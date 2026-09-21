Историк: Годовщина Куликовской битвы имеет для нас совершенно новое прочтение

«Куликовская битва – один из центральных элементов нашего национального сознания. Практически любой человек в России знает события Куликовской битвы хотя бы на базовом уровне – про благословение преподобным Сергием Радонежским князя Дмитрия Донского, поединок Пересвета и Челубея, удар засадного полка воеводы Дмитрия Михайловича Боброк Волынского», – говорит Дюков.

Однако в этом году, подчеркивает он, годовщина сражения воспринимается в контексте обретения мощей Дмитрия Донского. Проведенное исследование, как отметил историк, позволило подтвердить, что князь лично участвовал в бою и был ранен.

«Мы осознаем, что в этот базовый набор наших представлений о Куликовской битве входит еще и сам князь, который бился в первых рядах. Раньше мы считали, что это преувеличения историков, но, как оказалось при исследовании мощей, князь действительно получил тяжелейшее ранение и получил его скорее всего именно в Куликовской битве», – подчеркнул он.

Дюков обратил внимание на объединяющее значение сражения для русских земель. «Лев Гумилев в свое время высказался следующим образом: «На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли с него – русские», – напомнил историк. По его словам, в этой битве плечом к плечу сражались сыновья литовского князя Ольгерда, бояре Ховрины, происходившие из крымского княжества Феодоро, а также воевода Дмитрий Боброк Волынский с территории современной Украины.

«Все вместе они сражались против основной угрозы нашей страны на тот момент. А это на самом деле чрезвычайно важная вещь. Залог победы всегда – это единство, объединение усилий», – заявил Дюков.

Он провел параллель между событиями Куликовской битвы и единством российских граждан в настоящее время. «И, конечно, сейчас мы видим, объединение усилий всех граждан нашей страны, мы видим его в зоне СВО. И там же мы видим, как сейчас мощи Святого Дмитрия Донского помогают нашим воинам на передовой. Они чувствуют покровительство святого и знают, что рано или поздно мы одолеем противника, как бы это ни было сложно», – заключил историк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе Московского Кремля мощей Дмитрия Донского. Ученые выявили на останках великого полководца зажившую боевую травму головы. В середине сентября Министерство обороны доставило ковчег со святыней к бойцам группировки войск «Север» в зону проведения спецоперации.