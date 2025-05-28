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В Москве стартовал финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Финальный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN открылся в Москве, объединив команды из России, СНГ и стран БРИКС+ на площадке МГРИ.
Финал XIII сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN стартовал в Москве. За победу в течение трех дней будут бороться 211 команд из десяти стран. Они представят проекты в сферах энергетики, геологоразведки, строительства, атомной промышленности и других отраслей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мероприятие проходит на базе Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Ректор МГРИ Юрий Панов отметил, что вуз сотрудничает с CASE-IN пять лет и подчеркнул: «Чемпионат перестает быть просто соревнованием – это настоящее сообщество, движение, объединяющее студентов, молодых специалистов, школьников и представителей индустрии».
Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин в беседе с Владимиром Путиным на заседании Наблюдательного совета отметил, что инженерные проекты на платформе, в том числе CASE-IN, пользуются особой популярностью среди молодежи.
Основатель и сопредседатель оргкомитета Артем Королев рассказал, что победители получат ценные призы: дополнительные баллы к ЕГЭ, стажировки, трудоустройство и преференции при поступлении в профильные вузы и участие в образовательных сменах.
В первый день финала выступают участники студенческой и школьной лиг, 29 мая соревнуются биотехнологи, проектные инженеры и молодые специалисты, а 30 мая завершают выступления студенты по металлургии, нефтегазовой и теплоэнергетической отраслям, а также финалисты Лиги молодых специалистов СНГ и БРИКС+. Каждый день проходят церемонии награждения с участием представителей властей, вузов и индустрии.