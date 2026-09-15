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Рекордная соленость Азовского моря привлекла экзотических рыб и акул
В Азовском море из-за рекордной солености появились черноморские акулы и медузы
Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, Атлантики и Тихого океана, сообщили в Южном научном центре РАН.
Уровень солености акватории достиг 16 промилле, что стало абсолютным рекордом за последние 150 лет наблюдений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Южный научный центр РАН. Показатель непрерывно рос с 2007 года.
«В настоящее время уже произошла перестройка экосистемы Азовского моря с осолоненной морской до типичной морской (черноморской). На большей части Азовского моря черноморские виды себя отлично чувствуют, например черноморские камбалы, акула катран, бычки», – заявили в научном центре.
Ученые также отметили, что изменившиеся условия оказались благоприятными для обитателей из Тихого океана и Атлантики. В водоеме успешно акклиматизировались пеленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка.
Кроме того, из Черного моря активно мигрируют ушастые медузы и корнероты. Теплая вода, обилие пищи и высокая соленость создали для них идеальную среду, однако теперь они составляют серьезную пищевую конкуренцию местным рыбам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили циклический характер осолонения Азовского моря. В мае текущего года в местной акватории прижился новый вид американского грязевого краба. Летом отдыхающие пожаловались на небывалый наплыв медуз из-за изменения состава воды.