинком поможет даже взрослым при покраснениях и зуде в кожных складках, а мупироцин – лучший выбор при гнойничковых повреждениях кожи.



Пригодятся и антибиотики, подчеркивает собеседник. Продаются они по рецепту, поэтому нужно заранее все обсудить с врачом. При длительном путешествии за границу желательно иметь с собой азитромицин, апосициллин/клавуланат и фосфомицин. Но данные препараты ни в коем случае не стоит принимать самостоятельно: пить их надо только после консультации с врачом, которую можно провести онлайн из-за рубежа.

«Не лишними будут средства от укачивания и тошноты: дименгидринат (драмина) или меклозин, метоклопрамид или домперидон. Еще нужны капли антибиотик/дексаметазон при коньюктивите и иногда отите. Но при этом надо обязательно знать, что барабанная перепонка не повреждена. В противном случае данный препарат принимать нельзя. Важно не забыть средства от изжоги и боли в желудке: антациды и омепразол/эзомепразол. Бывают необходимы в дороге и мягкие слабительные, например, макроголь», – делится Парамонов.

Кроме того, стоит взять в дорогу термометр, а если есть проблемы с давлением – то и тонометр. При наличии хронических заболеваний также нужны соответствующие лекарства, их стоит брать с запасом на случай задержек рейсов и других непредвиденных ситуаций. В летний период или при поездке в горы необходимо взять с собой солнцезащитный крем, идеальным вариантом будет защита 50+.

«Точно не стоит брать то, что не имеет доказанной эффективности. Всякие гомеопатические капли, горошки и мази, иммуномодуляторы, потому что они не работают, противовирустные от ОРВИ. Активированный уголь, ферментные препараты скорее будут бесполезны. Средства типа нитрофуранов, так популярные в России, давно не рекомендованы при диарее», – рассказывает специалист.

При поездке в страны Азии, Африки или иные экзотические места, он рекомендует посоветоваться с лечащим врачом: в некоторых случаях может требоваться прививка от желтой лихорадки, клещевого энцефалита. На Земле много мест, где распространена малярия – там нужно принимать специальные таблетки всю поездку.

«И не забудьте про медицинскую страховку для путешественников. Ее не во всех странах требуют, но нужна она везде. Особенно там, где не требуют, постольку в таких странах риски для здоровья обычно выше», – заключил Парамонов.