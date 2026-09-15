Рекордная соленость Азовского моря привлекла экзотических рыб и акул

В Азовском море из-за рекордной солености появились черноморские акулы и медузы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уровень солености акватории достиг 16 промилле, что стало абсолютным рекордом за последние 150 лет наблюдений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Южный научный центр РАН. Показатель непрерывно рос с 2007 года.

«В настоящее время уже произошла перестройка экосистемы Азовского моря с осолоненной морской до типичной морской (черноморской). На большей части Азовского моря черноморские виды себя отлично чувствуют, например черноморские камбалы, акула катран, бычки», – заявили в научном центре.

Ученые также отметили, что изменившиеся условия оказались благоприятными для обитателей из Тихого океана и Атлантики. В водоеме успешно акклиматизировались пеленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка.

Кроме того, из Черного моря активно мигрируют ушастые медузы и корнероты. Теплая вода, обилие пищи и высокая соленость создали для них идеальную среду, однако теперь они составляют серьезную пищевую конкуренцию местным рыбам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые отметили циклический характер осолонения Азовского моря. В мае текущего года в местной акватории прижился новый вид американского грязевого краба. Летом отдыхающие пожаловались на небывалый наплыв медуз из-за изменения состава воды.